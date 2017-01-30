Нет ничего беспрецедентного в том, что Белый дом считает СМИ своим врагом — «партией оппозиции», как их назвал советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Однако крайне важно, чтобы американские СМИ не становились такой партией, пишет Фред Хайятт в статье The Washington Post.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

Автор отмечает, что после утомительной и часто вызывающей тревогу первой недели нахождения Трампа у власти многие стали говорить журналистам, что вести дела в прежнем ключе больше невозможно. По мнению комментаторов, СМИ «приносят ложку на потасовку с ножами».

Они указывают, что журналистам необходимо перестать освещать сообщения в Twitter президента, вместо этого им нужно начать называть ни на чем не основанные утверждения администрации ложью. Если советники Белого дома демонстрируют нечестность, у них нужно перестать брать интервью. Если такие порталы и каналы, как Breitbart и Fox, продвигают пропаганду Трампа, другим следует встать на противоположную сторону.

По мнению автора, такой подход неверен, и ответом на лживость и необъективности журнализма не может быть еще большая лживость и необъективность в журнализме, что только подорвет репутацию СМИ и возможность разумного обсуждения в обществе. Реакцией на оскорбления администрации не может стать трансформация СМИ в то, в чем их обвиняют. Нет, ответом СМИ США должен быть профессионализм и выполнение своей работы в соответствии с наивысшими стандартами.

Если президент делает заявление, журналисты должны освещать его. Если же оно оказывается лживым, необходимо привести доказательства его лживости. Если критики нового главы Белого дома говорят, что он тоталитарный лидер, это тоже нужно освещать. Однако если такое заявление является преувеличением, нужно предоставить доказательство и этого. И все время проводить активнейшие журналистские расследования.

Пока, считает автор, издание The Washington Post устанавливает стандарты этой непростой работы. Так, оно на протяжении последних двух лет предостерегало США от избрания Дональда Трампа, указывая на то, что он не приспособлен к выполнению этих функций ввиду его непростого характера, отсутствия опыта, заблуждений по большому числу вопросов и из-за того, что представляет опасность для демократических норм. Сейчас сложилась такая ситуация, когда многие надеются, что эти предостережения окажутся неправильными.

Lj-top.ru Трамп

Первые дни президентства Трампа носили, мягко сказать, не особо воодушевляющий характер, однако это не значит, что задача издания изменилась. Необходимо провести грань между словами и делами новой власти. Нужно отделить хорошее от плохого. И в политической культуре, склонной рассматривать любое негативное действие как потенциал для наступления конца света, существует необходимость проводить черту между тем, что всего лишь вызывает сожаление, и тем, что может принести настоящий вред. Последнее, в свою очередь, нужно разделять с теми шагами, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Так, когда Дональд Трамп заблокировал сокращение процентной ставки для тех, кто взял федерально застрахованную ипотеку, он совершил осторожный и скромный шаг для защиты федеральных финансов, а не пошел войной на простых рабочих США. Когда же Трамп поручил создать управление помощи жертвам нелегальных мигрантов, его шаг стал необоснованным сигналом о подавляющем большинстве таких преступлений, но само управление вряд ли приведет к негативным последствиям.

Однако своим запретом на въезд беженцам из пострадавших от войн стран и тем, что он поставил одну религию над другой, новый глава Белого дома изуродовал демократию США. Этот запрет стал предательством традиционного американского великодушия и терпимости, от которой страна иногда отклонялась в прошлом, о чем потом всегда сожалела.

Автор подчеркивает, что не пытается смириться с Трампом, поскольку нет ничего нормального или здорового в том, что советник Белого дома говорит СМИ, что им следует на какое время «закрыть рот», как и ненормален президент, который зациклился на своих рейтингах и травит своих «врагов», и называет журналистов «одними из самых нечестных людей в мире». Такое отношение должно вызывать беспокойство у всех граждан США, а не только у представителей СМИ.

Тем не менее, заключает автор, СМИ не могут позволить себе опуститься до этого уровня и ввязываться в «поножовщину». Что бы ни произошло в течение следующих четырех лет, оружием американских журналистов должны оставаться карандаши и ноутбуки, факты и объективность.