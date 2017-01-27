На протяжении десятилетий при одной администрации за другой внешняя политика США постоянно демонстрировала ряд одних и тех же пороков. Хотя во время холодной войны они и были заметны, с наибольшей ясностью они проявились после окончания противостояния с Советским Союзом. Сегодня же эти недостатки вопиюще заметны и даже могут привести к ослаблению статуса США как супердержавы, пишет Тэд Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Автор выводит три недостатка, которые в наибольшей степени подрывают интересы США. Во-первых, таким недостатком автор считает тенденцию раздувать угрозы. В её основе лежит неспособность западных держав предугадать агрессию нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической Японии, из которой был сделан вывод, что любую угрозу нужно душить в зачатках.

Проблема с такой постановкой вопроса состоит в том, что она слишком упрощенческая. Раз за разом официальные лица оказывались неспособными провести различия между скромными или даже тривиальными экспансионистскими актами автократий и настоящими угрозами безопасности США и стабильного международного порядка.

К сожалению, официальные лица США неоднократно путали действия незначительных игроков с крупными угрозами, тогда как одна администрация за другой считала необходимым называть мелких диктаторов «новыми Гитлерами». Так, администрация президента Линдона Джонсона отдала эту роль лидеру Северного Вьетнама Хо Ши Мину. Более недавними примерами стали президент Сербии Слободан Милошевич и глава Ирака Саддам Хусейн, хотя под их контролем находились незначительные и слабые страны, а не крупные державы.

Именно с привычкой находить нового Гитлера «под каждым кустом» и связана тенденция рассматривать любые экспансионистские инициативы автократов, как предоставляющих серьезные угрозы. Так, администрация США ошибочно расценила гражданскую войну во Вьетнаме, целью которой было объединение страны, актом экспансионизма со стороны Советского Союза.

Когда же Ирак начал вторжение в Кувейт, образование, которое Багдад на протяжении многих десятилетий называл частью Ирака, в 1990 году, это было воспринято как попытка получить доминирующее положение на Ближнем Востоке. Более того, вопиющим актом агрессии была названа попытка добиться права на самоопределение боснийских сербов Белграда в ходе распада Югославии, чтобы им не пришлось жить под мусульманским правительством.

D. Myles Cullen Вторжение в Ирак

Поэтому срочно необходимо сформулировать более глубокий и продуманный подход. Не каждый антиамериканский автократ является новым Гитлером, как и не всякий экспансионистский шаг носит характер безграничный и угрожающий безопасности США и международной стабильности.

Во-вторых, пробелом во внешней политике США является неспособность выставлять приоритеты, которая связана с привычкой раздувать угрозы. Лучше всего эту проблему иллюстрируют глобальные обязательства Вашингтона и его вовлеченность в противоречия не только целых регионов, но и отдельных стран. Например, США взяли на себя обязательство обеспечивать безопасность 28 стран Европы в рамках НАТО. При этом экономика некоторых из них больше, чем у США, тогда как суммарно их экономический потенциал в девять раз больше, чем у России. Поэтому логично будет предположить, что страны Европы смогут и сами обеспечить свою безопасность.

Кроме этого, США ведут войну в Афганистане, которая превратилась из карательной экспедиции для искоренения «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после терактов 11 сентября в бесконечную миссию по постройке нации, сопряженной с борьбой с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поддержкой коррумпированного режима в Кабуле.

США также несут большую часть ноши обеспечения безопасности Южной Кореи, из-за чего им все больше угрожает ядерное оружие Пхеньяна, хотя Сеул вполне способен построить собственную оборону. Вашингтон также учредил в структуре министерства обороны страны Африканское командование, которое будет заниматься надзором за отношениями Пентагона с этим континентом. Что говорит о том, что вовлеченность вооруженных сил США будут наращивать свою вовлеченность в дела континента.

Хуже всего то, что отношения США с Россией и Китаем ухудшаются. Перевозбужденные члены внешнеполитических кругов США восприняли «аннексию» Крыма Россией и поддержку ополченцев на востоке Украины экспансионистской угрозой в стиле Гитлера, в результате чего отношения между Москвой и Вашингтоном опустились на самую нижнюю отметку с момента окончания холодной войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

В свою очередь, напряженность между США и Китаем нарастает из-за отношений с Тайванем, территориальных споров в Южно-Китайском море и различных торговых вопросов. Поэтому США оказались в опасном положении, когда они могут оказаться одновременно в плохих отношениях и с КНР, и с Россией. Так будет нарушен завет бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, согласно которому Вашингтон должен всегда иметь более близкие отношения с Москвой и Пекином, чем у них друг с другом.

Состояние, в котором находится нынешняя политика США, можно охарактеризовать как стратегическая перенапряженность, поэтому Белому дому нужно уделять большее внимание расстановке приоритетов. Даже суперсверхдержава не может защищать всех и вмешиваться всюду.

Наконец, США продемонстрировали свою неспособность должным образом рассчитывать издержки и приобретения от своих действий. Так, руководство страны проявляет хроническое неумение проводить различия между желаемыми результатами и тем, что важно. Хорошо было бы предоставить гражданам Афганистана мир и новые возможности, задается вопросом автор. Безусловно. Но важно ли это для безопасности самих США? Сомнительно. Тот же самый вопрос стоит задать и в отношении стран Прибалтики. Хорошо, если они смогут сохранить свой независимый статус, однако стоит ли он потенциальных издержек со стороны США, не говоря уже о риске войны с Россией.

Опять же руководству США нужно более точно оценивать интересы страны и проводить четкую линию между своими жизненно необходимыми и не столь важными интересами. Триллионы долларов США и десятки тысяч граждан страны, которых не стало из-за войн и операций во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, должны быть четким напоминанием о том, что происходит, когда политики не могут или не хотят проявлять осторожность в своих расчетах.

Таким образом, заключает автор, администрация Дональда Трампа обладает замечательной возможностью устранить дефекты внешней политики США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп сделал несколько намеков на то, что он готов переосмыслить раздутые обязательства США.