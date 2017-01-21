Всем известно и всем понятно, кто хочет знать и понимать, что всемирная роскошь советского и особенно сталинского метрополитена в Москве — потому так роскошна, что стремилась построить под землёй дворец коммунизма: архитектура, интерьер, пространства, скоростной транспорт, эскалаторы — синтез науки, техники и искусств.

Николай Иванов ИА REGNUM На станции метро «Белорусская Радиальная» путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором

Начинаем разглядывать интерьеры этого дворца — станция за станцией. Бросается в глаза тоже известное, но может быть — не всем: коммунистический идеал стоит на плечах классической, олимпийской античности, Древней Греции больше, чем Древнего Рима. Молодые, здоровые, сильные, умные, — вот его человеческий состав. Но в метрополитене он не ходит военным строем, а добивается своих, хоть и принадлежащих всего советскому народу и всей советской стране, личных рекордов — только личным усилием, личным подвигом, самоотверженным индивидуализмом.

Во что это стало превращаться уже в 1950—1980-е годы. Во что это часто превращается теперь — умолчим. Хорошо, что теперь в Московском метрополитене есть новые художественные образцы: городские, литературные, даже интимные и светлые.

Ясно одно: бетонные казармы западных метрополитенов — не наш путь. И не должен быть нашим.

Станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Белорусская Радиальная».

Открыта 11 сентября 1938 года, имеет переход на станцию «Белорусская кольцевая», открытую в 1952 году. Названа в честь расположенного поблизости Белорусского вокзала.

Архитекторы: Н.Н. Андриканис, Н. А. Быкова.

Николай Иванов ИА REGNUM Станция метро «Белорусская»

Пилонная трехсводчатая глубокого заложения (34 м). В облицовке станционного зала мрамор трех сортов. Залы отделены друг от друга. В нишах пилонов центрального зала — бронзовые торшеры. Пилоны со стороны центрального зала облицованы розовыми биробиджанским мрамором. Проходы между пилонами облицованы мрамором «давалу». Полуовальные ниши центральных залов облицованы ониксом разных сортов. Изначально пол станции был покрыт мраморной мозаикой, ныне выложен в шахматном порядке плитами серого гранита и черного диабаза. В торце — бюст В.И. Ленина. Потолок кессонный. Путевые стены покрыты белым, а в нижней части — черным мрамором.

Николай Иванов ИА REGNUM Николай Андриканис, Надежда Быкова. Бюст В.И. Ленина на станции метро «Белорусская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Матвей Манизер. Скульптурная группа «Белорусские партизаны». Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Оригинальне торшеры, облицованные мрамором на станции метро «Белорусская Радиальная»

В переходе расположена скульптурная группа «Белорусские партизаны» (скульптор М. Г. Манизер). Над ней три бронзовые люстры в виде победных венков. По бокам восемь оригинальных торшеров, облицованных мрамором. Пол — красный и серый гранит. В оформлении арок перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Над оформлением арок работал художник Г. И. Опрышко. Помещение вестибюля поделено на два зала колоннадой коринфского ордера.

Николай Иванов ИА REGNUM Настенный ветильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Светильник. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Колонна. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Парные колонны покрыты белым мрамором, потолок кессонный.

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Оформление арок перехода. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Николай Иванов ИА REGNUM Григорий Опрышко. Арка перехода — флорентийская мозаика на темы белорусских орнаментов и рельефы с Советской символикой. Станция метро «Белорусская Радиальная»

Стены кассового зала облицованы серым мрамором «уфалей». Стены эскалаторного — биробиджанским мрамором темно-розового цвета.

Николай Иванов ИА REGNUM Пол — красный и серый гранит. Станция метро «Белорусская Радиальная»