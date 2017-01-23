



Украина

После наступления нового года, в преддверие инаугурации Дональда Трампа на Украине начали раздаваться первые голоса о том, что для прекращения гражданской войны необходим компромисс между Киевом и Донбассом. Первым об этом заявил зять Кучмы, один из наиболее влиятельных олигархов Украины Виктор Пинчук на страницах Wall Street Journal.

В своей статье он отметил, что в складывающихся условиях в целях развития страны необходимо начать искать компромисс между различными частями страны, иначе сама страна развалится. Поэтому он не видит ничего страшного, чтобы пойти на компромисс с Москвой по вопросу выборов в Донбассе, а также откладывания вопроса и принадлежности Крыма в долгий ящик. Источник откровений Пинчука, в принципе, понятен.

Во-первых, он, как и почти все украинские олигархи, кроме Порошенко, от гражданской войны только проиграл. Во-вторых, как представитель клана Кучмы, он вовремя решил сделать ставку на Трампа и на свое политическое будущее, тем более что публично его и не критиковали. В-третьих, для того, чтобы быть в дальнейшем одной из тех фигур, которые определят контур будущей Украины, надо начинать активизироваться сегодня и по наиболее важной для Украины проблеме.

Рассуждения Пинчука поддержал бывший глава европейского департамента МИД Украины Василий Филипчук, который также высказал ряд идей в части разрешения внутриукраинского конфликта, в том числе предложил Украине придерживаться нейтралитета и отказаться от вступления в НАТО, а также идею совместного управления полуостровом. Понятно, что Россия никогда не пойдет на эти предложения. Но их смысл состоит вовсе не в том, чтобы склонить к ним Россию, а в том, чтобы расширить внутреннее пространство диалога на Украине, которое в настоящее время узурпировано совсем другими политическими силами.

Igor Kruglenko Виктор Пинчук

Поэтому неудивительно, что идеи Пинчука и Филипчука встретили жесткую реакцию: «Первый ответ бизнесмену озвучил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он сказал, что Украина «не будет торговать территориями», а будет «отстаивать национальные интересы», и что отказ от немедленной евроатлантической интеграции является «самоубийством». Другими словами, администрация Порошенко продолжает упражняться в риторике. Пинчук не предлагал торговать территориями. Трактовка отказа от НАТО как «самоубийства» — типичный прием любителей тоталитаризма, притворяющихся либералами («есть только одно правильное мнение»). «Национальные интересы», в которые входит гражданская война, но не входит адекватная оценка происходящего, — из той же оперы.

Другой ответ Пинчуку дал замглавы совета Национального банка Украины Тимофей Милованов. Он вновь рассказал, что «люди погибли за мечту о другой Украине», призвал «не поддаваться на соблазн «прагматизма» и предложил «мечтать, и наши мечты осуществятся». Прагматизм, то есть реальная оценка происходящего, ни к чему, нужно любой ценой реализовывать свою странную фантазию, сколько бы это ни стоило в гривнах и в человеческих жертвах. Обыкновенное сектантство».

То есть надежд на то, что украинский политический класс прозреет — пока никаких. И это подтверждает инициированный радикальными депутатами Верховной рады законопроект об исключительном статусе украинского языка. Авторы законопроекта предлагают сделать обязательным использование украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. Документ предполагает тотальную украинизацию — «мова» должна стать обязательной для органов госвласти и для сферы образования. Обучение в университетах должно будет вестись исключительно на украинском (допускается изложение одного или нескольких предметов «на одном из официальных языков Евросоюза»).

Все культурно-массовые мероприятия также обяжут проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке, тиражи газет на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В сфере обслуживания также является обязательным использование единственного государственного языка.

Визуализация языковых данных социальной сети «ВКонтакте». Русский — синий. Украинский — красный

В этой связи, вполне справедливо отмечает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, что «русский язык, согласно законопроекту, полностью исключается из всех сфер общественной жизни. Законопроект, в частности, предполагает, что на телевидении и радио русского языка не может быть вообще, а в печати — не более 10%. Если парламент проголосует, то он будет пилить сук, на котором сидит, и это кончится тем, что кроме ДНР и ЛНР появятся другие «народные республики».

Многие эксперты, да и политики, стали высказывать мнение, что необходимо любыми силами затормозить прохождение подобного законопроекта через Раду, так как, мол, в этом случае русский язык на территории окраины окажется если не под угрозой уничтожения, то вытеснения из всех сфер жизни. Не соглашусь. Наоборот, надо всячески приветствовать принятие парламентом Украины этого закона. Чем больше они совершат подобного рода глупостей, тем быстрее развалится это искусственное государственное образование. По крайней мере это даст еще один импульс развитию пророссийских настроений в тех регионах окраины, где русский язык является доминирующим языком общения. Так, в Днепропетровской области русский язык используют 72% населения, в Запорожской — 81%, а в Одесской — 85%.

Данный законопроект, в случае его принятия, будет создавать необходимую почву и для западного давления на хунту, которая все больше становится для него балластом. Как отмечает Ростислав Ищенко, для обеспечения учёта своих интересов на Ближнем Востоке Запад будет готов к любому формату урегулирования украинского кризиса: «Все равно от Украины толку никакого — она скорее балласт, чем приз, как для Европы, так и для США. При этом понятно, что Россия не планирует за свой счёт убирать мусор за Западом. То есть вокруг сумм, которые ЕС, США, МВФ выделят на восстановление Украины, Запад может поторговаться. Можно поспорить также по срокам выделения необходимых средств. Но вот по такому принципиальному вопросу, как сам формат урегулирования, очевидно, торговли не будет.

Минский формат необходимо будет реализовать, превратив Украину, под лозунгом децентрализации в федерацию настолько мягкую, что правильнее было бы назвать её конфедерацией. Нацистские банды придётся разоружить, даже если они уже считаются регулярными подразделениями вооружённых сил и национальной гвардии. Виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности должны будут ответить перед судом. Впрочем, всё это произойдёт только в том случае, если Украина как целостное государство доживёт до появления на Западе конструктивного подхода к урегулированию данного кризиса».

Последнее замечание очень точное. Если бы украинская власть была готова идти на компромиссы по Донбассу, то, возможно, она и смогла бы вести переговоры относительно будущего страны. Однако так как официальный Киев демонстрирует пока полную недоговороспособность, что проявляется в его готовности принять законы, еще более раскалывающие страну, то, скорее всего, Украину как целостное государство ожидает распад. И тогда международному сообществу предстоит вмешаться, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу. Соответственно, оптимальную для России границу Новороссии, с учетом негативного опыта присоединения Галиции после Второй мировой войны, профильным российским ведомствам надо уже готовить сегодня.