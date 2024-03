20 января 1946 года президент Гарри Трумэн основывает на базе Управления стратегических служб (Office of Strategic Services) Группу центральной разведки, которая с принятием в 1947 году Закона о национальной безопасности получит название Центрального разведывательного управления (CIA).

Президент США Джеральд Форд и директор ЦРУ Джордж Буш-старший

За несколько дней до 71-й годовщины основания прототипа ЦРУ, были выложены в Интернет для общего пользования 775 тысяч документов ведомства общим объемом порядка 13 млн. страниц. Ранее эти документы, рассекреченные в 2000 году согласно указу президента США Билла Клинтона от 1995 года, были доступны в Национальном архиве США (штат Мэриленд).

Если эти документы еще только предстоит изучить или хотя бы прочитать, то документы, оцифрованные и опубликованные в отдельной книге давно доступны исследователям и историкам — бери и читай. И в связи с доступом к этому интересному чтению хочется напомнить еще об одной памятной дате конца 2016 года.

8 декабря 1991 года — то есть, 25 лет назад, в Белоруссии в Вискулях руководители трех советских республик Станислав Шушкевич (БССР), Леонид Кравчук (УССР) и Борис Ельцин (РСФСР) приняли решение о ликвидации своей страны — Советского Союза. Они подписали Беловежские соглашения, или «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств».

Меньше чем через месяц, 25 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на этом посту «по принципиальным соображениям», а на следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств.

Вопрос об ответственности за катастрофу распада Советского Союза, приведшего к миллионным человеческим жертвам и массовым страданиям, не уходит с повестки дня все эти 25 лет. Можно ли снять вину с партии, которая сначала совершила самоубийство, отменив шестую статью Конституции, а затем и просто ушла с исторической арены? Конечно, нет, партия, отвечавшая в стране за все, и должна отвечать за трагедию уничтожения страны.

Но можно ли снять вину с других социальных институтов, которым просто по факту их существования было поручено защищать государство — армии, КГБ, МВД? Или можно признать невиновным общество, которое только и занималось вытаскиваем из могил очередных трупов и подниманием их либо на крест, либо на вилы? Нет, виноваты по факту все, и отвечать за содеянное пришлось и приходится всем.

Вопрос даже не в том, почему советский человек так легко сдал страну и не схватился за пистолет, когда поганилось то, что ему дорого. Почему перестали защищать дорогое — это отдельный большой вопрос. Вопрос в том, когда это произошло. То, что в СССР с какого-то момента перестали бить в морду за партийные анекдоты — а это была та самая партия, которая массово полегла в Великую Отечественную войну! — очевидный факт. Что произошло и что «наслоилось» на неидеальную советскую реальность?

Ни один зарубежный враг фактом своей работы не снимает ответственности с общества и партии. И тем не менее, за рубежом не сидели сложа руки, а работали, работали и работали. Почему советский человек воспринял эту работу «на ура» и с безудержным весельем кинулся крушить страну — мы, как и договорились, оставим за скобками — слишком обширный и тяжелый вопрос. В «нулевые» годы произошло интересное, но вполне ожидаемое явление: те самые Госдеп США и ЦРУ, которые не зря свой хлеб ели, теперь перестали стесняться совсем.

И это правильно, стесняться им нечего. Когда враг повержен, можно и рассказать, а что и как против него применили. И речь не о пресловутом «плане Даллеса» или о ему подобных фальшивках. Нет, речь о долгой, планомерной, методичной работе американских властей — сначала они признали, что оружием, а тем более в ядерную эпоху, СССР не победить. Затем, провели межведомственную координацию действий, разработали подходы к войне с СССР, написали планы психологической войны, выделили бюджеты и — начали действовать.

В 2007 году в книге Foreign Relations of the United States, 1950−1955, The Intelligence Community, 1950−1955 были опубликованы интереснейшие документы, касающиеся эпохи Гарри Трумэна и начала формирования стратегии психологической войны. Тогда же документы были выложены на сайте Hystory.state.gov, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Речь идет, в частности, о «Меморандуме исполнительному секретарю Совета по национальной безопасности. Третий отчет о ходе работ во исполнение директивы СНБ 59/1 «Информационная программа за рубежом и планирование психологической войны». Этот документ не датирован, но его относят к марту 1951 года. Второй документ — «Меморандум от Роберта Дж. Хукера из отдела планирования политики директору отдела». На этом документе есть пометка: «Вашингтон, 26 марта 1951 года».

Отчет Хукера лег в основу нескольких методичек по ведению психологической войны конкретно с СССР, они были рассекречены в июне 2008 года и также размещены на сайте ЦРУ. Методичек три с разной степенью доступа: «Секретно: Чрезвычайный план психологической войны с СССР» (ознакомиться могли только чиновники Госдепа США и ЦРУ), «Для служебного пользования: Анализ основных психологических уязвимостей в СССР и основные средства для их использования, доступные США» (его могли читать создатели пропагандистского контента (журналисты, ведущие радио и телевидения) с тем, чтобы наносить удары по описанным в документе точкам уязвимости).

Обложка пропагандистского комикса. Америка при коммунизме. 1947

Также есть документ с доступом «Конфиденциально: Психологическая война против СССР: цели, задачи и темы» (для руководителей и кураторов масс-медиа, которые и продвигали представленные разработки в жизнь — для «Голоса Америки», радио «Свобода», печатных органов Народно-трудового союза (НТС) и дипломатов).

Сама директива СНБ 59/1 и связанные с ней документы и методички упоминаются в литературе, однако на русском языке «Чрезвычайный план психологической войны с СССР» и связанный с ним анализ психологических уязвимостей СССР ранее не публиковались, в ряде научных работ, написанных до 2008 года, эти документы упоминаются как «недоступные», а после 2008 года — как ограниченно доступные в Национальном архиве США.

Документы переведены из первоисточника Ольгой Николаевой, впервые перевод был опубликован в газете «Суть времени» №194 от 9 сентября 2016 года. Перевод доработали: Антон Симачков, Александр Вансю, Лада Котова, Ольга Юрченко, Анастасия Громова.

Как мне кажется, информационно-психологическая война с Советским Союзом, начатая сразу после победного салюта 1945 года (имеется в виду, в качестве продуманной стратегии и с применением современнейших технических средств) и стала одним из основных слагаемых в победе в «холодной войне». Пока не разгромлены дух и смыслы противника, никакие «гонки вооружений» и прочие экономические приемы не дадут результата. Это не значит, что экономическую войну никто не вел — вели, и еще как! — но точные, выверенные удары по ключевым уязвимостям советского общества — а они были! — все-таки были главным «оружием победы» Вашингтона.

Против СССР велась широкомасштабная психологическая война, методы и приемы которой прорабатывались очень тщательно. Ударили в самые больные и нерешенные точки, предварительно их обработав, собрав информацию и продумав атаку. И, что самое интересное, продолжают бить до сих пор: Вы увидите, что за более чем 60 лет риторика не поменялась, целились же не только в СССР и коммунизм.

Что ж, 25 лет со дня поражения — хороший повод вспомнить, как велась война и где проиграли. Проиграть не страшно, страшно не сделать выводов и смириться с тем, что реванша не будет. И грех не воспользоваться тем, что враг не стесняясь говорит о своих методах — нам же нужно только внимательно прочитать то, что публикуют ЦРУ и Госдеп США.