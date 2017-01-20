Причинной постоянной напряженности между США и Россией является разница в том, как две страны оценивают политику друг друга. Вашингтон считает Россию едва прикрытой диктатурой, тогда как Москва видит в расширении НАТО и вмешательстве в важных для России регионах целенаправленные провокации, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Drang nach Osten

Напряженность в американо-российских отношениях накапливалась на протяжении последних двух десятилетий, несмотря на периодическую примирительную риторику. США проявляли недоверие к России еще при Борисе Ельцине, не говоря уже о его преемнике Владимире Путине. Так, первое расширение НАТО произошло в 1998 году, задолго до того, как официальные лица США могли бы представить «агрессивные действия» Путина в качестве оправдания занимаемых Вашингтоном антироссийских позиций.

Россия и США имеют фундаментально разные взгляды на политику друг друга. С точки зрения Вашингтона, Россия при Владимире Путине стала едва прикрытой диктатурой, страдающей экспансионистскими амбициями. И хотя самым серьезным преступлением Москвы в Белом доме считают «аннексию» Крыма и действия на востоке Украины, есть и другие, в частности, вмешательство российских вооруженных сил в конфликт в Грузии для предотвращения «подавления сепаратистских движений в Абхазии и Южной Осетии». Недавним поводом для неудовольствия администрации Обамы стало вмешательство России в сирийский конфликт от лица президента страны Башара Асада.

Список претензий России длиннее. Он начинается со вторжения НАТО во главе с США в Боснию и Косово. Балканы были важным для Москвы регионом еще с XIX века. Вторжение в регион было воспринято Россией как беспричинная пощечина, открытая демонстрация победы Запада в холодной войне, шаг, показывающий слабость России.

Addicted04 НАТО

Последующее расширение НАТО стало причиной дальнейшего раздражения. Если первый раунд, в ходе которого в альянс были добавлены Чешская Республика, Польша и Венгрия, был воспринят достаточно провокационно, то в рамках последующего расширения в НАТО вошли страны Прибалтики, прежде являющиеся частью Советского Союза, а также другие государства, которые Москва по праву считала частью своей сферы влияния. Затем сторонники расширения НАТО в США стали говорить о том, чтобы пригласить в альянс Грузию и Украину. Поэтому военное вмешательство России в конфликт 2008 года, по всей видимости, было предупреждением, считает автор, о том, что Кремль больше не намерен терпеть рост присутствия НАТО на своих границах. Затем вмешательство США и ЕС во внутреннюю политику на Украине в 2014 году больше всего разозлило Россию, что и привело к «аннексии» Крыма.

Принимаемые в отношении всех этих вопросов шаги четко отражают конфликтующие взгляды, разделяемые Россией и США. Так, официальные лица США считают вторжение на Балканах благородной попыткой предотвратить массовое кровопролитие в двух гражданских войнах, тогда как расширение НАТО считается столь же благородным шагом по пути расширения демократического сообщества и создания мира в Европе. С другой стороны, военные ответы России в Грузии и на Украине считаются проявлением экспансионистской повестки дня, которая, если ей не сопротивляться, может однажды поставить под угрозу Центральную и Западную Европу. Поэтому Вашингтон и рассматривает размещение в Польше и в странах Прибалтики войск в качестве оборонительной меры против потенциальной российской агрессии.

В свою очередь, Россия считает свои маневры и другие действия оборонительными шагами, осуществляемыми после многих лет провокаций США, самими отъявленными из которых были политика США в отношении Балкан и расширение НАТО. Еще большее раздражение вызывает развертывание войск США в Восточной Европе. Все эти шаги Москва считает неприемлемым вторжением в свою сферу влияния.

США же тем временем отвергают саму концепцию сфер влияния. Так, самым последним, кто об этом говорил, стал вице-президент США Джо Байден, который обвинил Россию в попытках вернуться к системе, где международная политика «определяется сферами влияния».

Таким образом, хотя ответственность за срыв взаимных отношений несут обе страны, большего суждения заслуживает Вашингтон. Отвержение самой концепции сфер влияния является либо наивным, либо крайне заносчивым утверждением. Россия — едва ли единственная страна, которая считает эту концепцию важной для своей безопасности. Или официальные лица США думают, что в основе действий Китая в Южно-Китайском море, Турции — в Сирии и Ираке, а также Саудовской Аравии в Бахрейне и Йемене не лежат подобные концепции?

У новой администрации США есть крайне важная возможность восстановить отношения с Россией, стремление к чему выразил лично Трамп. Он говорил об этом даже после того, как его обвинили в связях с Путиным. Альтернативой этому будет все более опасная конфронтация со страной, обладающей тысячами ядерных зарядов.