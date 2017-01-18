ЕС почему-то ведёт себя «не совсем умно»: обзор «евроинтеграции» Украины
17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна категорически не намерена отказываться от курса на евроинтеграцию.
«Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле… Европейские ценности и институциональные возможности ЕС намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев», — отметил Порошенко. «На Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — заверил он.
По мнению главы украинского государства, именно 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы. «Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее… Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой», — сказал Порошенко.
Ассоциация Украины и ЕС
Тут следует вернуться на год назад. По состоянию на начало 2016 года соглашение об ассоциации Украины с ЕС было одобрено всеми странами Европы. Даже Нидерландами — король и две палаты парламента проголосовали «за» с апреля по июнь 2015 года. Оставался лишь консультативный референдум, назначенный на апрель 2016 года, который многие, в том числе и на Украине, считали простой формальностью.
Однако социологические опросы, проведённые перед референдумом, выявили, что количество противников ассоциации Украины с ЕС угрожающе велико. Количество сторонников проекта ни разу не подымалось выше 40%. К тому же, исследования показали, что противники более активно настроены и с большей вероятностью придут на участки. «Украина стала заложником референдума в Нидерландах. С одной стороны, референдум — это проявление демократии, с другой, на мой взгляд, он имеет отрицательный знак», — охарактеризовала проблему заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью информагентству «Укринформ» и вряд ли даже поняла, что именно она сказала. А сказала она дословно то, что референдумы бывают хорошие и плохие. И конкретно этот — плохой.
Следует отметить, что Нидерланды — пока что единственная страна в ЕС, где у граждан догадались спросить, как они относятся к перспективе заключения подобного соглашения с Украиной. В остальных входящих в ЕС странах процедура ратификации соглашения обычно проходила одобрение парламента (парламентов) и главы государства. Однако если бы такие референдумы проводились ещё где-то, то возможно препятствием стали бы не только Нидерланды.
Также опросы выявили следующие причины негативного отношения по поводу соглашения с Украиной:
— тотальная коррумпированность украинской власти;
— опасение, что соглашение станет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС. Тут Украине следует винить евробюрократов, этот тезис часто звучал в конце 2000-х, когда Украина присоединилась в программе «Восточное партнёрство»;
— ассоциация Украины невыгодна экономике Нидерландов. Особенно часто этот аргумент вспоминали сельхозпроизводители. Тут же звучали и голоса тех, кто опасался за свои бизнес-отношения с РФ;
— в Нидерландах с опаской смотрят на Украину как на источник трудовой миграции;
— ну, и конечно же, не забыты две негативные истории, связанные с Украиной: MH17 и 24 картины, украденные в начале 2000-х годов из нидерландского музея. В конце 2015 года они каким-то образом очутились у одного из воюющих в Донбассе «добровольческих батальонов», руководство которого потребовало от музейщиков выкуп в размере 50 млн долларов за их возврат.
В итоге «нет» сказали 61% участников голосования, чем поставили своё правительство в очень неудобную позицию. С одной стороны, референдум консультативный. С другой, это всё же референдум и дикие взгляды замглавы МИД Украины в Европе разделяют разве что маргиналы. К тому же оппозиция взяла вопрос на контроль: весной 2017 года в стране выборы и решение наперекор воле народа наверняка отразится на их результатах. С третьей стороны, на правительство Нидерландов давила вся мощь евробюрократии. Премьер страны Марк Рютте в результате вынужден был пообещать, что правительство определится с решением к 7 ноября. Обещание сдержать не удалось — лишь к 15 декабря был разработан (и принят остальными членами ЕС) текст документа с дополнительными требованиями Нидерландов к СА с Украиной. Таким образом, в Нидерландах пытаются принять компромиссное решение: не выбиться из европейской повестки и учесть все опасения противников соглашения. Общий смысл поправок таков. Столь желаемое Киевом соглашение не предоставляет Украине статуса кандидата на вступление в ЕС (ни сейчас, ни в будущем); не даёт Украине гарантий общеевропейской безопасности; не предполагает выделения финансовой помощи за счёт общеевропейских фондов; не даёт украинским гастарбайтерам права на работу в странах ЕС. Всё это, конечно, может быть предоставлено, но лишь отдельными странами Европы — если вдруг им так хочется.
Срок ратификации СА с дополнительными условиями пока не назначен, но по словам Рютте, вряд ли стоит ожидать его раньше марта следующего года. Причём если парламент не успеет, то решать этот вопрос придётся уже с новым депутатским составом. В свою очередь, в украинском МИД ожидают этого уже в январе.
Однако в деле уже появились новые препятствия. Так, 13 января один из инициаторов референдума по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах — глава платформы «Форум за демократию» Тьерри Боде — подал иск в суд относительно действий правительства Нидерландов в этой ситуации. Истец аргументировал это тем, что правительство не должно допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты референдума. Предполагается, что суд в Гааге должен вынести решение по иску 12 апреля, а до тех пор ожидать каких-либо движений в этом направлении не приходится.
Безвизовый режим
С предоставлением безвизового статуса произошла похожая история. С одной стороны Украина к нему всё ближе и ближе (если под приближением понимать выполнение требований Европы). Кроме того, Киеву за 2016 год удалось продвинуться по общей процедуре, собрав одобрение Еврокомиссии, профильного комитета Европарламента Совета Европы, самого Европарламента. С другой стороны, безвиз уже реально получает Грузия и ряд островных государств Тихого океана, но не Украина.
Украине же полагается механизм приостановления безвизового статуса — специальная процедура, с помощью которой страны ЕС смогут точечно лишать права на въезд в страны Шенгенского соглашения граждан Украины, которые будут либо не соответствовать требованиям, либо наберут предельный уровень нарушений европейского миграционного законодательства. Это пока в теории, никто не может сказать, как это будет работать на практике — тут необходима специальная компьютерная система и интеграция баз данных всех государств Шенгенской зоны. Только после этого Украина сможет рассчитывать на безвиз (хотя одно всё же не предполагает другого). Как видим, все это перекликается с дополнительным протоколом к СА, подписанному по настоянию Нидерландов.
Есть ещё одно небольшое «но». Кроме благодушной позиции еврочиновников, есть ещё и индивидуальные позиции стран ЕС. С мнением Нидерландов мы знакомы, однако не они всё же являются лидерами этого объединения. Лидерами являются Франция и Германия, и вот как раз они также принадлежат к числу стран, сомневающихся в необходимости безвиза для Украины. Информация, разумеется, не официальная, но из дипломатических кругов.
Украинские политики и СМИ, помимо обещаний безвиза, «вот прямо на днях» весь год кормили украинцев заместительными поводами, объясняющими, почему же очередной прогноз не сбылся. Среди виноватых был Brexit, е-декларации, Турция (турки тоже требуют безвиз), «Украинская правда» (издание в августе разместило материал-призыв не давать Украине безвиз и финансовую помощь), мораторий на экспорт леса, Россия.
Хотя было бы несправедливо не отметить некоторые успехи «евроинтеграции» Украины. Так, кроме упомянутого общего продвижения выполнения требований ЕС, Украина в конце года получила безвизовый статус с Албанией. Не говоря уж о том, что Польша делает всё, чтобы украинцы не чувствовали никакого дискомфорта. Только за 2016 год поляки выдали украинцам несколько сот тысяч разрешений на работу (сегодня около миллиона украинцев официально работают в Польше). Упрощённую процедуру трудоустройства собираются продлить ещё на год, а в будущем обещают 3−4 летние разрешения на работу и содействие в уравнивании зарплаты до среднепольского уровня.
Когда же Украине ждать безвизовый статус и ждать ли вообще? Президент Порошенко уже заявил, что в этом году соглашение об ассоциации и «безвиз» совершенно точно должны быть введены (впрочем, такие заявления он делает с момента вступления в должность).
«В 2017 соглашение об ассоциации и безвизовый режим должны стать юридически свершившимся фактом — важный элемент мирного возвращения Донбасса и Крыма», — сказал он. «Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия», — подчеркивает Порошенко.
О том, что затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества, заявила и первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко. «Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому «специальному механизму», откладывая введение безвизового режима для нас», — сказала Геращенко.
А политолог Василий Стоякин в комментарии ИА REGNUM советует обратить внимание на неформальные требования ЕС, под которые подходит в частности отмена Киевом моратория на экспорт украинского леса: «Отсутствие нормального пограничного контроля на Востоке и коррупция — конечно, основания для отказа в безвизе, но достаточно посмотреть на миграционную политику Германии и Франции, чтобы понять — дело не в этом. ЕС хочет реальных экономических уступок, в первую очередь — уничтожения национального крупного бизнеса».
Между тем, половина украинцев считают не важным введение безвизового режима Украины с ЕС. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были обнародованы в последние дни 2016 года. Согласно данным социологов, введение безвизового режима является важным для 44% украинцев.
В представительстве ЕС на Украине надеются, что безвизовый режим для украинцев согласуют в «ближайшие несколько месяцев». Как сказал глава представительства Хью Мингарелли в интервью «Радио Свобода»: «Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что на протяжении следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС».