17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна категорически не намерена отказываться от курса на евроинтеграцию.

«Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле… Европейские ценности и институциональные возможности ЕС намного превышают те фобии, которыми кое-кто пытается запугать европейцев», — отметил Порошенко. «На Украине в Европейский проект и ценности верят иногда больше, чем даже в самой объединенной Европе. И как бы этого кому-то не хотелось, мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — заверил он.

По мнению главы украинского государства, именно 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы. «Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее… Теперь, как никогда ранее, следует помнить, что именно приверженность общим ценностям стала основой успеха европейского проекта. Как и то, что мы, украинцы, никогда не отречемся от своей земли и не будем торговать своей свободой», — сказал Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Ассоциация Украины и ЕС

Тут следует вернуться на год назад. По состоянию на начало 2016 года соглашение об ассоциации Украины с ЕС было одобрено всеми странами Европы. Даже Нидерландами — король и две палаты парламента проголосовали «за» с апреля по июнь 2015 года. Оставался лишь консультативный референдум, назначенный на апрель 2016 года, который многие, в том числе и на Украине, считали простой формальностью.

Однако социологические опросы, проведённые перед референдумом, выявили, что количество противников ассоциации Украины с ЕС угрожающе велико. Количество сторонников проекта ни разу не подымалось выше 40%. К тому же, исследования показали, что противники более активно настроены и с большей вероятностью придут на участки. «Украина стала заложником референдума в Нидерландах. С одной стороны, референдум — это проявление демократии, с другой, на мой взгляд, он имеет отрицательный знак», — охарактеризовала проблему заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью информагентству «Укринформ» и вряд ли даже поняла, что именно она сказала. А сказала она дословно то, что референдумы бывают хорошие и плохие. И конкретно этот — плохой.

Следует отметить, что Нидерланды — пока что единственная страна в ЕС, где у граждан догадались спросить, как они относятся к перспективе заключения подобного соглашения с Украиной. В остальных входящих в ЕС странах процедура ратификации соглашения обычно проходила одобрение парламента (парламентов) и главы государства. Однако если бы такие референдумы проводились ещё где-то, то возможно препятствием стали бы не только Нидерланды.

Также опросы выявили следующие причины негативного отношения по поводу соглашения с Украиной:

— тотальная коррумпированность украинской власти;

— опасение, что соглашение станет первым шагом на пути к членству Украины в ЕС. Тут Украине следует винить евробюрократов, этот тезис часто звучал в конце 2000-х, когда Украина присоединилась в программе «Восточное партнёрство»;

— ассоциация Украины невыгодна экономике Нидерландов. Особенно часто этот аргумент вспоминали сельхозпроизводители. Тут же звучали и голоса тех, кто опасался за свои бизнес-отношения с РФ;

— в Нидерландах с опаской смотрят на Украину как на источник трудовой миграции;

— ну, и конечно же, не забыты две негативные истории, связанные с Украиной: MH17 и 24 картины, украденные в начале 2000-х годов из нидерландского музея. В конце 2015 года они каким-то образом очутились у одного из воюющих в Донбассе «добровольческих батальонов», руководство которого потребовало от музейщиков выкуп в размере 50 млн долларов за их возврат.

В итоге «нет» сказали 61% участников голосования, чем поставили своё правительство в очень неудобную позицию. С одной стороны, референдум консультативный. С другой, это всё же референдум и дикие взгляды замглавы МИД Украины в Европе разделяют разве что маргиналы. К тому же оппозиция взяла вопрос на контроль: весной 2017 года в стране выборы и решение наперекор воле народа наверняка отразится на их результатах. С третьей стороны, на правительство Нидерландов давила вся мощь евробюрократии. Премьер страны Марк Рютте в результате вынужден был пообещать, что правительство определится с решением к 7 ноября. Обещание сдержать не удалось — лишь к 15 декабря был разработан (и принят остальными членами ЕС) текст документа с дополнительными требованиями Нидерландов к СА с Украиной. Таким образом, в Нидерландах пытаются принять компромиссное решение: не выбиться из европейской повестки и учесть все опасения противников соглашения. Общий смысл поправок таков. Столь желаемое Киевом соглашение не предоставляет Украине статуса кандидата на вступление в ЕС (ни сейчас, ни в будущем); не даёт Украине гарантий общеевропейской безопасности; не предполагает выделения финансовой помощи за счёт общеевропейских фондов; не даёт украинским гастарбайтерам права на работу в странах ЕС. Всё это, конечно, может быть предоставлено, но лишь отдельными странами Европы — если вдруг им так хочется.

Срок ратификации СА с дополнительными условиями пока не назначен, но по словам Рютте, вряд ли стоит ожидать его раньше марта следующего года. Причём если парламент не успеет, то решать этот вопрос придётся уже с новым депутатским составом. В свою очередь, в украинском МИД ожидают этого уже в январе.

Однако в деле уже появились новые препятствия. Так, 13 января один из инициаторов референдума по ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС в Нидерландах — глава платформы «Форум за демократию» Тьерри Боде — подал иск в суд относительно действий правительства Нидерландов в этой ситуации. Истец аргументировал это тем, что правительство не должно допускать неопределенности относительно своей позиции: принимать или отвергать результаты референдума. Предполагается, что суд в Гааге должен вынести решение по иску 12 апреля, а до тех пор ожидать каких-либо движений в этом направлении не приходится.

Безвизовый режим

С предоставлением безвизового статуса произошла похожая история. С одной стороны Украина к нему всё ближе и ближе (если под приближением понимать выполнение требований Европы). Кроме того, Киеву за 2016 год удалось продвинуться по общей процедуре, собрав одобрение Еврокомиссии, профильного комитета Европарламента Совета Европы, самого Европарламента. С другой стороны, безвиз уже реально получает Грузия и ряд островных государств Тихого океана, но не Украина.

Украине же полагается механизм приостановления безвизового статуса — специальная процедура, с помощью которой страны ЕС смогут точечно лишать права на въезд в страны Шенгенского соглашения граждан Украины, которые будут либо не соответствовать требованиям, либо наберут предельный уровень нарушений европейского миграционного законодательства. Это пока в теории, никто не может сказать, как это будет работать на практике — тут необходима специальная компьютерная система и интеграция баз данных всех государств Шенгенской зоны. Только после этого Украина сможет рассчитывать на безвиз (хотя одно всё же не предполагает другого). Как видим, все это перекликается с дополнительным протоколом к СА, подписанному по настоянию Нидерландов.

Нидерланды. Амстердам

Есть ещё одно небольшое «но». Кроме благодушной позиции еврочиновников, есть ещё и индивидуальные позиции стран ЕС. С мнением Нидерландов мы знакомы, однако не они всё же являются лидерами этого объединения. Лидерами являются Франция и Германия, и вот как раз они также принадлежат к числу стран, сомневающихся в необходимости безвиза для Украины. Информация, разумеется, не официальная, но из дипломатических кругов.

Украинские политики и СМИ, помимо обещаний безвиза, «вот прямо на днях» весь год кормили украинцев заместительными поводами, объясняющими, почему же очередной прогноз не сбылся. Среди виноватых был Brexit, е-декларации, Турция (турки тоже требуют безвиз), «Украинская правда» (издание в августе разместило материал-призыв не давать Украине безвиз и финансовую помощь), мораторий на экспорт леса, Россия.

Хотя было бы несправедливо не отметить некоторые успехи «евроинтеграции» Украины. Так, кроме упомянутого общего продвижения выполнения требований ЕС, Украина в конце года получила безвизовый статус с Албанией. Не говоря уж о том, что Польша делает всё, чтобы украинцы не чувствовали никакого дискомфорта. Только за 2016 год поляки выдали украинцам несколько сот тысяч разрешений на работу (сегодня около миллиона украинцев официально работают в Польше). Упрощённую процедуру трудоустройства собираются продлить ещё на год, а в будущем обещают 3−4 летние разрешения на работу и содействие в уравнивании зарплаты до среднепольского уровня.

Когда же Украине ждать безвизовый статус и ждать ли вообще? Президент Порошенко уже заявил, что в этом году соглашение об ассоциации и «безвиз» совершенно точно должны быть введены (впрочем, такие заявления он делает с момента вступления в должность).

«В 2017 соглашение об ассоциации и безвизовый режим должны стать юридически свершившимся фактом — важный элемент мирного возвращения Донбасса и Крыма», — сказал он. «Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому, что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия», — подчеркивает Порошенко.

О том, что затягивание Евросоюзом предоставления Украине безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинского общества, заявила и первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко. «Мы все сделали в этом вопросе. Но, к сожалению, мы столкнулись с позицией, когда европейская сторона ведет себя не совсем умно, безосновательно привязывая безвизовый режим к так называемому «специальному механизму», откладывая введение безвизового режима для нас», — сказала Геращенко.

А политолог Василий Стоякин в комментарии ИА REGNUM советует обратить внимание на неформальные требования ЕС, под которые подходит в частности отмена Киевом моратория на экспорт украинского леса: «Отсутствие нормального пограничного контроля на Востоке и коррупция — конечно, основания для отказа в безвизе, но достаточно посмотреть на миграционную политику Германии и Франции, чтобы понять — дело не в этом. ЕС хочет реальных экономических уступок, в первую очередь — уничтожения национального крупного бизнеса».

Между тем, половина украинцев считают не важным введение безвизового режима Украины с ЕС. Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были обнародованы в последние дни 2016 года. Согласно данным социологов, введение безвизового режима является важным для 44% украинцев.

В представительстве ЕС на Украине надеются, что безвизовый режим для украинцев согласуют в «ближайшие несколько месяцев». Как сказал глава представительства Хью Мингарелли в интервью «Радио Свобода»: «Я не могу назвать вам точную дату, но надеюсь, что на протяжении следующих нескольких месяцев будет формальное решение, которое позволит украинцам краткосрочное пребывание в Евросоюзе без виз. Украинский народ этого заслуживает, ведь Украина выполнила все обязательства, все условия, которые выдвинул ЕС».