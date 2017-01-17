XX век с самого начала вселяет тревогу. Европейские колониальные метрополии готовятся к мировой войне, приближая катастрофу. Германия при поддержке американского капитала строит Багдадскую железную дорогу, чтобы выйти к берегам Персидского залива. Вильгельм II заявляет о своем «личном интересе к Багдадскому предприятию». А турки-османы настаивают на строительстве дороги через Сивас и Диярбакыр (Восточная Анатолия). Немцы непреклонны — путь должен пройти через Конью, Адану и Алеппо. В ответ Великобритания пытается обезопасить путь на Индию, который охватывает арабские владения Османской империи. Конечный пункт германского инфраструктурного проекта — Кувейт, входящий с 1875 года в османский вилайет Басра.

Navoine.info Персидский залив

Лондон не готов оставить Берлину наследство таких масштабов. Начинается дипломатическая осада Константинополя, которая 29 июля 1913 года заканчивается подписанием Англо-османской конвенции, предоставившей князьям Кувейта, Катара и Бахрейна большую автономию. Правда, под фактическим протекторатом Лондона, который отныне контролирует судоходство по реке Шатт-эль-Араб. Шейх Кувейта Мубарак ас-Сабах получает власть над зоной в радиусе 80 километров от столицы. Его благодарность не знает границ: в октябре 1913 года он отдаёт англичанам эксклюзивные права на нефтедобычу. Англо-османская конвенция так и не будет ратифицирована из-за начала Первой мировой войны. Да и незачем. Ведь Арабское восстание 1916 года заморозит «Багдадское предприятие», а с 1919 по 1921 год Кувейт будет воевать с Недждом (будущая Саудовская Аравия). В 1922 году британский верховный комиссар в Ираке Перси Кокс, политический агент Британии в Кувейте Джон Мор и Ибн Сауд (в то время султан Неджда) согласовывают Укаирский протокол (Uqair Protocol), предопределивший границы современной Саудовской Аравии, Кувейта и Ирака. Для Кувейта документ обернётся настоящим проклятием — британцы отдадут Ибн Сауду две трети территории княжества.

Jeff Dahl Наземная фаза операции «Буря в пустыне»

Кто бы мог тогда подумать, что 2 августа 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн, теперь уже в пику саудитам и американцам, решится полностью овладеть Кувейтом, девальвировав тем самым колониальное представление о государственных границах? «Я не мог молчать, когда Кувейт по договоренности с Саудовской Аравией под нажимом Соединенных Штатов решил резко понизить мировую цену на нефть», — скажет впоследствии Хусейн в беседе с академиком Евгением Примаковым. В книге «Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами» экс-глава правительства России опишет мотивацию Багдада следующим образом: «После окончания войны с Ираном Саддам обратился к Саудовской Аравии, Кувейту и Абу-Даби с просьбой предоставить ему займы и удерживать квоты на добычу нефти по линии ОПЕК, чтобы мировые цены на нефть держались на высоком уровне. Кувейт ответил, что, так как больше не существует иранской угрозы, нет необходимости продолжать финансовую помощь Ираку. Одновременно Кувейт и Абу-Даби увеличили свою квоту добычи нефти, и цена на нее резко упала с 19 до 11 долларов за баррель. По словам Саддама, Ирак в такой ситуации превратился бы в государство-банкрот. А вместе с Кувейтом, самостоятельность которого никогда, даже при монархии, не признавал Багдад, Ирак будет самым главным нефтяным центром, от которого в первую очередь будут зависеть мировые цены на нефть».

На первый взгляд может показаться странным, но Хусейн получил негласную санкцию на войну именно от США. Достаточно вспомнить 25 июля 1990 года, когда президент Ирака встретился с американским послом Эйприл Глэспи для обсуждения «кувейтского вопроса». «У меня есть прямая инструкция президента — добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом… Эта тема не связана с Америкой», — заявила тогда Глэспи. Но почему? Ситуация прояснится по итогам военных действий, когда окажется, что отступавшие из Кувейта иракские части взорвут 100 нефтяных скважин в Румайле, которые принадлежали британской корпорации ВР. Американские инвестиции в эмирате войска Хусейна не тронут: ради «приличия» будет подорвана только одна вышка, принадлежащая конкуренту британцев — Standart Oil.

Navoine.info Горящие нефтяные промыслы

Своими действиями иракский лидер нарушал британскую доктрину «на восток от Суэца», принятую властями объединенного королевства в 1964 году, чтобы сохранить присутствие в Персидском заливе, Индийском и Тихом океанах, а также доктрину президента США Джимми Картера от 1980 года, которая предупреждала: «попытки каких-либо внешних сил получить контроль над регионом Персидского залива будут рассматриваться как посягательство на жизненно важные интересы Соединённых Штатов Америки, и такое нападение будет отражено любыми необходимыми средствами, в том числе военной силой». И американцы отреагировали. 36 стран присоединись к международной коалиции, которую возглавил президент США Джордж Буш (старший). 17 января, когда группировка союзников в Саудовской Аравии достигла миллиона человек, началась операция «Буря в пустыне», в ходе которой уже к концу февраля была освобождена вся территория Кувейта. Что это было?

«Господи, мы избавились от вьетнамского синдрома раз и навсегда!» — заявлял Буш-старший на публике. Но в странной ирако-кувейтской войне произошло нечто большее, чем преодоление психологических комплексов. Во-первых, Пентагон действовал на бывших колониальных территориях Британской империи, которые казались незыблемыми даже несмотря на Суэцкий кризис 1956 года. Во-вторых, операция осуществлялась в условиях капитуляции руководства СССР во главе с Михаилом Горбачевым и восхождения Китая как мировой экономической державы, которая с 1993 года стала импортировать из зоны Персидского залива большие объемы нефти. То есть Белый дом решал сразу несколько стратегических задач: подвергал обструкции британские нефтяные интересы в районе Кувейта и иракской Басры, а также навязывал Пекину новые правила игры в условиях, когда Советский Союз самоустранялся от своей глобальной роли. Колониальная песня «Правь, Британия!», автором которого был знаменитый шотландский драматург Джеймс Томсон (1700−1748), утратила былую притягательность.