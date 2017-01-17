



И.Крепостной Комендантский дом Новодвинской крепости. Реставрация остановлена. 2016

Новодвинская крепость, спасшая в 1701 году Архангельск, снова сражается. После 130 лет неопределенности, ибо нельзя назвать определенностью разборку ее на стройматериалы в XIX веке, и колонию для преступников в XX веке. Но определенность в составе краеведческого музея стала борьбой со многими проблемами. Да, теперь крепость памятник истории и культуры, да УФСИН прибрал за собой почти все руины, да разработаны программы и планы, отдел крепости в музее возглавляет энтузиаст Игорь Гостев. Но самостоятельно решить эти проблемы музей не может, и 99% процентов решений находятся в кабинетах областных и федеральных начальников. Помочь крепости можно напоминанием начальникам об этих проблемах.

Итак, есть крепость 1705 года постройки в 20 километрах севернее центра Архангельска на острове Линский прилук. Четыре бастиона — Флажный, к морю, Рогаточный, Морской и Могильный. На строительство крепости ушел миллион кирпичей и неизмеримо много известнякового камня, переданного Архиепископом Афанасием Холмогорским и заготовленного на Пинеге и Орлецах. 25 июня 1701 года у места ее строительства был разгромлен передовой отряд шведской эскадры шедшей уничтожить Архангельск и верфи Архангельского адмиралтейства

Основной фронтом нынешней борьбы за крепость являются не руины ее бастионов ‑ и на них, как показывает мировая практика, туристы едут с большим удовольствием, а организация правильной последовательности действий «наверху», и невстроенность ее в турпотоки, которые не бьют рекорды в Архангельске, но вполне устойчивы. Причем действия «наверху» сейчас важнее любых турпотоков, так как никакие билеты за посещение не решат трех-четырех важнейших проблем: изготовления понтона-причала, ввода в эксплуатацию дома коменданта и благоустройства территории у крепости — могут быть решены только «наверху». А не «наверху» как ни странно, надо приучать посетителей покупать за посещение билеты — хоть по 100 рублей. Ибо работники музея на крепости есть, а продажа красивых билетов-сувениров не оттолкнет, а привлечет посетителей. Сейчас за сезон около 3000 посетителей, что при продаже билетов по 100 рублей позволит выпускать по одной книге о крепости в год.

И.Крепостной Гости традиционного ежегодного праздника крепости 12 июля 2015 года

Поток туристов бывает стихийный — на удовлетворении любопытства, и организованный, встроенный в другие мероприятия. Самое простое — организовать поездки на колесном пароходе «Гоголь» с высадкой пассажиров и экскурсией. Билеты за посещение крепости можно будет включать в стоимость пароходного тура. Но у крепости нет причала. Капитальный причал будет стоить десятки миллионов рублей и его никому не потянуть. А вот изготовление плавучего причала-понтона, вполне по силам Центру судостроения «Звездочка» — владельцу «Гоголя». Кто заплатит около 10 млн. рублей? Надо просить «Звездочку» о рассрочке платежей и собирать деньги спонсоров музея или привязать оплату заказа к вырученным от пассажиров «Гоголя» билетам.

Чтобы направить на крепость стихийный турпоток надо повысить известность крепости. Тихого существования недостаточно, ее нужно раскручивать в федеральных СМИ, так как Яндекс выдает мало ответов по «Новодвинской крепости» и часть ссылок уже закрыты. Писать о крепости могли бы специалисты музея, а размещал бы статьи в СМИ пресс секретарь. Инфоповоды? Их нужно придумывать — юбилеи, вновь открытые обстоятельства строительства и боя, итоги новых музейных исследований и тд. Большим событием было бы издание сборника документов о крепости из Государственного архива Архангельской области — что не потребовало бы много времени и средств. При разговорах в кабинетах что славной крепости надо бы помочь нечего показывать — нет запаса книг ни о сражении 1701 года, ни о самой крепости, ни биографий участников строительства и сражения.

Включать посещение крепости в программы многочисленных конференций и совещаний в правительстве области и САФУ не составляет труда. Почему не включают? Думаю, что областные начальники стесняются большого количества руин и сараев на Конвейере — поселке у крепости. Что мешает дать поручение мэрии Архангельска, в черту которого входит поселок крепости, организовать уборку этих аварийных строений? Предписание пользователям привести их в удовлетворительное состояние или снести — вполне законный ход. Добровольные субботники студентов высших учебных заведений и всех любителей истории по разборке наследия УФСН тоже возможны. Да и письмо в федеральный УФСИН и правительство РФ с просьбой снести остатки их строений имеют смысл. Кстати о конференциях — почему бы не проводить ежегодную конференцию в САФУ по истории крепостей Русского Севера, где ключевой станет Новодвинская — у которой была одержана самая значительная победа на Русском Севере.

Владимир Станулевич Летние ворота Новодвинской крепости

Привлекло бы внимание к крепости постоянный фестиваль исторических реконструкторов — как в Выборге, Калининграде, Бородино. Для этого надо провести первый и предложить реконструкторам продолжить традицию. Насколько известно участники фестивалей и клубы не требуют оплаты проживания и проезда к месту боев. Такие клубы существуют во многих городах, в том числе Северодвинске, и если не откликнется большинство, то несколько уж точно приедут. Надо только строго придерживаться русской идентичности фестиваля, чтобы не получилось через некоторое время, что в нашем Новодвинском сражении победили шведы, а не русские.

Привлекло бы посетителей полуденная выстрел из старинной пушки каждое воскресение. Чугунная пушка, стрелявшая на 300-летии флота стоит на «Красной кузнице» в качестве памятника и не используется по прямому назначению. «Кузница» может изготовить себе копию пушки, а действующее орудие передать на крепость. Потянутся на выстрелы люди, дело другое — первое время губернаторский попечительский совет музея может персонально приглашать известных людей города на церемонию выстрела. Заряд орудия — это большая петарда, владельцы магазинов пиротехники с удовольствием проведут демонстрацию возможностей за рекламу бизнеса на билетах и стендах крепости.

Вторым ключевым объектом крепости, после причала, является дом коменданта. Его площади и состояние позволят решить проблемы с музейной экспозицией, чаем, теплым туалетом. Это уже очень много, так как туалет сейчас деревянный, продуваемый всеми ветрами, на берегу Двины. Можно представить зимние впечатления пользователей! А чай не попить сейчас нигде — в крепости нет теплого помещения, а в поселке работает только частный магазин. И чай, и туалет можно по временной схеме встроить в дом коменданта.

Дом коменданта является памятником истории федерального значения. На его реставрацию в 2014—2015 году Минкультом РФ было израсходовано миллионов 60−70, и большая часть работ выполнена. Так как завершение начатых объектов является приоритетом для включения в планы финансирования, то есть основания обращаться в Минкульт РФ о выделении средств. Хотя это маловероятно, поэтому надо не распылять средства крупных благотворителей на другие объекты крепости, типа порохового погреба, а сосредоточиться на доме коменданта и ввести его как можно быстрее всеми силами. Законодательство позволяет вести реставрацию объекта за счет благотворителей при условии проекта сделанного специализированной реставрационно-проектной организацией и если работы выполняет организация имеющая реставрационную лицензию. Проект уже есть, реставрационных организаций в области несколько и они без работы.

Третьим по значению приоритетом является планировка и благоустройство территории не дожидаясь уборки наследия УФСИНА, а как есть, с руинами всех периодов истории. Морозоустойчивая трава и аккуратные гравийные дорожки позволят воспринимать крепость как она есть — развалины вперемежку с целыми укреплениями. В Англии не восстанавливают разрушенные Генрихом VIII монастыри, это бессмысленно, а вот руины среди травы и аккуратных газонов смотрятся не безобразием как у нас, а памятником сложной исторической эпохи.

И.Крепостной Служба у поклонного креста на месте церкви Петра и Павла в престольный праздник 12 июля 2015 года

Есть возможности и у Российского военно-исторического общества, Оно не может тратить средства на реставрацию, но оно может тратить средства на реплики исторических зданий. И таким делом могла бы стать копия крепостной церкви Петра и Павла освященной летом 1702 года в присутствии Петра Первого Архиепископом Афанасием Холмогорским. По ее имени крепость называлась первое время Петропавловской. Архангельская митрополия не соберет денег на строительство церкви — своих падающих объектов много, но в случае строительства вдохнет в нее жизнь службами во здравие благотворителей крепости и за упокой души бывших защитников и может включить в паломнические туры по Русскому Северу. Крепость настолько статус на своей прошлой славой, что на эти молебны, закладку и освящение церкви могут быть приглашены и приедут высокие иерархи церкви и должностные лица Министерств обороны, Внутренних дел и культуры РФ, от которых зависит выделение средств на приоритетные дела в крепости.