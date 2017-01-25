Сколько бы ни называли Трампа эксцентричным политиком, он для среднего американца вряд ли будет таковым в большей степени, чем Билл Гейтс в клетчатой рубашке или Цукерберг в футболке. Трамп — миллиардер, медийная личность, человек, обладающий друзьями, связями и контактами в самых высших слоях американского общества. Несмотря на все предвыборные вопли, понятно, что вот так, один, «без ансамбля», якобы против воли шокированной Республиканской партии, человек не может стать кандидатом в президенты. Трамп должен был заручиться поддержкой значительной части американской элиты, которая доверила именно ему проведение назревших преобразований.

Anonews.co Дональд Трамп

Попробуем перечислить известные нам основные факты биографии избранного президента, его программные заявления и соотнесем их с проблемами, стоящими перед США, как по общему мнению, так и по словам самого Трампа. Разложим эти факты и обстоятельства, как пазлы, и попробуем найти подходящие друг другу части общей картины.

Итак, пара фактов, наиболее важных, по нашему мнению:

1. Госдолг США приблизился к 20 триллионам долларов.

Трамп четыре раза инициировал и проходил процедуру банкротства своих компаний. Именно компаний, сам он не был банкротом. В результате сейчас он является обладателем состояния 3,7 млрд долларов и контролирует целую империю успешных предприятий. Хиллари Клинтон во время дебатов назвала Трампа королем долгов. На что Трамп ответил: «Я — «король долгов». Это хорошо для меня как бизнесмена, но наличие долгов плохо для страны. Я озолочу ее, преодолею долги, решу проблему Америки».

2. В США, как и у многих западных стран, действительно существует проблема вывода материальных производств в страны третьего мира, где есть более дешевая рабочая сила и ниже прочие издержки производства. Во многих отраслях в стране не осталось промышленных предприятий, только головные офисы и разработчики.

Одним из основных положений программы Трампа является реиндустриализация — возвращение в США производств, ранее вынесенных в развивающиеся страны. И это не пустые предвыборные обещания — это краеугольный камень программы избранного президента, об этом он многократно говорил не только избирателям и СМИ, но и на коллективных и индивидуальных встречах с представителями американских компаний. Помощь, поддержка и заказы обещаны только тем, кто вернет производства в США.

3. У США огромные военные расходы. Страна участвует в многочисленных военных конфликтах, содержит огромную сеть военных баз по всему миру. При этом, в отсутствие равного соперника, после развала СССР, ядерные силы США практически не модернизировались. Новые образцы военной техники очень дорогостоящие и уступают по ряду характеристик зарубежным аналогам.

Армия США

Трамп призывает сосредоточиться на внутреннем развитии американской экономики, перестать содержать никчемных союзников, не желающих тратить деньги на свою безопасность, прекратить вмешательство в дела стран, не представляющих жизненно важных интересов для США, грозится выйти из союзов и договоров, не приносящих профита. Вместе с этим Трамп обещает модернизировать ядерные силы, загрузить американский ВПК заказами, оснастить армию новейшими образцами вооружения.

Для упрощения рассуждений оставим пока за скобками наследство Обамы, проблемы с мигрантами, отношения с Россией (хотя для нас это самое важное) и Китаем. Попробуем представить возможные шаги новой администрации по трем основным для Америки, с нашей точки зрения, вопросам — долги и финансы, реиндустриализация, усиление военной мощи.

Итак, что же будет происходить? Похоже, что после глобального жандармирования и распыления средств Америка сосредотачивается.

Перед формулированием наших предположений зададим несколько вопросов самим себе: как долго и до какой величины будет увеличиваться госдолг США, может ли этот процесс быть бесконечным? Если долг увеличится в несколько раз, за счет каких средств его обслуживать (при ставке ФРС выше нуля)? Что будет с долларом, если страны БРИКС и многие другие крупные экономики реально перейдут на расчеты в национальных валютах? Сравните последствия краха или резкого обесценивания доллара для экономики и населения США в двух случаях — если у Америки нет своих производств всех необходимых товаров, и все покупается за границей за доллары, и, если у Америки есть полный набор производств всех товаров на своей территории. Случайно ли в нынешней ситуации избрание президентом «Короля долгов»?

Промышленность

Итак, совмещая наши три пары «проблема — планы Трампа по ее решению», вполне вероятным может быть следующее развитие событий:

В результате осуществления экономической программы Трампа, производства возвращаются в Америку. Как и обещал, Трамп снимает все запреты на добычу нефти в США. Экономика растет. Сокращаются зарубежные, в том числе военные, расходы. Сэкономленные, заработанные, а также «напечатанные» ФРС деньги вкладываются в экономику, в новую научно-техническую революцию, в перевооружение армии и развитие ВПК. Хозяева США перекладывают активы из экономики финансовых пузырей в производственные и научно-технические активы. Научный потенциал и практически безграничные финансовые возможности позволяют перейти на новый технологический уклад, что может привести к серьезному отрыву от уровня технологического развития других стран. Модернизированная армия, оснащенная новейшим вооружением и средствами доставки, сможет контролировать любой район мира и без постоянного вездесущего присутствия. Далее, вероятно, к середине второго срока президентства, наступит черед решения проблемы госдолга, который еще увеличится к тому времени. Над техникой мы сейчас можем только гадать, но о том, что проблема долгов будет решаться, Трамп заявлял прямо и откровенно. Это совсем не обязательно дефолт, возможны варианты, например, отдать весь долг напечатанными долларами, вызвав обесценивание доллара и проведя деноминацию с обменом для граждан в США, или скупка за напечатанные доллары национальных валют и иных активов на сумму долга, закрытие долга за счет эмиссии и обратный выкуп долларов за счет скупленных ранее активов и нацвалют и так далее, вариантов множество. Техника осуществления «Большого кидка» может быть очень разнообразной и будет зависеть от будущих обстоятельств. Возможно, это даже будет не изначально предусмотренное и спланированное действие, а вынужденное реагирование на складывающуюся ситуацию. Но проблема с долгом будет ими решена, так или иначе… При этом весь мир может погрузиться в хаос и без третьей мировой войны, а Америка останется под защитой самой мощной армии, огражденная от беснующихся толп мигрантов двумя океанами, имеющая все необходимые производства на своей территории.

А как же быть России? Ну, так, сосредоточиваться — это мы первые придумали. У нас будет несколько лет, когда нас оставят в покое, вместе с нашими бывшими, а Америка будет заниматься своими делами. У нас будет всего несколько лет на нашу реиндустриализацию… Можем снова брать пример с Америки, догонять и перегонять. И очень желательно, чтобы к тому времени, когда Америка начнет решать проблему своего госдолга, собственная промышленность обеспечивала Россию всем необходимым и Россия, как и Америка, могла на время шторма задраить все окна и иллюминаторы. К сожалению, вопрос опять стоит не о развитии демократии и свободном рынке. Для того, чтобы от этих процессов был прок, нужны десятилетия. Вопрос опять об источниках средств и методах срочной (пять — шесть лет) реиндустриализации, технологического развития и дальнейшей модернизации армии, а также о том, как побыстрее задвинуть куда-нибудь подальше от власти и экономики наших доморощенных любителей временно (но надолго) почившей глобализации.