Трамп у власти: подготовка «Большого кидка» для всего мира
Сколько бы ни называли Трампа эксцентричным политиком, он для среднего американца вряд ли будет таковым в большей степени, чем Билл Гейтс в клетчатой рубашке или Цукерберг в футболке. Трамп — миллиардер, медийная личность, человек, обладающий друзьями, связями и контактами в самых высших слоях американского общества. Несмотря на все предвыборные вопли, понятно, что вот так, один, «без ансамбля», якобы против воли шокированной Республиканской партии, человек не может стать кандидатом в президенты. Трамп должен был заручиться поддержкой значительной части американской элиты, которая доверила именно ему проведение назревших преобразований.
Попробуем перечислить известные нам основные факты биографии избранного президента, его программные заявления и соотнесем их с проблемами, стоящими перед США, как по общему мнению, так и по словам самого Трампа. Разложим эти факты и обстоятельства, как пазлы, и попробуем найти подходящие друг другу части общей картины.
Итак, пара фактов, наиболее важных, по нашему мнению:
1. Госдолг США приблизился к 20 триллионам долларов.
Трамп четыре раза инициировал и проходил процедуру банкротства своих компаний. Именно компаний, сам он не был банкротом. В результате сейчас он является обладателем состояния 3,7 млрд долларов и контролирует целую империю успешных предприятий. Хиллари Клинтон во время дебатов назвала Трампа королем долгов. На что Трамп ответил: «Я — «король долгов». Это хорошо для меня как бизнесмена, но наличие долгов плохо для страны. Я озолочу ее, преодолею долги, решу проблему Америки».
2. В США, как и у многих западных стран, действительно существует проблема вывода материальных производств в страны третьего мира, где есть более дешевая рабочая сила и ниже прочие издержки производства. Во многих отраслях в стране не осталось промышленных предприятий, только головные офисы и разработчики.
Одним из основных положений программы Трампа является реиндустриализация — возвращение в США производств, ранее вынесенных в развивающиеся страны. И это не пустые предвыборные обещания — это краеугольный камень программы избранного президента, об этом он многократно говорил не только избирателям и СМИ, но и на коллективных и индивидуальных встречах с представителями американских компаний. Помощь, поддержка и заказы обещаны только тем, кто вернет производства в США.
3. У США огромные военные расходы. Страна участвует в многочисленных военных конфликтах, содержит огромную сеть военных баз по всему миру. При этом, в отсутствие равного соперника, после развала СССР, ядерные силы США практически не модернизировались. Новые образцы военной техники очень дорогостоящие и уступают по ряду характеристик зарубежным аналогам.
Трамп призывает сосредоточиться на внутреннем развитии американской экономики, перестать содержать никчемных союзников, не желающих тратить деньги на свою безопасность, прекратить вмешательство в дела стран, не представляющих жизненно важных интересов для США, грозится выйти из союзов и договоров, не приносящих профита. Вместе с этим Трамп обещает модернизировать ядерные силы, загрузить американский ВПК заказами, оснастить армию новейшими образцами вооружения.
Для упрощения рассуждений оставим пока за скобками наследство Обамы, проблемы с мигрантами, отношения с Россией (хотя для нас это самое важное) и Китаем. Попробуем представить возможные шаги новой администрации по трем основным для Америки, с нашей точки зрения, вопросам — долги и финансы, реиндустриализация, усиление военной мощи.
Итак, что же будет происходить? Похоже, что после глобального жандармирования и распыления средств Америка сосредотачивается.
Перед формулированием наших предположений зададим несколько вопросов самим себе: как долго и до какой величины будет увеличиваться госдолг США, может ли этот процесс быть бесконечным? Если долг увеличится в несколько раз, за счет каких средств его обслуживать (при ставке ФРС выше нуля)? Что будет с долларом, если страны БРИКС и многие другие крупные экономики реально перейдут на расчеты в национальных валютах? Сравните последствия краха или резкого обесценивания доллара для экономики и населения США в двух случаях — если у Америки нет своих производств всех необходимых товаров, и все покупается за границей за доллары, и, если у Америки есть полный набор производств всех товаров на своей территории. Случайно ли в нынешней ситуации избрание президентом «Короля долгов»?
Итак, совмещая наши три пары «проблема — планы Трампа по ее решению», вполне вероятным может быть следующее развитие событий:
В результате осуществления экономической программы Трампа, производства возвращаются в Америку. Как и обещал, Трамп снимает все запреты на добычу нефти в США. Экономика растет. Сокращаются зарубежные, в том числе военные, расходы. Сэкономленные, заработанные, а также «напечатанные» ФРС деньги вкладываются в экономику, в новую научно-техническую революцию, в перевооружение армии и развитие ВПК. Хозяева США перекладывают активы из экономики финансовых пузырей в производственные и научно-технические активы. Научный потенциал и практически безграничные финансовые возможности позволяют перейти на новый технологический уклад, что может привести к серьезному отрыву от уровня технологического развития других стран. Модернизированная армия, оснащенная новейшим вооружением и средствами доставки, сможет контролировать любой район мира и без постоянного вездесущего присутствия. Далее, вероятно, к середине второго срока президентства, наступит черед решения проблемы госдолга, который еще увеличится к тому времени. Над техникой мы сейчас можем только гадать, но о том, что проблема долгов будет решаться, Трамп заявлял прямо и откровенно. Это совсем не обязательно дефолт, возможны варианты, например, отдать весь долг напечатанными долларами, вызвав обесценивание доллара и проведя деноминацию с обменом для граждан в США, или скупка за напечатанные доллары национальных валют и иных активов на сумму долга, закрытие долга за счет эмиссии и обратный выкуп долларов за счет скупленных ранее активов и нацвалют и так далее, вариантов множество. Техника осуществления «Большого кидка» может быть очень разнообразной и будет зависеть от будущих обстоятельств. Возможно, это даже будет не изначально предусмотренное и спланированное действие, а вынужденное реагирование на складывающуюся ситуацию. Но проблема с долгом будет ими решена, так или иначе… При этом весь мир может погрузиться в хаос и без третьей мировой войны, а Америка останется под защитой самой мощной армии, огражденная от беснующихся толп мигрантов двумя океанами, имеющая все необходимые производства на своей территории.
А как же быть России? Ну, так, сосредоточиваться — это мы первые придумали. У нас будет несколько лет, когда нас оставят в покое, вместе с нашими бывшими, а Америка будет заниматься своими делами. У нас будет всего несколько лет на нашу реиндустриализацию… Можем снова брать пример с Америки, догонять и перегонять. И очень желательно, чтобы к тому времени, когда Америка начнет решать проблему своего госдолга, собственная промышленность обеспечивала Россию всем необходимым и Россия, как и Америка, могла на время шторма задраить все окна и иллюминаторы. К сожалению, вопрос опять стоит не о развитии демократии и свободном рынке. Для того, чтобы от этих процессов был прок, нужны десятилетия. Вопрос опять об источниках средств и методах срочной (пять — шесть лет) реиндустриализации, технологического развития и дальнейшей модернизации армии, а также о том, как побыстрее задвинуть куда-нибудь подальше от власти и экономики наших доморощенных любителей временно (но надолго) почившей глобализации.