



Александр Горбаруков ИА REGNUM Вот сейчас он сыграет

Если говорить без обиняков и любых публичных политесов, то главный вопрос мировой геополитики 2017 года звучит именно так: возможен ли стратегический союз Путина и Трампа? Любой из возможных вариантов ответа на этот вопрос определит тот путь, по которому мир пойдет в ближайшие четыре года.

В настоящее время в блогосфере Рунета доминируют три трактовки решения данного вопроса. Согласно первой из них, предвыборная риторика Трампа была не более чем отвлекающим маневром, и в реальной политике на посту президента США он вернется к линии Обама — Клинтон. Так считают в основном сторонники либерального подхода, которые хотят любым способом разрушить связку Путин — Трамп и оказать ошибочное интеллектуальное влияние на лица, принимающие решения.

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В частности, подобного взгляда придерживается Олег Пономарь, который считает, что Трамп будет заниматься «больше внутриамериканскими вопросами, экономикой, нефтью и газом, разгоном ВПК (военные заказы, как известно, — локомотив экономики) и т.д., а Россией будут заниматься ученики Рейгана. Все институты Запада (Конгресс США, НАТО, ЕС, ООН, Гаага и тд), большие боссы, такие как Обама, Меркель, Мэй и так далее, в последние дни и недели делают шаги и заявления в отношении РФ, Украины и этой войны, которые сделают крайне затруднительной смену политики США в этом вопросе.

Тем самым для Трампа очень сужают коридор маневра. Он будет вынужден продолжать давление на РФ до полного выполнения Минских соглашений, до возврата Крыма. Поэтому, России — дальнейшие санкции, Украине — дальнейшая помощь. Вот так вкратце. Жизнь идет вперед. Будет трудно, но интересно. И финал будет в пользу сил, в лагере которых и мы».

На мой взгляд, Трамп не будет отходить от своей линии, так как это означает его быструю политическую смерть, что никак не вяжется с его психотипом, который характеризует его как бойца, а не как кулуарного прилипалу. Поэтому такого рода прогнозы российских и иных сторонников черного миропроекта, скорее всего, не оправдаются.

Вторая линия трактовки поведения Трампа после выступления в должность говорит о том, что Трамп займет позицию политического реализма и вступит в жесткий торг по всему спектру мировой геополитики с Россией: «Для Трампа все понятно. Если россияне так вцепились в Украину, если Кремлю это так же важно, как для США Мексика, — пусть делают, что хотят», — говорит Радзиховский. В то же время он отмечает, что Кремль ничего не может предложить Вашингтону взамен. «Если Трамп не против предоставления Украине статуса нейтрального государства, прекращения разговоров о ее вступлении в НАТО и ЕС, то что может Путин предложить Трампу?»

То есть Вашингтон при Трампе попробует заниматься жесткими разменами с Москвой во всех главных мировых точках: Сирия и в целом Ближний Восток, тот же Израиль с Палестиной, Украина, Прибалтика и в целом Восточная Европа, проблема НАТО и так далее. В целом данная версия имеет гораздо большее право на жизнь, однако в ее отношении можно выдвинуть два серьезных возражения.

Во-первых, у Трампа слишком сложное положение внутри страны, чтобы заниматься войной на два фронта. Если с Путиным не заладится, то это создаст серьезный фон для активизации системных нападок на него лично со стороны мировой партии войны, которая постарается организовать ему импичмент задолго до 2020 года. Трампу как раз, наоборот, надо максимально быстро выстроить внешний сектор американской политики, чтобы, заручившись поддержкой народа, организовать системное давление на партию войны и максимально за свой первый срок зачистить органы государственного управления и СМИ от клинтонитов. В этом плане именно договоренности с Путиным помогут показать Трампу, что он такой же крутой мужик, и если он быстро справился с внешнеполитической проблематикой, то теперь он готов заняться собственно проблемами как рядовых американцев, так и американских ТНК.

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Во-вторых, когда говорят о размене, в этом плане можно вспомнить знаменитую утечку якобы плана Киссинджера по поводу возможных вариантов торга, то там как-то все размены делались за счет России — второй референдум в Крыму, деньги на восстановление Донбасса и так далее. Насчет американских уступок ничего не говорилось. В этой связи появляется один закономерный вопрос — а что, собственно говоря, в ответ на российские уступки нам могут предложить США? Вот если под таким углом зрения посмотреть на сценарий разменов, то мы видим:

а) что это игра с нулевой суммой, то есть заведомо не результативная ни для одной из сторон, и она ничего принципиально не меняет в нынешних отношениях Москвы и Вашингтона;

б) что Вашингтону нечего предложить Москве в рамках теории разменов.

В Сирии мы и так играем первую скрипку. Образуется все более плотный альянс Россия — Сирия — Иран — Турция. Приход к власти в США Трампа привнесет другие важные нюансы в плане реальной координации действий двух стран. Да, пока до окончательного изгнания «бармалеев» с территории Сирии еще далеко, но, возможно, присутствие российских ВКС имеет и другое, гораздо более важное для России измерение — речь идет о том, что ВС РФ становятся одной из тех сил, которые будут обеспечивать переход к новому миру.

На Украине Россия может стоять на своем так долго, сколько нам будет надо, тем более после 2019 года, когда Москва полностью сможет отказаться от транзита газа по территории окраины, мы вообще можем снять проблему окраины из первоочередной внешнеполитической повестки и перевести ее полностью в разряд гуманитарной проблематики. Помощь людям, проживающим в ЛДНР, организация социально-экономических процессов (что уже во многом сделано), в том числе хождение российского рубля, что многое говорит о том, в чьем экономическом пространстве ЛДНР уже находится.

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К тому же, скорее всего, нынешний необандеровский режим в Киеве не проживет до 2020 года, так как под грузом политических и социально-экономических проблем страна развалится. И чтобы не допустить возникновения гуманитарной катастрофы и Дикого поля с 35 миллионами человек, Россия и прилегающие к окраине страны ЕС вынуждены будут ввести внешнее управление над этими территориями, возможно, со своими секторами влияния и последующей интеграцией территорий окраины в свои национальные границы.

Прибалтика России не интересна от слова вообще. Какой бы там ни был сосредоточен военный потенциал НАТО, эти территории в случае военного конфликта становятся просто без населения и тем более без войск НАТО. Внешнеэкономические контакты будут свернуты до состояния полной заморозки. Уйдет весь углеводородный транзит, а также уголь и химические удобрения. Это приведет к падению рентабельности всей транзитно-логистической инфраструктуры Прибалтики. К тому же с 2020 года ЕС прекратит выплаты в фонды прибалтийских стран из бюджета ЕС. Все это в совокупности с происходящей эмиграцией населения из Прибалтики приведет к тому, что в 2025—2030 годах эти страны сами станут просить Москву вернуть торгово-экономическое сотрудничество.

Разбить союз России и Китая — думаю, это относится к предвыборной риторике. На фоне исчезновения России из списка первоочередных угроз, чтобы не попасть под каток СМИ, партии войны надо было дать другую угрозу привыкшему жить в мире угроз американскому избирателю. Вот и дали Китай. Реально, думаю, Китай будет точно так же вписан в новый мировой порядок, который будут создавать Путин и Трамп.

ИГИЛ (организация запрещена в России), со слов новой администрации Трампа, становится нашей общей угрозой. Вполне возможно, что войска России и США будут еще проводить совместные парады в Сирии.

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Остается приближение НАТО к российским границам, как и агрессивная риторика нынешних европейских элит. Но здесь тоже Россия может спокойно подождать, пока:

а) вооруженные стычки с «беженцами из Сирии», куда подписывают, кстати, и Беларусь, станут обыденностью Европы;

б) не произойдет смена европейских элит, в результате чего прекратят свое существование как ЕС, так и НАТО. И сегодня это уже не фантазии отдельных «маргинальных экспертов», которые еще пять лет назад, в феврале 2012 года прогнозировали, что победа Путина на выборах приведет к распаду ЕС и НАТО, а вполне четко озвученная позиция геополитических верхов.

Так, буквально на днях стало известно о том, что избранный президент США Дональд Трамп поддерживает распад Европейского союза. Об этом сказал уходящий американский посол в ЕС Энтони Гарднер. Он заявил, что высокопоставленные фигуры в переходной команде Трампа общались с чиновниками ЕС на тему того, какие еще страны могли бы по примеру Великобритании проголосовать за выход из сообщества: «Поощрение Brexit, а также Brexit часть 2 и Brexit часть 3 — это верх глупости, — заявил Гарднер. — Считать, что мы сможем продвигать наши интересы за счет фрагментации Европы, — это сумасшествие». Сумасшествие — не сумасшествие — не нам решать, однако то, что данный вопрос был озвучен «на самом верху», говорит только о том, что такой сценарий из невозможного в 2012 году в 2017 стал очень возможен.

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Вот здесь мы, собственно говоря, и подошли к третьему сценарию развития отношений между Москвой и Вашингтоном в 2017 году. Он исходит из того, что у Путина и Трампа общие геополитические и личные враги, которые хотят их обоих отстранить от власти. У обоих президентов очень схожие внутриполитические и внутриэкономические проблемы — оппозиционная внутривластная фронда и необходимость существенного повышения уровня жизни людей. В этом контексте заниматься разменами и торговлей — значит терять и время, и ресурсы, и публичный эффект, и союзников.

Поэтому наиболее оптимальный вариант, и особенно для Трампа, чтобы заняться внутриполитической и экономической проблематикой, заключается в том, чтобы не идти на вариант с нулевой суммой в виде разменов и торговли, а договориться глобально, в том числе и с восстановлением российской зоны влияния на постсоветском пространстве без Прибалтики. Многие зададутся логичным вопросом и скажут — а что Трамп получит от этого глобального договора? Они правы — мировые СМИ, принадлежащие почти тотально мировой партии войны, заведут понятную пластинку: Трамп проиграл Путину, проиграл все достижения Запада, которые он получил на волне распада СССР, чтобы раздуть личностный конфликт между лидерами и чтобы лишить Трампа внутриамериканской поддержки. Но это значит только то, что Трампу надо будет дать своим избирателям другую правду.

Что теперь американским парням не надо будет гибнуть непонятно где, непонятно за чьи коммерческие интересы. Что экономическое сотрудничество с Россией сулит такие мощные инфраструктурные и экономические проекты, которых еще не знал мир. Что глобальная стабильность гораздо лучше мировой войны. Что хватит лимитрофам всех мастей стравливать самые мощные геополитические державы в мире непонятно из-за чего. Что лучше совместно с Россией собирать дань с подведомственных территорий, чем спонсировать местных потерявших всякие рамки князьков, проливать кровь из-за чьих-то непонятных интересов и так далее и тому подобное.

Но главное — у Трампа слишком мало времени. Реально у него только три года, так как четвертый весь уйдет на предвыборную кампанию. Следовательно, за три года ему надо создать такой задел, чтобы победить на выборах без проблем. Любой, кто знает макроэкономику, понимает, что три года — это очень мало для того, чтобы сделать кардинальные изменения. Если же эти три года Трамп еще будет заниматься и внешнеполитическими «терками» с увеличивающими свое влияние Россией и Китаем, то ни о каких серьезных изменениях в экономическом положении граждан США и американских ТНК, кроме углеводородных, не будет идти и речи.

Соответственно, ему надо максимально быстро глобально договориться с Путиным о новом мировом порядке, заключить пакт Путина — Трампа и затем, транслируя договоренности с Путиным как свою первую победу на посту президента США, заняться расчисткой авгиевых конюшен в США. И ему для этого понадобится поддержка народа.

Данный сценарий разделяется не многими экспертами. Сегодня большинством экспертного сообщества он также считается «маргинальным». Тем не менее приведу цитату одного из исследователей, который придерживается аналогичной точки зрения: «Не будет разменов, ни с чьей стороны. Амеры не привыкли и не видно, чтобы собирались менять традицию никому ничего не дарить и достоинством своим не торговать. См. «план Киссинджера», там хоть что-то нам предлагается? Хоть какая-то уступка со стороны США? Ни одной. Только снять санкции, которые самим вредят больше, и просто молчать об «украинском Крыме». Всё. Нашим же предложено за это нагнуться и расположиться для сеанса глубокого удовлетворения.

С нашей же стороны лезть с разменами не только недостойно, но и, в сложившихся в нашу пользу обстоятельствах, просто глупо. Хорошо, что это фейк. Никакого «Плана Киссинджера» не существует. О том, о чем надо договориться, уже договариваются. Американские посланники от Трампа мотаются в Москву шо те челноки. Работают. И наши работают. К встрече глав государств все договора должны быть готовы к подписанию. Никто никогда на таком уровне не встречается, если заранее не обговорены проекты, не согласованы все до одного пункты и бумаги не готовы к подписанию. Подвожу итог. Что нужно России от США? То же, что и США от России: совместно покончить с наследством Саудов — Клинтонов».

Вот именно эта задача является общей и главнейшей для Путина и Трампа — покончить с наследием мировой партии войны и с ней самой. Мир надо отвести от пропасти Третьей мировой войны. Сделать это можно, только зачистив влияние черного миропроекта в мировых СМИ, культуре, идеологии, в мировых закрытых клубах и так далее и тому подобное. Работы тут непочатый край. И сделать ее можно только совместными усилиями. И если это лидерам России, США и Китая удастся сделать, то человечество ожидает действительно новый мир, который будет собой представлять качественно совсем другое состояние, чем подготавливавшийся долгие годы черным миропроектом Новый мировой порядок или цифровой фашизм.