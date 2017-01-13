Минувший год оказался для Турции исключительным во многих отношениях. Год, начавшийся с дебатов по поводу президентской системы и террористического акта на площади и в туристическом центре Стамбула — мечети Султанахмета, был наполнен многочисленными бомбовыми ударами и политическими дискуссиями. Попытка переворота, произошедшая 15 июля, стала не только определяющим фактором для последних месяцев 2016 года, но и поворотным моментом, который повлияет на следующие годы.

ИА REGNUM Флаг Турции

12 января на площади Султанахмета в Стамбуле было организовано нападение террориста-смертника на группу туристов. В результате атаки погибли 13 человек, 8 из которых — немецкие граждане. Было объявлено, что теракт совершили боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Эта террористическая атака была первым бомбовым взрывом в Турции, произошедшим в 2016 году. В течение года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ПКК и ТАК организовали множество бомбовых атак. В результате взрывов, прогремевших в 2016 году, более 380 человек стали жертвами и около 1700 человек получили ранения.

В первые дни 2016 года АКП (правящая Партия справедливости и развития — прим. ред.) приняла решение исключить из партии ее основателей. Один из учредителей АКП, бывший министр иностранных дел Яшар Якыш заявил, что «из истории их не выкинуть».

Одним из событий 2016 года в Турции, которое подверглось резкой критике, стало притеснение свободы прессы. Согласно последнему докладу Human Rights Watch, в прошлом году в Турции были заключены в тюрьму 148 журналистов и работников СМИ, 169 издательств и СМИ были закрыты. Средний уровень безработицы в сфере турецких СМИ вырос в 3 раза. В 2016 году около 1500 журналистов стали безработными. 90 журналистов подверглись нападению. Были заблокированы доступы к более чем 200 новостных сайтов. 24 крупных телеканала в Турции были закрыты. Известного журналиста Джана Дюндара посадили в тюрьму Silivri, а премию за свободу печати, врученную ему Союзом журналистов (TGC), отдали у стен тюрьмы его жене.

Европейский союз (ЕС) и Турция договорились о сокращении числа беженцев, мигрирующих в Европу. Согласно договоренности, число мигрантов приехавших из Турции в ЕС должно равняться, количеству мигрантов, которым отказали во възде в ЕС через Грецию и которых отправили оттуда в Турцию. В соответствии с соглашением, к июню предусматривалось признание либерализации визового режима Турции. Тем не менее в 2016 году ЕС не признала либерализацию визового режима Турции на том основании, что необходимые условия не выполнены. В последующие месяцы эта тема привела отношения между ЕС и Турцией к кризису.

Чрезвычайное положение (OHAL) в стране, введенное после попытки июльского переворота, привело к серьезному кризису в их отношениях. В ноябре Европейский парламент рекомендовал приостановить переговоры с Турцией, но в декабре лидеры ЕС решили пока не выполнять эту рекомендацию.

MustafaKurt Ахмет Давутоглу

Центральный Исполнительный Комитет АКП (ЦИК) на своем заседании, состоявшемся 29 апреля, принял решение лишить председателя партии и премьер-министра Ахмета Давутоглу права назначать и смещать членов партии. Через несколько дней после этих событий, премьер-министр Давутоглу, встретившись с Реджепом Тайипом Эрдоганом, подал в отставку. Согласно турецкому общественному мнению, это был удар по премьер-министру. В мае на Конгрессе АКП председателем партии был избран Бинали Йылдырым, перед ним была поставлена задача формирования нового правительства.

20 мая парламент одобрил конституционную поправку, предусматривающую снятие парламентского иммунитета. Таким образом, это дало возможность возбудить судебное дело против 146 депутатов. В результате операции, проведенной в ноябре и декабре, 12 депутатов партии HDP были арестованы и помещены в тюрьму. Среди арестованных членов партии HDP были сопредседатели партии Селяхаттин Демирташ и Фиген Юксекдаг.

Во время выпускной церемонии студенты Мужского лицея Стамбула провели акцию протеста, повернувшись спиной к трибуне, где выступал новый директор Хикмет Конар, назначенный министерством образования (MEB) без проведения экзамена. После того, как это событие распространилось в социальных медиа, в разных провинциях Турции более 80 лицеев выступили с протестом против практики «проекта школы».

Группе турецких солдат была приписана попытка государственного переворота с целью свержения правительства. Переворот, начавшийся с перекрытия моста в Стамбуле и низких полетов истребителей в Анкаре, был подавлен в течение нескольких часов. Эрдоган, который находился на тот момент на отдыхе в Мармарисе, выступил на телеканале CNN Turk посредством прямого включения через Facetime и призвал народ выйти на улицы и выступить против мятежников. Во время попытки государственного переворота погибли 248 человек и более 2000 человек получили ранения. Чрезвычайное положение, введенное в стране после переворота, уже дважды продлялось. В результате было принято решение, что оно будет действовать до мая 2017 года.

Ассоциация по правам человека (IHD) сообщила, что в период действия чрезвычайного положения (OHAL) и указа KHK были произведены нападения, допросы и задержания около 6000 ученых, подписавшихся под Инициативой по вопросам мира. По этому поводу организация «Инициатива за свободу мысли Анкары» (Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi) опубликовала отчет под названием, «Режим Эрдогана ведет страну все дальше к катастрофе». В заявлении, подписанном 169 интеллектуалами, говорится, что беззаконие и попытки угнетения независимости и свободы СМИ будут оправданы Конституцией и законом.

Утверждалось, что сын президента Билал Эрдоган был задержан в Риме, но через некоторое время был отпущен, после того как представился арабским дипломатом и предъявил фальшивый паспорт гражданина Саудовской Аравии. В новости, опубликованной на сайте AWDNews.com со ссылкой на информацию государственного телеканала Италии Rai News 24, говорилось, что представитель итальянской полиции Гримальди Доменико утверждал, что сотрудники посольства Саудовской Аравии помогли убежать Билалу Эрдогану, задержанному в Риме по обвинению в отмывании денег.

Напряженность в отношениях между Россией и Турцией, начавшаяся после сбитого 24 ноября самолета, немного спала после встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Встреча лидеров двух стран вызвала большой резонанс в мировых СМИ. Турецкая армия при поддержке Свободной армии Сирии (ССА) 24 августа начали военную операцию с целью удалить ИГИЛ от сирийских границ.

К концу года территория в 90 километров между Джераблусом и Азазом, а также территории в 45 километрах к югу вплоть до Эль-Баба были освобождены от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Во время операции 2016 года погибли 41 турецкий солдат, при этом по данным Вооружённых сил Турции, они убили более 1200 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Jirka Matousek Флаг Турции

Два события, произошедших в ноябре, подверглись обсуждению и долго включались в повестку дня. 17 ноября в результате аварии на Медном руднике в районе города Ширван (провинция Сиирт) погибли 16 рабочих. Турецкий репортер BBC Хатидже Камер, отправившийся к шахте, где произошла авария, чтобы поговорить с семьями погибших и сделать новость, был задержан 26 ноября. Также вечером 29 ноября вспыхнул пожар в студенческом общежитии для девочек в городе Аладаг в провинции Адана. Погибли 12 человек, 11 из которых учащиеся и 1 воспитатель.

Премьер-министр Йылдырым и лидер MHP Девлет Бахчели встретились, чтобы обсудить пакет конституционных поправок, включающих переход к президентской системе, затем назначенные представители двух партий начали работу над поправками. После проведенных работ, две партии достигли консенсуса по предложению об изменении 21 пункта, и в декабре их предложения были представлены на рассмотрение Парламента. 30 декабря переговоры в Конституционной комиссии по поводу предложения завершились, и предложение, сокращенное до 18 пунктов, было принято. Предложение ожидает референдума весной 2017 года. Решение двух партий предпринять совместные действия вызвало критику сторонников партии MHP, и важные члены вышли из партии.

19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов, участвовавший в открытии выставки в Анкаре, был убит в результате вооруженного нападения. Нападавшим был назван сотрудник полиции по борьбе с уличными беспорядками Мевлют Мерт Алтынташ. На видеозаписи нападения были слышны лозунги, которые преступник выкрикивал, нажимая на спусковой крючок пистолета: «Не забудь Алеппо, не забудь Сирию».

В последние же дни уходящего года Россия и Турция договорились о переходе Восточного Алеппо под контроль сирийской армии после освобождения оппозиции в восточной части Алеппо, а также о полном прекращении огня в Сирии с 29 декабря. Гарантированное Россией и Турцией соглашение о прекращении огня вступило в силу 30 декабря.

Согласно отчету о труде и занятости, подготовленному экспертами Конфедерации профсоюзов, безработица является хронической проблемой, уровень безработицы в стране достиг 20,3%, что составляет 6 миллионов человек. Партии CHP, MHP и HDP потребовали создания комиссии по расследованию для анализа деятельности террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще раз вошедшей в повестку дня после террористического акта в аэропорте Ататюрк, для исследования разведки сил безопасности, действующей против такой террористической деятельности, а также для выявления слабых мест системы безопасности. Тем не менее предложения всех трех оппозиционных партий были отклонены голосами членов правящей партии AKP. Правительство, проигнорировав предложения, сделанные по вопросу терроризма, ответило только на 7 из 75 письменных парламентских вопросов по поводу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поставленных оппозицией после выборов 1 ноября. Усилились обвинения в адрес АКП в связи с тайной поддержкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые она оказывает.

В середине декабря президент Эрдоган заявил, что 20 июля 2015 года в ходе столкновения с PKK погибли 843 солдата.

WikiLeaks во второй раз опубликовал скандальные данные на зятя Эрдогана — министра энергетики Берата Албайрака. Данные электронной почты показывают связь между Албайраком и различными компаниями, такими как Powertrans, торгующая нефтью с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 11 ноября 2011 года Эрдоган принял закон о запрете импорта, экспорта и транзита нефти и нефтепродуктов, но он также сказал, что в особых государственных случаях закон может отменить этот запрет. Они использовали это исключение, чтобы, не открывая публичного тендера, передать все права на торговлю нефтью компании Powertrans. В турецкой прессе были опубликованы многочисленные утверждения, что Powertrans торговала нефтью, находившейся под контролем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Несмотря на то, что Албайрак неоднократно отрицал свою связь с Powertrans, опубликованные сообщения его электронной почты доказывают обратное.