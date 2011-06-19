Кадырову, Борисову и Минниханову надо найти применение в федеральной власти
Однородность по национальному признаку в республиках — субъектах РФ достигла уровня, который требует массового обмена кадров Москвы на республиканские кадры и наоборот. Многовековой принцип власти как «слоеного пирога», сдержек и противовесов, как-то затерялся за текущими делами и напомнил в конце 2016 года взаимоисключающими репликами, что «Москва много берет налогов» в Казани, и «Москва мало дает средств» в Грозном.
Без перехода на федеральный уровень власти и знакомства с проблемами всей России лидеры национальных республик не смогут расти дальше, решать проблемы своих регионов и увидеть их взаимосвязь с проблемами всей России. Наиболее удачным местом применения опыта, например, лидеров Якутии, Чечни и Татарстана является правительство РФ — дополненное должностями, где они будут максимально эффективны. В пользу этого говорит и однородность национального состава правительства РФ. Не могу точно сказать, «кто есть кто» по «пятой графе», но предположительно из премьера, его 9 замов и 23 министров только С. К. Шойгу упоминается как представитель народа тыва. Хотя Сергей Кужугетович является носителем русской культуры и более русским, чем многие русские по фамилии. Из 129 заместителей министров правительства РФ представителями нерусских национальностей являются предположительно 16. Здесь большое поле для компромиссов с республиканскими элитами — прежде всего тех республик, где уточнение балансов национальных интересов требуется в первую очередь. Интегрировав в Центр лучших представителей местных элит, Москва может ставить вопрос о более сбалансированном соотношении национального состава руководства республик.
В федеративном государстве правилом являются кадровые перетоки из столицы в регионы и обратно. Отсутствием принудительной ротации отчасти объясняется рост националистических настроений в республиках и отъезд из них русского населения. Так, например, в Якутии в 1989 году русских было 50%, в 2010-м — 37%; в Калмыкии в 1989-м — 37%, в 2010-м — 29%; в Башкирии в 1989-м — 39%, в 2010-м — 35%; в Татарстане в 1989-м — 43%, в 2010-м — 39,6%. Примерно та же картина по всем республикам Северного Кавказа. Русские почти полностью ушли из Чечни, где в 1989 году их было — 24%, а в 2010-м — 2%. Одна из причин ухода русских — нарастание национального самосознания местных этносов и отсутствие поддержки численности русских Москвой.
Уход русской культуры из автономных республик подтверждает и соотношение православных храмов и мечетей — большинство республик мусульманские. В Дагестане в 2005 году было 1766 мечетей и 15 православных приходов. В Татарстане 1428 мечетей и 462 православных прихода — при равной численности татар и русских. В Чечне 931 мечеть и 7 православных приходов.
Еще более яркая картина по национальному составу руководства автономных республик. Графа «национальность» в паспорте отменена, я не имею права знать, что при переписи ответили эти должностные лица, поэтому озвучу цифры, основанные на субъективных суждениях. В Чечне премьер-министр, все его шесть замов и 16 министров — чеченцы. В правительстве Дагестана премьер, его семь замов и 16 министров представляют коренные национальности и только двое русских — заместитель премьера и министр. В Ингушетии из 16 человек — премьера, его замов и министров только один русский. В Татарстане из 17 министров только трое русские. В Якутии из шести замов премьера — один русский, из 18 министров — русских трое.
Предположительно из пяти судей Конституционного суда Якутии русский судья только один. Из шести судей Конституционного суда Татарстана русский только один. Из пяти судей в Чечне все чеченцы. Из четырех судей в Башкортостане — один русский. Из трех в Ингушетии русского ни одного. Из четырех в Дагестане русского ни одного.
Такая структура республиканской верхушки воспроизводит на нижние уровни власти, в бизнес и в СМИ такое же национальное соотношение кадров. При населении 50% на 50% или 60% на 40% элита все равно формируется национально однородной — с недостаточным представительством русской национальности, которая в то же время признается гарантом целостности России.
Что бывает в отсутствие ротации федеральной и республиканских элит, мы убедились 21 октября 2016 года — когда Конституционный суд Якутии прокомментировал статью 42 Конституции Якутии, где говорится о правах «коренных народов Якутии» и «российских и других старожилов». По просьбе народного депутата Республики Якутия справоросса Николая Габышева суд разъяснил, что под «коренными народами» подразумевается «народ Якутии, именем которого названа Республика Саха (Якутия)», то есть якуты, и что именно по ним «вытекает обязанность Республики Саха (Якутия) гарантировать сохранение и возрождение коренных народов Республики Саха (Якутия)». Ранее действующая статья 42 не указывала, кто эти «коренные народы».
И хотя сайт якутского Конституционного суда с комментарии по этому решению закрыт «на техническое обслуживание», а Ил Тумэн пока не принял поправку в Конституцию, «толкование Конституции (Основного Закона) Республики Саха (Якутия), данное Конституционным судом Республики Саха (Якутия) в настоящем Постановлении, является официальным и общеобязательным для всех органов государственной власти, судов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан».
На 3 из 17 млн кв. километров России, которые называются Республикой Саха, береговая линия которой — четверть арктического побережья России, где 49,91% якуты, а 38% русские, принято «скандальное», как написали СМИ, решение.
В случае с Якутией республиканская элита посчитала коренным народом только якутов и вызвала поток возмущений федеральной общественности. Но нарушила ли она этим решением Федеративный договор
Национальные республики становятся все более однородными, что в сочетании с документами, подписанными в 1990-е годы, внешним воздействием со стороны Запада, Турции и нефтяных монархий и примером «хорошей жизни» элит бывших союзных республик — за счет падения уровня жизни населения, усиливает в России «разбегательную» силу. Надо помнить, что цементом России является русская культура и русские, балансы национальных интересов, и что единство страны необходимо всем ее народам!
Надо принимать программы переселения соотечественников из ближнего зарубежья не куда-нибудь, а именно на территории национальных республик — учитывая приспособленность соотечественников к общению с другими культурами. В программы финансовой помощи республикам, большая часть которых дотационны, включать строительство жилья для переселенцев, стимул к переезду именно сюда, создание рабочих мест и центров русской культуры — православных храмов, сглаживающих межконфессиональные противоречия через связи РПЦ с мусульманской уммой. Русское население составляло на Северном Кавказе на всем протяжении XX века от 40 до 80% городского населения. В 1926-м в Чечено-Ингушетии в городах 46% были русскими, в 1959 году — 68%. В Кабардино-Балкарии в 1926-м — 69%, в 1959 году — 77%, в Дагестане в 1926 году — 40%, в 1959 году — 43%. Возврат народов Северного Кавказа, высланных в 1944 году, был восстановлением справедливости, и почему возвращение русских после исхода 1991−2000 гг. таким восстановлением не будет? Поддержка русской культуры и русских в автономных республиках — отдельная большая тема.
Руководству республик в рамках обмена кадрами надо рекомендовать вернуться к проверенной десятилетиями практике, когда их президенты представляют национальность, «именем которой названа республика», а премьеры — вторую по численности национальность — скорее всего, русскую. Или первый заместитель премьера и часть министров русские. То же по Конституционным судам республик.
Да, нынешнее соотношение — результат «демократических процедур» на выборах в республиканские собрания депутатов, утверждающие правительства и судей. Но не менее демократично во время составления списков региональными отделениями партий, в первую очередь ЕР, подсказать им со стороны федеральных партийных структур, что «было бы хорошо иметь в парламенте… и будет хорошо, если при формировании правительства республики…» Это предусмотрено в уставах партий!
Курс на минимизацию конфликтов и компромиссы не значит фиксацию сложившихся в 1990-е — начале 2000-х деформаций. Целостность общего дома, где проживаем все мы — русские, якуты, татары, чеченцы — требует более точных равновесий. И федеральной власти надо стать деликатным, но твердым инициатором общения с национальными республиками на эту тему. Отсроченные решения только усугубят проблему в будущем.