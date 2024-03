Александр Горбаруков ИА REGNUM

11 января директор национальной разведки США Джеймс Клэппер (James Clapper) заявил, что «Досье Трампа» (The Trump Dossier), составленное из донесений с заголовками «Company Intelligence Repot» и грифом Confidential/Sensitive Source, «не является продуктом американских спецслужб». Однако то, что материал именно «продукт», он опровергать не стал. А если есть информационный товар, значит, есть и его производитель. В данном случае очень недобросовестный. Чтобы понять, кто это на самом деле, стоит внимательно рассмотреть факты.

10 января CNN опубликовал часть материалов, ссылаясь на сайт Buzz Feed [1], где «Досье Трампа» было размещено полностью. Надо сказать, что редакторская правка не была особо большой, было изъято всего несколько страниц. Журналисты CNN утверждали, что автором записок является некий бывший офицер британских спецслужб, который по «роду деятельности» своей фирмы работал в Москве и имел там источники в Администрации президента и экспертном сообществе.

Публикация CNN цитировалась всеми ведущими информационными каналами США, в результате только последний импотент в «величайшей стране мира» не позавидовал Дональду Трампу, устроившему в свои годы массовое гулянье с проститутками по-русски в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве. В том самом номере, который когда-то занимала семейная пара Барака и Мишель Обамы. Последнее вообще преподносилось, как глумление над святыней. Интересно, что доклад большой тройки — ЦРУ, ФБР и АНБ — о происках российских хакеров «за Трампа», открытая версия которого была озвучена в тот же день, такого ажиотажа в США не вызвал. Еще бы, ведь в нем фактов вообще не содержалось, а тут много — и один другого горячее. Так, в досье присутствовали даже «румынские программисты», которые по указанию ФСБ после выборов залегли на дно почему-то в Праге.

Так была выполнена «малая» задача по переключению внимания американской общественности, которую команда Трампа смогла мобилизовать на выборы. От любви до ненависти один шаг. Этот тезис, авторство которого вполне можно отдать «капитану очевидность», отлично известен американским пропагандистам от ЦРУ и АНБ, кстати, подчиненным Клэппера. Поэтому, на следующий день была проведена операция «закрепления» в массовом сознании образа Трампа — предателя, сотрудничавшего с Россией за спиной американского народа. Тем более что вечером ожидалась «Большая пресс-конференция» избранного президента США.

Для этого использовалось издание The Wall Street Jornal [2]. В его публикации утверждалось, что удалось установить автора исследования. Им «оказался» Кристофер Стил (Christopher Steele), 52-х лет от роду, один из двух директоров компании Orbis Business Intelligence Ltd. Ее второй директор, 58-летний Кристофер Барроуз (Christopher Burrows) свою причастность к «Досье Трампа» пока не признал. Оба — профессионалы своего дела. Например, за Кристофера Стила ручается ветеран ЦРУ с 28-летним стажем Джон Сиплер (John Sipher), который вышел в отставку в 2014 году, а до этого долгое время работал в Москве. Кристофер Барроуз, в отличие от Стила, занятия которого до OrbisLtd скрыты пологом тайны, может похвастаться работой на МИД Великобритании с 1990 года. Он был первым секретарем в посольствах в Индии и Брюсселе, а затем в качестве советника Британского содружества, штатной должности прикрытия MI6, исколесил весь мир. Их компания Orbis Business Intelligence Ltd, расположенная в Лондоне, описывается WSJ как «созданная бывшим британским разведчиком, опирающаяся на сеть международных экспертов и лидеров бизнеса, предоставляющая клиентам стратегические консультации [3]». Действительно, такие люди и такая организация не могут врать.

Значит все, что сказано в «Досье Трампа» — правда! Именно этот вывод запрограммирован подачей материала WSJ. Нам, гражданам России, не понять инстинктивного уважения американцев к британской традиции, сохранившегося, несмотря на победу в войне за Независимость. Она останется вечным рубцом на душе потомков бывших английских зеков. Авторитет SIS, Secret Intelligence Service, спецслужбы с четырех вековой историей в американских элитах непререкаем.

История стала бы для Трампа началом конца, если бы не еще одна «утечка». Она произошла все в тот же день откровений — 10 января. На этот раз отличились англоязычные тролли из Интернета. Они, в лице анонимного пользователя сети 4chan [4] c IDBQGw8RDt в посте №106 523 441 приписали авторство документов себе. Этот пользователь не только поглумился над доверчивыми парнями из ЦРУ, но и дал ссылки на «рабочие материалы» всей бригады [5] троллей, готовившей фейковые материалы. Кстати, эксперты к моменту распространения этой информации, подметили еще одно несоответствие: в документах из «Досье». Там не совпадают некоторые «страновые» признаки оформления документов. Например, в Британии никогда не используется гриф «Confidential», там принято писать «Official» .В пользу команды Трампа сыграл и отзыв Эндрю Вордсворта (Andrew Wordsworth), соучредителя лондонского офиса «исследовательской» фирмы Raedas, который часто работает по вопросам России. Тот заявил, что служебные записки из досье «не убедительны» для настоящего разведчика. «Это просто слишком хорошо, — сказал он, — даже если глава ЦРУ подтвердит, что он получил информацию такого качества, никто в это не поверит».

Так Дональд Трамп получил к началу своей пресс-конференции отличную контринформацию и атака была остановлена. Как говорили после нее журналисты, не дав слова представителю CNN на пресс-конференции, Трамп просто лишил его возможности извиниться. А вот хозяин и генеральный директор Buzz Feed Джонах Перетти [6] (Jonah Peretti) извиняться пока не хочет. В преддверии выступления Трампа он разослал по Twitter открытое письмо, в котором говорит: «Мы не собираемся отвечать на провоцирующие статьи. К слову, мы теперь в отличной компании: The New York Times, CNN и The Washington Post». Так он публично обозначил когорту основных распространителей досье. Наверное, подстраховался.

Теперь, спустя двое суток с момента начала специальной информационно-психологической операции против Дональда Трампа, можно наметить ее этапы.

На первом — неизвестный изготовитель подборки, якобы настроенный против Трампа, передает доклад Рику Вильсону (Rick Wilson). По версии WST, это Кристофер Стил.

На втором — Вильсон, известный неоконсерватор, про которого ходят слухи о слишком нетрадиционной сексуальной ориентации, и, одновременно, советник Госдепа, передает информацию Эвану Макмалину (EvanMcMullin).

На третьем этапе, Макмалин, бывший сотрудник ЦРУ, в настоящее время плотно сотрудничающий с MI6, также неокон, встречается с Маккейном (JohnMcCain) и вручает ему «Досье Трампа» как совсекретную информацию.

Затем пресловутый Джон Сидни Маккейн III (у него именно такое имя,) друг и соратник неоконов, несмотря на республиканское прошлое, передает данные в офис директора Национальной разведки США, откуда они и расходятся по ее участникам, в том числе ЦРУ и АНБ. Причем по статусу Маккейн мог встречаться только с самим Джеймсом Клэппером.

В конце концов «Досье Трампа» было передано сторонниками DA [7 ]в Buzz Feed, а через CNN и компанию была организована информационная поддержка операции с частичной публикацией позиций доклада и завершающим вопросом к Трампу на большой пресс-конференции 11 января: «Что конкретно Вам в докладе не понравилось?», напоминающем классическую фразу «часто ли вы пьете коньяк по утрам».

Надежды на ответ не сбылись. Но все равно, как-то слишком много итераций в этом «плане». В жизни все бывает гораздо проще и циничней. Британцы из MI6 действительно изготовили «Досье Трампа» по заказу своих друзей-неоконов из ЦРУ, с которыми их объединяет всеобъемлющая и воспламеняющая все вокруг ненависть к России и лично Владимиру Путину. Но по старой традиции, подстраховались от коллег — сделали ошибки в оформлении документов, запустили интернет-поддержку. И не прогадали. Их американские партнеры испугались Трампа и «сдали» тему сразу, как проверку в СМИ не прошел доклад про «российских хакеров». Похоже, что администрация Обамы передаст Трампу не только холодную войну с Россией, но и раздрай в области «плаща и кинжала».

Уже есть первый признак. Директор Клэппер сообщил, что он не верит в то, что утечка подобного документа могла произойти из недр разведсообщества США. А значит, он пришел от островных коллег…

