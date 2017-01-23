



Василий Перов. Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы. 1860

Закон о порядке государственной службы, или «Табель о рангах» — одно из важнейших деяний царя-реформатора. Документ был столь хорош, что с некоторыми изменениями действовал до Октябрьской революции 1917 года, продержавшись почти двести лет.

Для Петра родовитость не имела большого значения. Главное — деловые качества, усердие в службе Отечеству. При назначении на высокие должности царь не особо считался с происхождением. Светлейший князь Александр Меншиков, как известно, первоначально был его денщиком, а до этого разносчиком пирогов на базаре.

Александр Данилович Меншиков. Портрет кисти неизвестного художника

Особо ценил Петр воинскую доблесть, что отразилось в «Табеле о рангах». Новый закон открывал любому солдату, дослужившемуся до офицерского чина, доступ в дворянское сословие. Возникла мотивация к службе и, как мы говорим теперь, социальный лифт: личная выслуга человека ставилась выше, чем знатность его родителей. Это полностью меняло привычный для Руси порядок. «Взлететь», сделав карьеру, мог любой простолюдин, а его потомки автоматически получить дворянство.

В «Табели о рангах» было 263 должности, которые распределялись по трем типам чинов — военные, статские и придворные, подразделявшиеся на 14 классов. Чины, как гласит Википедия, делились на обер-офицерские (до 9 класса), штаб-офицерские и генеральские. Чины высшего генералитета (первых двух классов) выделялись особо. Им полагалось соответственное обращение: «ваше благородие» для обер-офицеров, «ваше высокоблагородие» для штаб-офицеров, «ваше превосходительство» для генералов и «ваше высокопревосходительство» для первых двух классов.

Карл Пиратский. Чиновники Военного министерства 5-го и 8-го классов. 1863

Налицо был приоритет военных: если в армии право на потомственное дворянство давал чин 14 класса, то в статской службе — 8 класса (коллежский асессор, что равнялось штаб-офицерскому рангу), а с 1856 года для этого требовалось достигнуть генеральского ранга, получив чин действительного статского советника. Кстати, президенту «статской» коллегии — по нынешнему министру — полагался ранг ниже генеральского.

В «Табели» есть лишь одно отступление от «демократизма» — князья императорской крови имели «при всяких случаях председательство над всеми князьями и высокими служителями российского государства». Но это понятно — царский род, есть царский род! В остальном все были, что называется, на равных: знатные отпрыски не получали чина, пока «отечеству никаких услуг не покажут, и за оные характера не получат».

Граф Иван Андреевич Остерман — единственный обладатель чина канцлера, последовательно «деливший» его с тремя другими канцлерами. XVIII век

«Табель о рангах» прописывал и мелкие с нашей точки зрения детали различий между чиновниками. В частности экипаж и ливрея служащего должны были соответствовать его чину. Публичное наказание на площади влекло за собой утрату чина, который мог быть возвращён за особые заслуги именным указом. Замужние жены, сказано в законе, «поступают в рангах по чинам мужей их» и подвергаются тем же штрафам за проступки против своего чина. А девицы считаются на несколько рангов ниже своих отцов.

Цитата из х/ф «Петр Первый». Реж. Владимир Петров. 1937. СССР Пётр I (Николай Симонов)

В дальнейшем, после Петра, «Табель о рангах», сохраняясь в основе, несколько изменился. Законодательство о чинопроизводстве отошло от первоначальной идеи царя-реформатора. По его задумке чины означали должности, распределенные по 14 классам. Позже чины стали, скорее, титулами, вне зависимости от должностей. Для производства в чины для дворян установили сокращенные сроки. А затем повысили чины, дававшие право потомственного дворянства. Цель — ограничить «демократизм» «Табели» в угоду родовитому дворянству.

Сегодня тоже есть так называемые классные чины федеральной государственной гражданской службы, юстиции, воинские и специальные звания. Их перечень утвержден Указом Президента РФ.

Елена Ковачич