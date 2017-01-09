



Иран

По меньшей мере 68 военных с обеих сторон были убиты в течение минувших двух дней ожесточенных боев между йеменскими проправительственными суннитскими силами и отрядами проиранской шиитской группировки Хути вблизи стратегического пролива Баб аль-Мандеб.

Правительственные войска начали штурм в субботу, 7 января, в 30 километрах к северу от пролива Баб-эль-Мандеб, который связывает Красное море и Индийский океан, рассчитывая сбросить в море закрепившихся на стратегическом плацдарме шиитов.

Бои продолжались и в воскресенье, — лояльные силы пытались отбить у повстанцев ключевую военную базу Дхубаб, контролирующую пролив.

Ситуация дошла до обмена ракетными ударами — отряды Хути в воскресенье выпустили две баллистические ракеты, которые были перехвачены саудовскими средствами ПВО, — Саудовская Аравия выступает главной военной опорой (многие эксперты говорят — единственной реальной военной силой) проправительственных войск Йемена.

Правительство и наемническая армия Саудовской Аравии ( ИА REGNUM довольно подробно рассказывало об этих формированиях) захватили непосредственно пролив Баб аль-Мандеб в октябре 2015 года, выдавливая повстанцев, поддерживаемых Ираном, на север.

Но шииты-хути по-прежнему контролируют почти все побережье Красного моря у Йемена на север, так что захват пролива мало что принес суннитам, руководимым монархиями залива.

Так, уже в 2016 году, в сентябре и октябре, два американских военных корабля и судно Объединенных Арабских Эмиратов были расстреляны повстанцами из установок управляемого ракетного огня с контролируемой ими территории побережья.

Похоже, ситуация, когда шииты в йеменском конфликте представлены «повстанцами» Хути (правда, блестяще вооружёнными, вплоть до баллистических ракет, и отлично обученными), а сунниты пользуются преимуществами легитимной регулярной армии Саудовской Аравии, перестала устраивать Тегеран.

В конце ноября Иран сделал заявление, шокировавшее военных аналитиков, занимающихся ситуацией в Заливе.

Тегеран тогда заявил, что планирует построить военно-морские базы в Сирии и Йемене, которые «[в военном отношении] могут оказаться в десятки раз эффективнее, чем ядерное оружие».

И хотя Иран уже давно стремится утвердить себя в качестве ведущей региональной державы, и военно-морские форпосты были значимым ключом к достижению этой цели, это был первый раз, когда Тегеран официально объявил о своем намерении построить такие базы за пределами своих национальных границ. До прошлого уикенда это заявление рассматривалось скорее как политическое — как проверка реакции игроков на такую претензию. Но крупномасштабные боевые действия с применением баллистических ракет и десятками погибших — включая командующего суннитскими силами, генерала армии Абдула Азиз аль-Маджиди — это уже не политическая игра.

Это война.

Базы в Сирии и Йемене были бы особенно важны для Ирана.

Йемен находится на стратегической судоходной трассе Баб-эль-Мандеб, одном из участков мирового океана с наиболее интенсивным движением. Обладание военно-морским форпостом там дало бы Тегерану беспрепятственный доступ к Красному морю. База в Йемене также позволит Ирану лучше поддерживать повстанцев Хути. Саудовско-американская блокада Йемена не позволяет Ирану непосредственно достигать берегов Йемена. Так, в конце октября иранские суда, доставляющие военные поставки Хути, были вынуждены повернуть назад после того, как американские военные корабли перехватили уже пятую партию груза. Это вынудило Иран перенаправлять свои контрабандные операции через Оман, что резко удорожает операции и усложняет логистику. Иранская база в Йемене могла бы решить эту проблему.

Недавние столкновения в Баб-эль-Мандеб выдвинули на первый план важность морского аспекта войны в Йемене. 1 октября Хути обстреляли поставляемыми Ираном ракетами судно из Объединенных Арабских Эмиратов. ОАЭ является частью Саудовской коалиции, которая создала морскую блокаду вокруг Йемена. Несколько дней спустя Хути выпустили ракеты по кораблю ВМС США «Мейсон», который, по заявлению Белого дома, находился в регионе «…проводя рутинные операции» .

База в Сирии, если она когда-нибудь осуществится, будет простирать морскую руку Ирана к Средиземному морю и укреплять иранское военное присутствие вблизи берегов Европы. Это также поможет союзникам Тегерана в Ливане, Палестине и Сирии ‑ из Хезболлы, Хамаса и режима президента Башара аль-Асада соответственно.

Военно-морская база в Сирии позволит Ирану транспортировать регулярные поставки и оказывать другую помощь Хезболлы, не будучи зависимыми от наземных конвоев или воздушного транспорта через Ирак или Турцию. База также сделает Иран менее зависимым от Судана. Хотя Судан долгое время служил в качестве порта входа для иранского оружия в Средиземноморье и Африку, африканский союзник Тегерана дрейфует ближе к богатой Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и ОАЭ, с другой стороны, последние два года получили преимущество с открытием военно-морских баз в Джибути и Эритрее. Иранская база в Сирии может помочь исправить этот дисбаланс. Обе базы будут вписываться в масштабный план Ирана расширить свое влияние как на региональном уровне и за его пределами, так во всей акватории мирового океана. Хабиболла Сайяри, командующий ВМС Ирана, публично обозначил — и уже не в первый раз, — цели Ирана за пределами его территориальных вод. «Вне сомнения… — сказал адмирал, — наши военно-морские флоты будут в ближайшее время патрулировать весь периметр побережья Африки и пересекать Атлантический океан…» Для достижения этой цели Иран уже проводит широкую программу совместных военно-морских учений со странами Африки и Азии.

В мае 2013 года ВМС Ирана нанесли визит в китайский порт Чжанцзяган, а позже в том же году Тегеран послал два военных корабля и подводную лодку для совместных учений в Коломбо, Шри-Ланка. В 2014 году Китай в ответ впервые отправил два корабля в иранский порт Бандар-Аббас, где прошли совместные военно-морские учения, якобы направленные на отработку антипиратских операций. А в январе 2016 года Тегеран направил иранский эсминец в индийский порт Вишакхапатнам, также с целью проведения совместных военно-морских учений.

Еще в 2009 году Иран начал проводить самостоятельные операции в районе Аденского залива, утверждая, что борется с пиратством, а в 2011 году он послал два корабля через Суэцкий канал в сирийский порт Латакия.

Последний шаг настолько встревожил ваххабитские монархии залива, учитывая особый статус Латакии в совместной российско-сирийской операции, что Саудовская Аравия предложила формирование совместных арабских (читай — ваххабитских) военно-морских сил. План всплыл на поверхность снова в 2014 и 2015 году, но был положен в дальний угол, по-видимому, по причине непреодолимых разногласий среди 11 стран-участниц о составе этих сил и их задачах.

Активность иранского флота нарастает. По состоянию на сентябрь 2016 года, была зафиксирована 31 «небезопасная встреча» кораблей США с иранскими судами в Персидском заливе, по сравнению с 23 в 2015 году, по данным ВМС США.

Планы строительства Тегераном военно-морской базы в Йемене, подкрепленные серьезной уже не политической, а огневой подготовкой и в Сирии, в районе Латакии, резко меняют региональную военно-политическую карту.

Уже объявлено, что на месте пункта материально-технического снабжения Тартус в Сирии будет развернута полноценная российская военно-морская база. А если к этому добавить, что Ходейда, Йемен, и йеменский остров Сокотра десятилетиями служили базами для советских ВМФ и морской пехоты — геополитические конфигурации могут оказаться для России очень привлекательными.