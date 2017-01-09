



Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеркало и стеклянная дверь

Ни для кого не секрет, что масса не только простых людей, что называется, от сохи, но и представителей политической элиты окраины верит, что на востоке своей собственной страны они воюют с «танковыми ордами конных русских бурятов». Политические персонажи с наиболее буйной фантазией, которая выдает в них наличие людей со справкой, что является сегодня самой крутой формой самоидентификации и высшим цимесом среди нынешней окраинской элиты, несолоно хлебавши говорят о тысячах уничтоженных русских танков на востоке и о безумном мужестве украинских киборгов, которые аки Илья Муромец побивают одной «запалкой» тысячи «злобных орков».

По мере прогрессирования заболевания их фантазия, однако, уже не ограничивается рамками одной окраины. Воображение требует масштаба. И вот уже СМИ этой страны пестрят заголовками: «В 2017 году Россия намерена ввести войска в Беларусь», «Россия готовит ввод войск в Беларусь и свержение Лукашенко», «Второй украинский фронт: зачем Путин перебрасывает войска в Беларусь» и так далее и тому подобное. То есть на голубом глазу занимаются русофобией и разжиганием между народами, которые, по словам президента России Владимира Путина, суть один народ.

К сожалению, данная болезнь оказалась заразной. Она перекинулась не только в прожженные и продезинфицированные польской дефензивой ряды белорусской оппозиции, но и в некоторые властные кабинеты республики. Так, например, грустные «аналитики» печально известного в узких экспертных кругах белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, по словам одного из руководителей Центра — тесно связанного с белорусским МИД, также предполагают, как и их необандеровские коллеги, что в следующем году Россия вторгнется в Беларусь.

Что же пишут руководители Центра стратегических и внешнеполитических исследований? Цитирую: «Можно говорить о косвенных свидетельствах того, что Кремль в 2017 году собирается предпринять мероприятия по стратегическому развертыванию своей военной группировки на белорусской территории, что для Беларуси будет означать военное вмешательство России с целью установления полного военного и политического контроля». Вроде бы смешно.

Или: «Именно с белорусской территории российские войска могут соединиться с группировкой в Калининграде наиболее оперативным образом — от белорусской границы до Калининграда всего 70 км — и таким образом замкнуть «прибалтийский котел». Тоже вроде бы смешно, но именно с таких оценок и начинался приход к власти на окраине Русского мира необандеровцев.

Ну и «вишенка на торте», как же без нее: «В любом случае предоставление своей территории для агрессивных действий России в отношении третьих стран, и Украины в том числе, приравняет белорусскую сторону к государству-агрессору».

Многие воскликнут — те, которые со справкой, на Украине, хотя некоторые, как показывает анализ, судя по соцсетям, уже и в РБ: «Кто это у нас такой умный, что раскрыл нам глаза на свет истинный? Кто этот гений? Кому Порошенко должен дать орден?» Это у нас товарищ Арсений Сивицкий (директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований), обласканный белорусскими властями, так зажигает на русофобском и необандеровском украинском сайте «Апостроф».

Ему вторит руководитель программ «российских исследований» сего Центра Юрий Царик, но уже на белорусском сайте и группово со своим шефом: «Того количества вагонов, которые планирует зафрахтовать Министерство обороны России, не хватит на переброску такого количества войск, которое будет достаточным для завоевания и оккупации Беларуси (!)». Далее идет не менее «интересная фраза»: «Мы не будем углубляться в подсчеты, которые в любом случае весьма приблизительны, поскольку состав перебрасываемых частей будет напрямую зависеть от тех боевых задач, которые эти части призваны решить». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…

То есть авторы на голубом глазу предполагают, что военные части России в 2017 году на совместных белорусско-российских учениях на территории Республики Беларусь будут решать именно боевые задачи? Не учебные, ребята, нет? Именно боевые? Ай-ай-ай… нехорошо-то как… Где наш проворный белорусский Мининформ — не хотите ли отдать экспертам данные высказывания и публикации для экспертизы на предмет разжигания? Не хотите? Кто бы удивлялся…

На этом буйные представители белорусского госагитпропа не останавливаются. Продолжаем цитировать: «Если учитывать территориальную распределенность белорусских войск, их потенциальную неготовность к отражению такой масштабной агрессии (то есть Россия будет осуществлять агрессию (!) — ИА REGNUM ), то наступательный потенциал российской группировки войск выглядит не таким уж скромным». Во второй раз авторы, подчеркиваю — группово, говорят о военной агрессии со стороны России в отношении Беларуси. И никакой реакции белорусского Мининформа в лице печально известной Ананич…

Кажется, именно об этом моменте писали незабвенные Ильф и Петров: «Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. И Остапа — понесло… Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. — Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве…»

И тут провластные эксперты, на мой взгляд, допускают очень серьезную ошибку. Цитирую: «Российская сторона не намерена воевать против Беларуси, а, как и положено в современных войнах, рассчитывает получить полный политический и военный контроль над Беларусью без полномасштабной войны с присущими ей издержками и потенциальными неприятными «неожиданностями».

Это может быть реализовано в рамках гибридных сценариев, подробно описанных в ряде наших публикаций, особенно — в августовском докладе Центра стратегических и внешнеполитических исследований «Беларусь в контексте противостояния Россия — НАТО». Кроме того, некоторую информацию о возможных сценариях дает нам изучение истории украинского конфликта, а также неудавшегося пророссийского государственного переворота в Черногории».

И далее: «Данный сценарий предполагает свержение действующего главы государства в Беларуси и установление политического контроля над Беларусью раньше, чем военного, или одновременно с ним при вероятном применении гибридных инструментов (прежде всего, контролируемых Россией прокси-агентов из числа «националистов», «нацистов», «ультрас», а также инфильтрованных элементов).

В рамках этого наиболее реалистичного из пессимистичных сценариев ввод российских войск для целей «восстановления конституционного порядка» будет предполагать не ведение полномасштабной войны, а установление контроля над территорией Беларуси при предполагаемом параличе системы управления военной организацией государства (по аналогии с хорошо известным «крымским сценарием»)».

То есть люди, которые вращаются в кулуарах белорусской власти, позволяют себе:

а) говорить о том, что Россия может реализовать на территории современной Беларуси некие гибридные сценарии войны;

б) говорить о том, что это Россия организовала «крымский сценарий», а не пришедшая к власти в Киеве в результате государственного переворота необандеровская хунта;

в) открыто писать об участии России в государственном перевороте в Черногории;

г) главное — что Россия планирует свержение президента Беларуси.

И это позволяют себе делать провластные эксперты, близкие по их собственному, подчеркну, признанию к белорусскому МИД. И кто после этого разжигает? На этом фоне публикации Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко просто поражают глубиной своих оценок, экспертных заключений и горизонтов прогнозирования.

Но главное здесь даже не эти три пункта, а пункт два — упомянутый самими участниками их, подчеркну, — групповой доклад «Беларусь в контексте противостояния Россия — НАТО», в котором они еще летом 2016 года писали следующее: «Организованный российской стороной инцидент, связанный с сообщениями о «террористической угрозе в Крыму», и последующее приведение вооруженных сил в боевую готовность подтверждает готовность Кремля использовать провокации для эскалации напряженности и создания поводов для активного вмешательства. Данный шаг нацелен на запугивание стран Запада, снижение их мотивации в отношении политики сдерживания России. Кроме того, девальвируя «минский процесс» и привлекая всеобщее внимание к Украине, данный кризис «развязывает руки» Кремля для агрессивных действий в отношении Республики Беларусь.

По этой причине размещение российских войск на границе с Беларусью осуществляется таким образом, чтобы обеспечить решение задачи проецирования силы в достаточно короткий промежуток времени. В частности, российские войска группируются в районе Клинцов Брянской области и Ельни Смоленской области, что позволяет им в короткие сроки (8−16 часов) достигнуть на территории Беларуси Гомеля и Орши.

Данный шаг в свою очередь открывает путь для наступления на Минск с гомельского и оршанского направлений, на Витебск и на границу с Латвией с оршанского направления, на Могилев с оршанского направления, на Бобруйск с гомельского направления, на белорусско-украинскую границу с выходом на Киев и Чернигов с гомельского направления.

На следующем этапе это позволит России не только наращивать общую напряженность в регионе, но и при необходимости организовывать провокации на отдельных участках западных, северо-западных и южных границ Беларуси, приписывая данные провокации действиям белорусской стороны или анонимных субъектов (например, организованных преступных групп)».

Понятно, что с точки зрения белорусского Мининформа, здесь разжигания в отношении России не присутствует… Однако откуда дует ветер и кто на ровном месте еще несколько месяцев назад, задолго до российских журналистов, стал создавать в Беларуси из России врага — очевидно.

Данную мысль авторы проводят и в другом докладе «Новая геостратегия России: последствия и вызовы для архитектуры международной безопасности»: «В качестве единственно доступного способа предотвращения европейской интеграции Украины была выбрана дестабилизация данного государства (курсив — автор). Если ранее российские или подконтрольные России элементы принимали участие в дестабилизации отдельных частей СССР непублично (как в случаях с государственным переворотом в Кыргызстане, попыткой государственного переворота в Беларуси в 2010 году), то в случае с Украиной Российская Федерация открыто поддержала (и/или организовала) дестабилизацию обстановки в формально дружественном ей государстве. Это и стало первым широко известным проявлением новой геостратегии России».

Но если данные многократные проявления русофобии белорусский Мининформ не замечает, то означает ли это, что их вообще никто не замечал? Нет, и еще раз нет. Одним из тех, кто первым обратил внимание на данные тексты, которые вполне себе подпадают под понятие «разжигание», и стал автор ИА REGNUM Юрий Павловец, томящийся ныне в застенках. Вот что он писал еще 28 августа 2016 года:

«При кажущейся сегодня спокойной обстановке ситуация с каждым днем становится все более напряженной. И дело здесь не в том, что периодически Россельхознадзор разворачивает белорусские фуры с запрещенной в России продукцией, и Минск недоплачивает за поставляемый в республику газ, а в том, что в стране практически в открытую стали пропагандироваться русофобские идеи и лозунги.

Причем, если в прошлые годы их главным рупором была прозападная оппозиция, то сегодня ее место фактически заняло государство. Конечно, пока местные чиновники лично не выступают с антироссийскими заявлениями, хотя периодически и обвиняют восточного соседа во всех экономических бедах республики, но именно они потворствуют разжиганию в стране русофобии. Очередным доказательством этому может служить работа «Центра стратегических и политических исследований», который за последний год издал уже не один доклад явно антироссийского характера.

И если бы подобные доклады были бы сделаны оппозиционными «экспертами», то на них можно было бы не обращать внимания, так как их русофобия известна давно. Однако в данном случае, Центр является абсолютно провластной организацией с вполне официальным статусом и поддержкой МИДа Беларуси.

Последний доклад «Центра стратегических и политических исследований», вышедший под громким названием «Беларусь в контексте противостояния Россия-НАТО: Угрозы и вызовы для суверенитета, независимости и национальной безопасности. Стратегические выводы и рекомендации», стал очередным доказательством того, что сегодня в Белоруссии идет подготовка общественного сознания для внедрения в него образа России как потенциально опасного соседа. Для того чтобы это понять, не надо быть серьезным специалистом, а достаточно просто прочитать основные положения указанного доклада, которые сводятся к главной идее — «сегодня наблюдается беспрецедентное военно-политическое давление, которому в настоящее время подвергается Белоруссия со стороны России».

Как отмечает хорошо разбирающийся в кулуарах белорусской политики Александр Федута: «Не менее симптоматично и появление в этом ряду молодого аналитика Арсения Сивицкого, активно странствующего по свету и убеждающего мир в том, какая угроза исходит Беларуси со стороны России. Обычно его причисляют к ряду той «новой волны», которая поднята при неформальной поддержке действующего главы белорусского МИД Владимира Макея. Во всяком случае, позиции самого Макея и «новых аналитиков» совпадают».

И вот у нас что получается, уважаемая и почтенная публика, что тот, кто первым обратил внимание на разжигание провластными авторами данных докладов русофобии, — сегодня сидит в тюрьме под следствием, а те, кто разжигал — продолжают ее разжигать в белорусских и необандеровских СМИ.

Есть ли тут справедливость? Не за правду ли сидят авторы ИА REGNUM? Не потому ли они сидят, что белорусской оппозиционно-властной тусовке нечего возразить по сути выдвигаемых авторами российских изданий аргументов и их, как и других активных сторонников белорусско-российского сближения и евразийской интеграции, решили просто запугать и закрыть лет эдак на десять-двенадцать в назидание другим? Вот в чем вопрос. Но обсуждать его сегодня в Беларуси и с белорусскими властями самим белорусам невозможно, так как такое обсуждение, сама его попытка уже в республике является поводом для уголовного преследования.

В заключение приведу только одну цитату Юрия Павловца из уже цитированного ранее материала:

«Что в конечном счете происходящее сегодня означает? Скорее всего, то, что белорусские власти окончательно решили использовать внешнеполитическую ситуацию вокруг республики для отвлечения простых граждан от грядущей в стране экономической катастрофы. И вышеуказанный доклад должен постепенно, капля за каплей, формировать в массовом сознании простых граждан новое чувство страха, в основе которого заложена идея о возможности военных действий на территории республики. Если местным властям это удастся, то нынешний политический режим Белоруссии будет чувствовать себя в относительной безопасности, так как белорусы будут обеспокоены несуществующей внешней угрозой и окончательно перестанут обращать внимание на проблемы в экономике и свое обнищание».

Для всех, кто сегодня понимает, что происходит в республике, данный вывод является очевидным. Лично я подпишусь под ним полностью. Тогда за что посадили Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина? Ответ очевиден — за правду. И своими действиями в отношении белорусских авторов российских СМИ власти республики только лишний раз подтвердили, что это именно они

а) накаляют обстановку в обществе и создают атмосферу страха и нервозности;

б) осуществляют целенаправленную кампанию по дискредитации руководства России и Евразийского экономического союза;

в) проводят целенаправленную информационную операцию по созданию из России врага, который якобы планирует вторгнуться в республику.

Кстати, по поводу срастания провластных экспертов и оппозиционных на общей почве русофобии и выставления России как потенциального агрессора в отношении республики. Выше были приведены цитаты из докладов «Центра стратегических и политических исследований», в которых они делают эти выводы. Но вот точно такие же выводы в отношении России делают в Беларуси и оппозиционные русофобы: «Внезапный демарш президента Белоруссии Александра Лукашенко, вызванный отказом ехать на саммит Евразийского экономического совета в Россию, продиктован риском государственного переворота в Белоруссии, который готовит Путин. Об этом заявил белорусский оппозиционный политик Дмитрий Бондаренко.

Он сообщил, что Лукашенко получил информацию о государственном перевороте и вместо поездки на саммит в Россию демонстративно провел совещание с силовыми органами страны. В доказательство этой версии Бондаренко рассказал о нескольких точках напряжения между Путиным и Лукашенко. При этом Кремль уже принял решение провести отстранение Лукашенко от руководства страной из-за постоянных проблем и несговорчивости последнего».

То есть и властные эксперты, и оппозиционеры работают по одной методичке — обвиняют Россию в возможности силовых действий в отношении республики. Как отмечает тот же Александр Федута: «Я не верю, что провокация исходит из России или из российских спецслужб. Скорее всего, люди, инициировавшие эту провокацию и заказавшие ее, до сих пор имеют доступ к Александру Лукашенко. Потому что совершенно очевиден почерк. Исполнителей действительно «засветила» большая буква «П». Думаю, искать их надо среди бывших сотрудников ведомства, где нас допрашивали в 2010 году».

Чем такая уже достаточно продолжительная публичная практика белорусских провластных и оппозиционных экспертов отличается от позиции в отношении России необанедровской хунты в Киеве — большой вопрос. И это целенаправленная информационная политика. Несомненно, такой подход со стороны властей республики в отношении России, которая все годы после распада СССР дотировала стабильность в республике не только экономически, но и политически, чреват не только разрушением Союзного государства, но и более серьезными последствиями. Соответственно, такая конфронтационная стратегия официального Минска нуждается в системном и комплексном ответе. В том числе для того, чтобы предотвратить развитие событий в республике по украинскому сценарию.