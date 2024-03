Scmp.com

Британия вместо Америки?

2016 год оказался судьбоносным. Событий было столько, что их анализ займет ещё длительное время. Суть в том, что мировой порядок переживает не только количественные, но и качественные изменения, которые будут влиять на судьбы народов в ближайшие пятьдесят лет. Судите сами. В минувшем году Китай отказался от роли главного кредитора Минфина США, сократив объёмы американских казначейских облигаций до $1,12 трлн. Место Поднебесной заняла Япония, которая суммарно инвестировала в долги Америки $1,13 трлн. Напомним, что Пекин обогнал Токио на рынке гособлигаций США в сентябре 2008 года, когда стремительно расширялся глобальный финансовый кризис: к ноябрю 2013 года китайские авуары достигли пикового значения в $1,32 трлн. О решении Народного банка Китая (НБК) по распродаже облигаций стало известно в середине декабря, когда Федеральная резервная система США повысила ставку рефинансирования до 0,7%, продолжив, таким образом, укреплять доллар в ущерб валютам Азии. С января 2016 года по октябрь КНР распродала $130,4 млрд (10,5%) казначейских облигаций, уточняет агентство Reuters.

Пекин мотивировал своё решение необходимостью поддерживать юань, курс которого упал до восьмилетнего минимума. Только в декабре прошлого года валютные резервы НБК сократились на $41 млрд, достигнув отметки в $3,011 трлн; а в ноябре резервы КНР лишись $69,6 млрд, чему способствовало не только замедление темпов роста китайской экономики, но и победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая спровоцировала дополнительный отток капиталов из развивающихся рынков.

Однако обозреватель Forbes Тим Ворсталл не верит в искренность монетарных властей КНР, обвиняя их в валютных манипуляциях. «Китай использует доллары, полученные от экспорта, чтобы покупать американские облигации или же просто хранит валюту, делая, тем самым, юань дешевле, чем это должно быть. Это, в свою очередь, удешевляет китайский экспорт в Америку… Речь идёт о валютных манипуляциях Китая… Пекин намеренно способствовал удорожанию экспорта США, чем это имело бы место в условиях свободного рынка», — полагает Ворсталл. В схожем ключе ситуацию описывает и CNN Money: «В течение многих лет КНР потратила триллионы юаней на покупку казначейских облигаций США. Таким образом, предотвращался рост курса юаня даже в условиях быстрого роста экономики. Это позволяло китайскому экспорту оставаться конкурентоспособным, а также способствовало сохранению процентных ставок в США на более низком уровне». То есть экономики двух стран пребывали в консенсусе. Правда, продержался он недолго.

Китай принялся инвестировать в Старый Свет. Выбор пал на стратегические отрасли экономики, вложения в которые напрямую сказываются на национальной безопасности страны-получателя. Так, например, китайская государственная энергетическая корпорация CGN согласилась выделить правительству Великобритании £6 млрд на строительство АЭС Hinkley Point в Сомерсете (одноименное графство на юго-западе Англии). Причем доля CGN в проекте составит целых 33%. Ожидается, что Hinkley Point будет вырабатывать до 7% электроэнергии объединённого королевства. Китайцы не намерены останавливаться на достигнутом: Лондон обещает Пекину участие в строительстве АЭС Sizewell в Суффолке (восток Англии) и АЭС Bradwell в Эссексе (юго-восток Англии). Китайский бизнес также интересуется лондонской недвижимостью, куда в минувшем году было инвестировано около $5 млрд.

Чтобы подтвердить серьёзность намерений, 2 января Китай запускает первый в истории железнодорожный маршрут на Лондон длиною в 12 тысяч. километров, стартовавший в г. Иу восточной провинции Чжэцзян. По сравнению с морским путём из КНР в Британию, который занимает свыше 40 дней, товарный поезд, состоящий из 200 контейнеров, прибудет в восточный Лондон всего за 18 дней, проследовав через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Таким образом, Великобритания становится восьмой страной-участницей китайско-европейской железнодорожной линии, а Лондон — двенадцатым европейским городом.

Опыт у Китая внушительный: в настоящее время коммуникационная сеть Поднебесной представлена на территории ЕС 39 железнодорожными линиями, которые связывают 16 китайских городов с 15 европейскими. История железнодорожного сообщения между КНР и Евросоюзом берёт свое начало с 2012 года, когда поезд из центральной китайской провинции Чунцин добрался до немецкого Дуйсбурга (западная Германия). Теперь же, по словам обозревателя Forbes Уэйда Шепарда, стремительно формируемая сеть поездов охватывает такие города, как Чэнду, Сучжоу, Ляньюньган, Ухань, Сямынь, Тайюань, Иу, Лодзь, Гамбург, Мадрид, Варшава и Лион.

Деньги в обмен на технологии

США ревностно наблюдают за тем, как КНР и Британия идут навстречу друг другу, объединяя на своем пути 60 стран мира, в которых проживает около 60% мирового населения и располагаются порядка 75% глобальных энергоресурсов. Аналитики ожидают, что через десять лет объём торговли в формируемой трансевразийской сети может достигнуть $2,2 трлн. Однако тревогу у Вашингтона вызывает не только объем торговли, а характер самих инвестиций. Поднебесная выбирает банковский сектор и высокотехнологичные отрасли европейской экономики: в ноябре прошлого года конгломерат Fosun купил 17% акций крупнейшего коммерческого банка Португалии — Millennium BCP, заполучив таким образом контрольный пакет; летом 2016 года китайская Midea Group приобрела 48,5% акций KUKA Roboter, одного из ведущих производителей автомобильной робототехники в мире, выложив за сделку более € 4 млрд; затем Fujian Grand Chip Investment Fund LP попыталась приобрести долю в немецкой корпорации Aixtron, которая специализируется на производстве полупроводников, на что правительства Германии и США ответили отказом, заблокировав сделку в декабре минувшего года. «Мы надеемся, что американская сторона перестанет выдвигать необоснованные обвинения в адрес китайских компаний, предоставив им простор для дальнейших инвестиций», — заявили в МИД КНР.

Американцы продолжили демарш, усилив политическое давление на антимонопольную службу Евросоюза. Эффект не заставил себя долго ждать. 3 января с.г. европейский регулятор отложил до апреля слияние ChemChina со швейцарским концерном Syngenta, который специализируется на производстве средств защиты растений и семеноводстве. А 8 января 2017 года научный совет Администрации США опубликовали доклад, призывающий законодательно ужесточить доступ китайских компаний к национальному рынку полупроводников, где производятся компьютерные чипы, которые используются во всех отраслях экономики — от смартфонов до современных видов оружия, напоминает Wall Street Journal. В частности чиновники обращают внимание Комитета по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the US, CFIUS) на план КНР по вложению в отрасль $160 млрд, который должен превратить Пекин в глобального лидера по полупроводникам. Белый дом пытается противостоять китайской финансовой экспансии. Ведь только за минувший год инвестиции КНР в США утроились, составив $45,6 млрд. Что дальше?

Аналитики американского Института Брукингса бьют тревогу, призывая Вашингтон и Брюссель совместно ответить на китайский вызов. «По данным Всемирного банка на 2015 год, на долю США и ЕС приходится 46,1% мирового ВВП. Эти два центра силы сохраняют широкие преимущества в области новых технологий и передовых производств, к которым Китай проявляет повышенный интерес. Сумеют ли США и Евросоюз выработать единый подход к вызовам (в условиях предстоящего выхода Британии из ЕС), исходящим от Китая, и что произойдёт, если стороны не согласуют свои позиции?» — отмечают эксперты Филипп Ле Корр и Джонатан Поллак в октябрьском докладе «Глобальный подъем Китая. Сумеют ли США и ЕС выработать единый подход?» (China's Global Rise: Can the EU and U.S. Pursue a Coordinated Strategy?).

Очевидно, что мир стоит на пороге новой финансовой экспансии, когда американские инвестиции, десятилетия назад проникшие в Поднебесную, теперь реинвестируются в Старый Свет, на правах уже китайского капитала. Если существующая тенденция сохранится в ближайшие 5−7 лет, и избранный президент США Трамп не сумеет обратить её вспять, то Новый Свет окончательно утратит экономический контроль над Европой, завоеванный по итогам двух мировых войн.

Речь идёт о новой «финансовой экспансии», которая стартовала в 2008 году с глобальным экономическим кризисом. Тогда министр финансов США Генри Полсон был вынужден заявить, что «страны Европы опередили Соединённые Штаты по объёмам китайских инвестиций», а уже в 2012 году он констатировал отрыв ЕС (в данном сегменте) на 50%. С учётом того, что с 2001 по 2015 гг. ВВП КНР увеличился с $1,33 трлн до $10,86 трлн, будущей республиканской Администрации США придётся иметь дело с китайской финансовой колонизацией Старого Света.