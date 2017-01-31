Все другие события в общественно-политической жизни Северной столицы в 2016 году безнадёжно померкли на фоне нон-стоп скандала вокруг стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Выкатное поле стадиона на Крестовском острове

Подавляющее большинство при минимальной явке

Парламентские выборы должны были стать самым ярким внутриполитическим моментом 2016 года — для страны в целом и Санкт-Петербурга, в частности. Но не стали. Сокрушительную победу «Единой России» не предрекал разве что ленивый, оппозиционеры храбрились, но чувствовали, как их накрывает и уносит подальше от парламентов волной апатии.

В Петербурге сентябрьские выборы показали отсутствие какой-либо политической интриги, хотя и не обошлись без скандалов. К урнам в день голосования пришли всего около 30% избирателей. Это почти антирекорд по стране, тем более, для федерального города. Губернатор Георгий Полтавченко, впрочем, так не считает, заявляя, что петербуржцы просто увлеклись осенними дачными работами.

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В 2016 году петербургское Законодательное собрание обновилось более чем наполовину, но заметно потеряло в яркости. Туда, на 50 депутатских мест, были избраны 36 представителей «Единой России», что свело на нет все попытки оппозиционеров хоть как-то повлиять на законодательную власть в городе.

Одиозная риторика единоросса Виталия Милонова хоть и вызывала у части общества приступы недоумения, презрения, гнева и даже паники, но скучно с ним не было. Увы, Виталия Валентиновича проводили в Москву, где он пока теряется на фоне других, не менее предприимчивых коллег по Госдуме.

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Новые «звезды белых ночей»

Из заметных «новичков» в городском парламенте появилась бывшая «яблочница», бывший «эсер», ныне — представитель проекта «Партия роста» Оксана Дмитриева, которая пытается привнести немного федеральности в городскую повестку, с ностальгией вспоминая о работе Госдумы. А также руководитель городского отделения «Яблока», депутат прошлых созывов Михаил Амосов, который клеймит позором пресмыкание ЗакСа перед Смольным и рассказывает, «как было у них», депутатов начала нулевых.

Но, кажется, оба пока не понимают или не могут поверить, куда они попали. «Дичь, просто дичь», — в растерянности приговаривала однажды Дмитриева, выходя с заседания бюджетно-финансового комитета Заксобрания. Тогда комитет поддержал проект Смольного о налоговых льготах для предпринимателей без финансово-экономического обоснования. «Яблоко» же не попало ни в один из органов Заксобрания, Амосова же пытались сослать в комиссию по народам Крайнего Севера, хотя на пленарном заседании он кричал с места: «Я не хочу там работать!».

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Однако наибольшее внимание СМИ, причем со знаком минус, среди депутатов нового созыва получили вице-спикер, единоросс Анатолий Дроздов и самый юный парламентарий в истории Петербурга Виктор Сысоев из ЛДПР.

Сысоев еще до первого заседания стал настоящей «звездой» Засобрания, что вызывает еще больше удивления, если учесть, что ему запретили общаться с прессой, а многие его коллеги по ЗакСу вообще ни разу не видели, чтобы он открывал рот. «Хотелось бы удостовериться, что человек умеет читать, писать и говорить, я лично ни разу не заставал его за этими занятиями», — заметил «яблочник» Борис Вишневский. «Хотелось бы услышать хоть какую-то позицию по какому-нибудь вопросу», — вторит ему Оксана Дмитриева.

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Еще до начала осенней сессии 21-летний депутат сообщил СМИ, что в Заксобрании планирует заниматься «ничем», предложив журналистам самим что-нибудь придумать относительно его политических планов. А затем Виктор Сысоев высказал свою «однозначную» позицию, бессодержательно и под копирку ответив на запросы граждан о городе-спутнике «Южный» и уплотнительной застройке в поселке Шушары. После чего спикер-единоросс Вячеслав Макаров объявил, что берет юного жириновца на воспитание, сделает из него человека с большой буквы, и через пять лет того будет уже не узнать.

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А руководитель фракции ЛДПР Олег Капитанов просит снисхождения к начинающему политику. Более того, он положительно оценивает «эффект Сысоева» для имиджа ЛДПР в Петербурге. «Думаю, что на стартовом этапе это даже хорошо. Помню, что раньше было тяжело привлечь внимание журналистов и собрать их, а сейчас всё наоборот», — сказал Капитанов. По его словам, Виктору Сысоеву скоро разрешат разговаривать с посторонними и даже искупаться в проруби в присутствии журналистов.

Достижения Анатолия Дроздова на этом фоне выглядят скромнее. В кулуарах после первого же заседания городского парламента нового созыва он вступил в перепалку с петербургской журналисткой в присутствии двух ее коллег. По словам девушки, Дроздов оскорбил ее, намеренно исковеркав фамилию, а затем выбил у нее из руки смартфон, на который она записывала инцидент, и отказался извиняться, спрятавшись в кабинете за спинами помощников. На эту историю обратили внимание федеральные СМИ и депутаты Госдумы, в том числе однопартийцы Дроздова из «Единой России», а сам вице-спикер ЗакСа срочно ушел в отпуск.

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Промежуточным итогом этой истории стало то, что Законодательное собрание решило создать комиссию по вопросам этики, которая будет оценивать поведение народных избранников, сотрудников аппарата и парламентских журналистов.

Господа депутаты, присаживайтесь!

Тем временем, поведение некоторых парламентариев, теперь уже бывших, будут оценивать не коллеги, а судьи. Двое экс-депутатов Законодательного собрания прошлого созыва ожидают судебных решений по уголовным делам. Внефракционного депутата Вячеслава Нотяга арестовали по подозрению в получении взятки в размере 900 тыс. рублей. По версии следствия, он вымогал их с гендиректора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко за то, чтобы не чинить препятствий по застройке района на юго-западе Петербурга. Сначала Нотяга поместили в «Кресты», затем, после инсульта, отправили под домашний арест. Вячеслав Нотяг в новый созыв не избрался.

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Как и его товарищ по несчастью из «Единой России» Светлана Нестерова, которую обвиняют в мошенничестве при распределении бюджетных средств, получателей которых позволено определить в рамках пресловутой «депутатской поправки». Показания на Нестерову дали ее помощницы, которых ранее арестовали по тому же делу. Обе уже «отделались» 4-летним условным приговором суда.

По версии следствия, Нестерова организовала хищение «в особо крупном размере» с июня 2013 по декабрь 2014 года. Речь идет о 25 млн рублей, которые должны были получить организации по защите прав малоимущих «Эдельвейс» и «Солнечный ветер», но сумма до них дошла не полностью. И Нестеровой, и Нотягу продлили сроки домашнего ареста до конца марта, и в 2017 году приговор по их делам наверняка состоится.

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Еще одним героем криминальной хроники в прошлом году неожиданно стал бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян. Сотрудники ФСБ задержали его в Москве, где он последнее время трудился в одном из крупных банков. Следствием предполагается, что Оганесян вывел через фирмы-однодневки 50 млн рублей со стройки стадиона «Зенит-Арена», необходимого для Чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь на домашний арест рассчитывать не пришлось: следствие смогло убедить суд, что бывший чиновник может оказать давление на свидетелей, так как лично знаком с сотрудниками Смольного, отвечающими за стадион.

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Мы по полю тихо пойдем…

Злоключения Марата Оганесяна возвращают нас к главному городскому символу 2016 года — стадиону на Крестовском острове. Эта черная дыра уже поглотила более 42 млрд рублей и, если судить по словам Георгия Полтавченко, попросит еще. «Зенит-Арена» — единственная петербургская тема, которая заметно интересует горожан и соотечественников из других регионов.

Начиналась она еще в 2007 году, при губернаторе Валентине Матвиенко. Первоначально стадион должен был обойтись бюджету в 6,7 млрд рублей. Проект и смету корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась. Уже к 2012 году стоимость объекта достигла 34 млрд рублей, а срок сдачи сдвинулся с 2009 на 2015 год. Тогдашний глава Счетной палаты РФ Сергей Степашин предполагал, что из-за финансовых нарушений придется еще дальше отодвинуть сроки сдачи. Так и получилось.

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В 2016 году не проходило недели без скандальных новостей с Крестовского острова. В июле Смольный, осознав реальную угрозу очередного срыва сроков и, как следствие, лишения Петербурга права проведения матчей Кубка конфедераций в 2017 году, в одностороннем порядке разорвал контракт с корпорацией «Трансстрой», чьи дочерние фирмы возводили стадион. Теперь власти и строители продолжают выяснение отношений в судах, которые могут растянуться на несколько лет.

Новым подрядчиком стал петербургский «Метрострой», который взвалил на себя ответственность и попытался дотянуть арену до сдачи к концу года. В начале ноября последовал новый удар: комиссия FIFA обнаружила сильную вибрацию выкатного поля и заявила, что на таком поле мирового футбола не будет. Смольному пришлось начать срочный поиск решения этой проблемы, попутно устраняя другие многочисленные недоделки на стадионе.

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Предполагалось, что готовый объект представят президенту Владимиру Путину, который как раз приехал в город 26 декабря. Не получилось. Лишь 29 декабря залитый бюджетными деньгами стадион отдали на суд Ростехнадзору и Госстройнадзору, параллельно заключив дополнительные контракты на дополнительный миллиард рублей — чтобы соорудить входную группу и зону контроля безопасности стадиона. Реально, по словам вице-губернатора Игоря Албина, это удастся сделать лишь за три-четыре месяца. Так что, как выразился Владимир Путин, стадион в Петербурге — «это очень печальная история».

Ее продолжение мы наверняка увидим и в наступившем году: не имеющая простого решения проблема вибрации поля, трудности приспособления стадиона к требованиям FIFA и предстоящая передача стадиона «Зениту», как и обсуждение условий аренды спортивного объекта футбольным клубом, могут повлечь за собой новые скандалы, конфликты и кадровые решения, в том числе политического свойства.

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