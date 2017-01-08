



Петр Пархет. Штурм Хаджибея. 1789

9 января 1792 года (по старому стилю 29 декабря 1791 года) в городе Яссы в Молдавском княжестве между Россией и Османской империей был подписан мирный договор положивший конец русско-турецкой войне 1787—1791 годов. В литературной стилистике того времени он именовался так: «Трактат вечнаго мира и дружбы, заключенный между Империею Всероссийскою и Оттоманскою Портою в Яссах в 29 день Декабря 1791-го года чрез назначенных к тому с обеих Сторон Полномочных и подтвержденный обоюдными Государскими Ратификациями размененными между взаимными Полномочными в Яссах в 29 день Генваря 1792 года». Договор подтвердил присоединение к России Крыма и установление протектората над Грузией.

Некоторые историки считают, что результаты войны 1787—1791 годов для России «не соответствовали ни ее военным успехам, ни понесенным ею жертвам и финансовым затратам», потому, что к России была присоединена лишь территория между Бугом и Днестром, а Бессарабия, Молдавия и Валахия были возвращены османам. Поэтому Ясский договор считают «промежуточным», поскольку противостояния между Российской и Османской империями за контроль над Северным Причерноморьем, Северным и Южным Кавказом, за права судоходства в Проливах, а также за права христиан в пределах Османской империи приобретало устойчивый характер, и растянулась на достаточно длительный промежуток времени, вплоть до второй половины XIX века, а по некоторым направлениям — до Первой мировой войны

Во второй половине XVIII века в Европе заговорили об утрате былого могущества Османской империи, стали появляться различные проекты по ее разделу, наряду с планами раздела Речи Посполитой. Русская императрица Екатерина Вторая стала осознавать, что речь идет об очень чувствительных проблемах будущего государства — обретении статуса великой державы. Возник так называемый «Греческий проект», предусматривавший изгнание Османской империи из Европы путем создания из ее владений (Бессарабии, Молдавии и Валахии) буферного государства Дакии во главе с внуком Екатерины Константином. Вольтер шутя писал Екатерине Второй, что битва за геополитическое наследство Османской империи, в которой стали принимать участие помимо России и другие ведущие государства Европы — Франция, Австрия, Пруссия «может завершиться превращением Константинополя в столицу Российской империи». Но это миф, поскольку существующие дипломатические документы свидетельствуют о том, что Екатерина Вторая ставила своей главной внешнеполитической задачей на юге «продвижение территории русского государства до естественных ее пределов, до морей Черного и Азовского». Кстати, тогда определенные политические круги в Санкт-Петербурге пытались убедить императрицу том, в том, что «игра не стоит свеч», что «завоевания не окупят потраченного на них пороха». Но она понимала, что в ситуации, когда Европа «заваривает кашу», существуют силы, которые не желают, чтобы России «было вкусно есть». Императрица строила свои смелые планы в полном соответствии с политикой реальных интересов.

В 1783 году в России были присоединены Крым и Кубань, давний враг России — Крымское ханство было окончательно ликвидировано. В этом же году был заключён Георгиевский трактат. Восточная Грузия перешла под протекторат Российской империи, позиции османов в Закавказье были резко ослаблены. Стамбул отказывался мириться с потерей Крыма, готовился возобновить борьбу с Россией, чтобы восстановить своё господство в бассейне Чёрного моря. При этом османы, рассчитывая на поддержку Англии, Франции и Пруссии, которые подталкивали Турцию на войну с Россией, в середине августа 1787 года предъявили Петербургу ультиматум, требуя возвращения Крымского полуострова и восстановления вассалитета Грузии. Турция также требовала права на досмотр русских кораблей, которые проходили через проливы Босфор и Дарданеллы. Так началась война 1787—1791 годов.

Подробно боевые действия между Россией и Турцией описывать мы не будем. Первые успешные военные действия османской армии против австрийских войск скоро сменились тяжелыми поражениями, нанесенными русскими войсками под командованием фельдмаршалов Потемкина и Румянцева-Задунайского. На море, несмотря на численное превосходство, турецкий флот так же терпел поражения от контр-адмиралов Ушакова, Войновича, Мордвинова. Итогом этой войны стал заключенный в 1791 году Ясский мир, который подтверждал условия соглашения от 1774 года, переход в состав России Крыма и Кубани. Новая граница с Османской империей была установлена по Днестру, в состав России перешли земли между Южным Бугом и Днестром, так как за Петербургом было закреплёно всё Северное Причерноморье. На Кавказе граница была установлена по реке Кубань, турки отказались от всех претензий к Грузии и обязались не предпринимать враждебных действий в отношении грузинских территорий. Турецкая сторона также обязывалась сдерживать подконтрольные ей кавказские народности от набегов на русские земли, возмещать убытки русским купцам, которые подверглись нападению алжирских, тунисских и триполитанских корсаров. Так Россия сделала большой шаг в направлении обеспечения безопасности своих южных рубежей, и, как писал один историк, Екатерина Вторая «широко взмахнула крыльями, показала свой полет Европе делами На Ближнем Востоке и на Кавказе». Победа в этой войне решила ряд важных для России военно-стратегических и экономических задач. Но многие события были еще впереди.