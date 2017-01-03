



Александр Горбаруков ИА REGNUM Хоровод

Борьба за демократию и свободу — дело тонкое. Чиновные американские поборники этого занятия в странах «третьего» мира привыкли дополнять продвижение идеалов и ценностей работой для получения прибыли. Примеров такого совмещения приятного с полезным или, говоря словами героя «Кавказской пленницы», «смешения своей шерсти с государственной» достаточно. После того, как США, совершив агрессию против Сербии, отторгли от нее автономную область Косово и Метохия, фирма, близкая к занимавшей тогда пост госсекретаря М. Олбрайт, стала в Косово монополистом оказания телекоммуникационных услуг. Прославился подобного рода комбинациями и бывший вице-президент Соединенных Штатов Д. Чейни, за которым тянется целый шлейф «смешений». В Украине американский бизнес, получив после «майдана» режим максимального благоприятствования, открыл для себя широкое поле деятельности. И повел ее решительно, уверенно, смело. Одним из громких прецедентов тут стал перехват американцами у россиян и их украинских партнеров темы атомной энергетики, в результате чего пострадал депутат Н.Мартыненко. Сенатор Д. Маккейн в этом отношении не является исключением из правил. За долгие годы живейшего участия в украинских делах и в украинской государственно-политической «кухне» ему на правах «искреннего друга» Украины удалось завести в страну не один как американский, так и международный бизнес с американским участием. Только ли ради «продвижения демократии», или за скромное материальное вознаграждение, это — вопрос почти риторический.

Отвечая незадолго до отъезда из Киева на вопрос, интересны ли для американского бизнеса объекты военно-промышленного комплекса Украины, бывший посол США Дж. Пайетт сказал, что интерес есть. На пути к его практической реализации, однако, стоит препятствие в виде формы собственности предприятий ВПК. Пока, дескать, они остаются в руках государства, никто из-за океана строить относительно какого-то из них серьезные планы не станет. Предприятия ВПК всегда привлекали внимание Д.Маккейна. После победы «майдана», когда ему показалось, что настало время расширить поле деятельности в Украине, он решил присмотреться к некоторым из них внимательнее. А еще, как утверждают знающие люди, положил глаз на кое-какую «рухлядь» в сфере энергетики, а также на Одесский припортовый завод. Слухи — слухами, но в бытность М. Саакашвили губернатором Одещины Д. Маккейн навестил его в Одессе, обсудил с ним, как сообщил прессе сам Михо, «ход приватизации», после чего уже в Киеве что-то долго объяснял П.Порошенко. У того при этом на лице была такая гримаса, какая бывает при разжевывании лимона. В этот момент президент-олигарх, видимо, вспомнил о существовании такого понятия, как «конфликт интересов». На ОПЗ у него свои планы, вряд ли совпадающие с планами дорогого американского гостя и его партнеров.

А что же П. Порошенко? П. Порошенко, слушая вполуха гостей, уверявших, что, благодаря их стараниям, у него с Америкой останется все по-прежнему, делал хорошую мину при плохой игре. Принимать заверения очень хотелось, но, увы, не очень моглось: сигналы «оттуда» шли один хуже другого. Надежд на то, что все вопросы с новой администрацией удастся закрыть одному Д. Маккейну, мало. Церемонией президент явно тяготился, но вынужден был исполнять обязательный танец, как положено. Как того требует, с одной стороны, протокол, с другой — груз невыполненных обязательств перед американскими друзьями. Д. Маккейну и Л. Грэму он рассказал о том, как была важна для него и для «его 45-миллионной страны» в течение последних двух с половиной лет «традиционная двухпартийная помощь в Конгрессе и в администрации президента США… в отражении агрессии России». Прозвучали эти слова как приятные воспоминания о днях минувших. Кислое выражение лица президента в момент их произнесения не оставляло сомнений в том, что ему хорошо известно о наступлении новых времен в украинско-американских отношениях и об изменениях, которые эти времена могут принести. В отчете о встрече на официальном президентском сайте упоминание об администрации президента США пресс-служба Порошенко позволила себе деликатно опустить. На всякий, видимо, случай.

Тон и пафос спича П. Порошенко наводил на мысль о том, что он воспринимал встречу с сенаторами как прощание. Причем, не только с ними, но и с безоговорочной поддержкой США, которой пользовался при Б. Обаме. А сенаторы? Отдавали ли они себе отчет, в том, что наступил час прощания с П. Порошенко, что он сейчас, по сути, представляет собой такую же «хромую утку», как и 44-ый хозяин Белого дома? Только причина его «хромоты» иная, чем у американского коллеги. До президентских выборов в Украине два с половиной года. А вот, до «майдана», переворота или тяжелого заболевания, которое способно не позволить владельцу президентской должности работать уже раньше срока, — похоже, считанные месяцы, от силы полгода, не более того.

Напоследок П. Порошенко предложил Д. Маккейну и его спутникам съездить на Донбасс. Чтобы, дескать, удостовериться в агрессии России. Тот, наверное, гораздо с большим удовольствием отправился бы куда-нибудь в другое место, например, в Одессу. Чтобы убедиться, что ОПЗ еще не приватизирован, а, значит, шанс включиться в его раздел у него остается. Но делать нечего. Законы жанра требуют. Пришлось собираться и ехать в Мариуполь. Многие украинцы, узнав об этом, невольно поежились. Положа руку на сердце, было от чего. Слишком свежи в памяти воспоминания о том, как бодро вышагивала по Майдану Независимости в Киеве В. Нуланд, раздавая направо и налево вошедшие в историю и в фольклор «печеньки». Закончилась та американская «поддержка» слезами, кровью, увечьями и смертью сотен людей. Не приведи Господи, Д. Маккейн в Донбассе взялся бы раздавать сладости! Из этого потом тоже могло выйти что-то плохое.

Впрочем, не следует исключать того, что мотив согласия Д. Маккейна на поездку в Донбасс носил не личный, а почти государственный или, на худой конец, государственно-коммерческий характер. На одном из объектов ВСУ в Мариуполе был, наконец, установлен переданный американцами Украине наблюдательный комплекс. Вполне возможно, что наша сторона решила продемонстрировать сенаторам, что он в рабочем состоянии, что с него ничего не украдено и не пропито. Остались ли те довольны тем, что увидели, неизвестно. А вот П. Порошенко был явно доволен всем. И комплексом, и сенаторами, и самим собой. В такой степени, что, выступая со спичем, озадачил слушателей очередной загадкой на тему «агрессии» России. Два с половиной года назад, заявил он, у нас таких комплексов не было, мы были слепы и глухи, мы были беззащитны перед «агрессором». Вопрос, почему «агрессор» тогда не воспользовался этим, а стал дожидаться улучшения оснащенности ВСУ, остался, как всегда, открытым. Изюминкой же выступления стали слова об «украинской оккупации Донбасса», которая, мол, скоро должна закончиться. На взрыв ироничных комментариев в социальных сетях по этому поводу на Банковой предпочли не реагировать.

В Широкино и Мариуполе «хромые» то ли петухи, то ли ястребы П. Порошенко и Д. Маккейн излучали оптимизм, клялись друг другу в верности и дружбе, ругали, на чем свет стоит, Россию, бряцали оружием, обещали войну до победы и прочие глупости. Первый в камуфляже выглядел гротескно, второй в кроссовках с яркими, издалека бросающимися в глаза голубыми шнурками — забавно. Когда президент упомянул, что их кортеж в Широкино «почти-почти-почти» попал под обстрел, разминувшись с огневым дождем всего на какие-то тридцать-сорок минут, невольно подумалось, что при желании попасть в цель с такой приметной меткой не составило бы особого труда. Камуфляж, напяленный на соседа, не спас бы.

В материалах украинских СМИ, посвященных визиту сенаторов в Украину и их совместной с П. Порошенко поездке в Мариуполь, основное внимание было уделено президенту. Именно он во всех сюжетах говорил, именно он что-то объяснял. Американцы, включая сопровождавшего сенаторов посла США в Украине М. Йованович и Д. Маккейна, больше молчали. Вид молчаливого сенатора невольно наводил на мысль, что оказанным ему приемом и врученным орденом он остался недоволен. Проблема «благодарности», то есть, материальной ответственности лично П. Порошенко и киевского режима перед Соединенными Штатами в лице администрации Б. Обамы и представителей Демократической партии, таких, например, как Д. Маккейн, приобретет, видимо, особое значение в самое ближайшее время. Как, впрочем, и проблема сохранения действующих в настоящее время совместных схем по освоению военно-технической помощи США Киеву при участии, с одной стороны, украинских юридических и физических лиц, с другой, — близких к демократам деловых и политических кругов с американской стороны. Игра с призом в 350 миллионов долларов, выделенных в бюджете США в 2017 г. на военную поддержку Киева, стоит свеч не только для «бедных» украинских олигархов, но и для богатых американских чиновников и сенаторов. Раздать всем сестрам по серьгам в данном случае вряд ли получится, особенно, если под «серьгами» понимать активы и имущество. Альтернатива — поощрение американцев не материально, а морально, путем награждения украинскими наградами. Вопрос в том, хватит ли у П. Порошенко орденов? И времени.