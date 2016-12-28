События, происходящие в мире, показывают приход новой эпохи. Это особенно чувствуется по тому, каким ядом исходят в своей агрессии русофобские мировые СМИ. Это чувствуется в безумной штамповке антироссийских указов уходящим Обамой. В убийстве посла России в Турции, если убивший его террорист действительно состоял в охране Эрдогана и одновременно работал на ЦРУ, то все следы этого преступления ведут к Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ...и Дед Мороз будет новым

То, что она может стоять за убийством посла России, — этому не стоит удивляться, она не пожалела собственного посла США в Ливии, который грозил разоблачением ее ливийской авантюры, что говорить о после России, да еще на таком важном участке фронта. Об этом, кстати, неделю назад в своей статье «Убийства послов в Анкаре и Бенгази: один стиль?» писал постоянный автор ИА REGNUM Александр Бродский: «Когда в день окончательного голосования убивают российского посла в Турции, американский народ в лице коллегии выборщиков и только что избранного президента США показывает, что он больше не считает Россию врагом по умолчанию, а любого политического деятеля, выступающего за дружбу с Россией, предателем. А вот тех, кто убил посла США в Бенгази и российского посла в Анкаре, считает».

Это чувствует не только далеко от России, но и близко. Весь последний год в российско-белорусских отношениях был омрачен неисполнением официальным Минском своих обязательств в части оплаты газа и односторонней трактовкой заключенных ранее договоренностей. Сумма — мелочь — в 50 млн долларов к концу года выросла до 425 млн долларов. Одновременно проблемы перекинулись и на поставки нефти — Минск, как и в предыдущие годы, не выполнил свои обязательства по поставке нефтепродуктов на российский рынок.

Напряжение в экономических отношениях в декабре дополнили ничем не оправданные действия официального Минска по аресту сразу трех экспертов, сотрудничавших с российскими изданиями, а затем скандал с директором РИСИ Леонидом Решетниковым. Да, во внутриполитическом пространстве республики в декабре недели не проходило, чтобы не сажали группу то директоров, то чиновников. «Вишенкой на торте» — говорю это с сарказмом, а то и за это ст. 130 вдруг пришьют, стало отсутствие нынешнего главы белорусского государства на подписании Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге 26 декабря сего года.

Ситуация, кстати, зеркально повторяет май 2010 года, когда на аналогичное подписание Таможенного кодекса только Таможенного союза по распоряжению, естественно, сверху не прибыл премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Но ничего, в течение лета Беларусь тогда присоединилась, присоединится и сейчас.

И такие эксцессы даже с ближайшими союзниками вполне укладываются в логику процесса ломки старого мира: «Демарши Лукашенко и Атамбаева — не случайность, а закономерность. Дело в том, что не только американцы или европейцы (которые, когда создавались ОДКБ, ЕАЭС и Таможенный союз, верещали, что это всё — возвращение к империи), но и многие наши партнёры рассматривали это как восстановление Советского Союза. А потом все были очень удивлены тем, что им никто не предлагает содержание — я бы сказал, где-то даже возмущены.

ЕАЭС создаётся для того, чтобы всем дать равный доступ к огромному рынку, объединяющему на данный момент уже практически 200 миллионов человек (270 миллионов: 180 миллионов в странах — членах ЕАЭС плюс 90 миллионов во Вьетнаме, с которым вступила в силу Зона свободной торговли — ЗСТ — ИА REGNUM ) — а в перспективе может быть и 300, и 400, и полмиллиарда. То есть вам становится хорошо не потому, что Москва начинает платить за то, чтобы вы где-нибудь в Киргизии или Армении жили, как в России, то есть не Москва будет поднимать ваш уровень жизни до российского. Вам создаются условия выхода на рынки всего ЕАЭС, равные с Россией.

Причём Россия здесь идёт на огромную уступку абсолютно всем своим партнёрам хотя бы потому, что они получают доступ к 140-миллионому рынку, а Россия — к 3-миллионному армянскому или к 10-миллионному белорусскому. То есть это не совсем равноценный обмен. Лукашенко может на публику говорить всё, что угодно, но разорвать эти связи он не в состоянии. Сразу же наступит моментальный коллапс белорусской экономики, а с ней — без экономики не бывает государственности — и белорусской государственности.

Складывается ситуация, когда очевидно, что происходит резкое усиление России в международных отношениях, на мировой арене. Естественно, маленькие и слабые партнёры по ЕАЭС начинают в какой-то степени этого усиления опасаться».

С каждым днем, приближающим инаугурацию Трампа, политическим лимитрофам во всех концах мира будет становиться все менее сладко. В четкой новой структуре мира, со своими зонами влияния для глобальных игроков, на местах нужны будут совсем другие наместники. И те, кто этого не понимают, создают себе только личные проблемы.

Контуры же нового мира проглядывают уже довольно понятно. Совсем не зря разработкой плана по восстановлению отношений с Россией для администрации Дональда Трампа займется бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, который является давним собеседником Владимира Путина по наиболее важным мировым проблемам. Назначение Киссинджера является весьма четким сигналом, свидетельствующим о серьезности намерений Трампа наладить стратегический диалог с Россией.

Уже стали известны и некоторые детали плана Киссинджера: «США должны предпринять следующие действия. Во-первых, смириться с тем, что Крым является российской территорией, но без официального признания российского суверенитета над полуостровом. Во-вторых, в связи с фактическим признанием Крыма российским, предполагается отмена американских санкций против России. В-третьих, предполагается, что США признают, что в сферу российского влияния будут входить Украина, Республика Беларусь, Казахстан и Грузия. В-четвертых, предполагается принять план «экономического и политического развития Украины», в котором Россия должна гарантировать безопасность ЛДНР.

Соответственно, если это так, то можно спокойно добавить, что, в-пятых, Украина в перспективе либо распадается между расположенными вокруг нее центрами силы, либо, если остается целостным государством, входит в Евразийский союз.

Вторит Киссинджеру и кампания Stratfor, которая предсказывает рост влияния РФ на постсоветском пространстве. «Страны, традиционно поддерживающие хорошие отношения с Москвой — Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия — расширят сотрудничество, в то время как влияние ЕС на них уменьшится. В Азербайджане и Узбекистане роль России также вырастет в связи с развитием сотрудничества в сфере безопасности», — считают американские аналитики.

Аналогичного мнения придерживается и известный американский эксперт Роберт Мерри — редактор The National Interest (США) по политическим вопросам, автор книг по американской истории и внешней политике: «Трампу стоит начать с Украины — страны, которая имеет ключевое стратегическое значение для России, но при этом не слишком важна для Америки в стратегическом плане. В этой стране произошел трагический раскол, в результате которого Украина разделилась на ориентированных на Запад жителей западных областей и этнических русских в восточных областях. России удавалось справляться с этой деликатной ситуацией в течение нескольких десятилетий — пусть так все и остается.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы аннексия Крыма испортила отношения России и Запада, поскольку исторически Крым входил в состав территорий России на протяжении нескольких столетий до того, как Никита Хрущев отдал его Украине. Более того, 1,5 миллиона из 2,3 миллиона его жителей — этнические русские. Пусть так и остается, и необходимо отменить санкции.

Во-вторых, избранный президент должен заверить Россию в том, что Запад не претендует на Украину, Грузию, Молдавию и Белоруссию — и, если уж на то пошло, на любые другие страны с православной христианской традицией. Но Запад должен быть готов к войне ради того, чтобы предотвратить вторжение России в европейские страны, традиционно ассоциирующиеся с западным христианством, в первую очередь в страны Балтии. Они должны оставаться частью сферы влияния Запада».

До инаугурации Трампа еще почти месяц. Еще у всех есть возможность принять правильные решения. Потому что когда Россия и США договорятся о новых правилах игры в мире, разговоры с противниками нового мира будут вестись совсем в другом тоне.