В прошлом году исполнилось полвека, как его нет с нами. Всего два дня прожил Сергей Королев в 1966 году после своего дня рождения: 12 января 1907 — 14 января 1966. Так случилось, что с его смертью закончилось и наше абсолютное лидерство в космосе.

Anna Rozh Сергей Павлович Королёв

Королев — не просто гениальный конструктор, это пример уникального сплава блестящего ученого и выдающегося организатора. Современники отмечали, что «он способен был проходить сквозь стены». Иначе не объяснить, как в столь кратчайшие сроки Советскому Союзу удалось в чрезвычайно сложных условиях, после разрушительной войны создать совершенную космическую технику, первым вывести на орбиту спутник и отправить в космос человека.

Сергей Королев на практике после окончания первого курса КПИ. Конотоп, лето 1925 г

Небо и крылья манили Королева с юности. Свой первый планер он сконструировал в 17 лет. Как выпускник МВТУ им Н.Э.Баумана получил диплом «пилота-парителя». На созданном им безмоторном летающем аппарате «Красная звезда» летчик Василий Степанченок в 1930 году впервые в истории выполнил «мертвую петлю». А спустя три года полетела первая ракета Королева. Ее соорудили из каких-то жестянок в Группе изучения реактивного движения (ГИРД), основанной Королевым вместе с инженером Цандером при Осовиахиме. И не важно, что пролетела она всего 150 метров.

Став сотрудником созданного вскоре Реактивного НИИ, Королев довел до испытаний две крылатых ракеты: зенитную с пороховым ракетным двигателем и дальнобойную — с жидкостным. Эти работы могли стать последним его достижением: как вредителю Королеву в 1938 году дали 10 лет лагерей. Те времена хорошо известны, как известно и то, что предвоенная ситуация для многих стала спасительной. В 1940 году авиаконструктор был вызван с Колымы и направлен в так называемую «шарашку» — спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где работал под руководством А.Н.Туполева. В начале 1943 его назначили главным конструктором группы реактивных установок. Уже в октябре первый полет с ракетной установкой совершил пикирующий бомбардировщик Пе-2. А в 1944 с Королева сняли судимость и освободили.

Королев поздравляет Гагарина с успешным завершением первого полета в космос, 29 апреля 1961 года

Звездный час, причем в буквальном смысле слова, наступил для конструктора 4 октября 1957 года: мир услышал сигналы советского Спутника в диапазоне, доступном для радиолюбителей. Это был результат работы ОКБ Королева, начатой в феврале 1956 года. Предполагалось запустить спутник весом в тонну с научной аппаратурой на борту. Довести носитель до проектной мощности не удалось, из-за чего в космос отправилась уменьшенная модель — чуть больше 80 кг. Однако ее знаменитое «бип-бип-бип» открыло космическую эру, вывело СССР в лидеры.

Имя Королева мир, правда, не услышал, оно было засекречено, в прессе он значился как главный конструктор космических систем. Даже когда ему хотели присудить Нобелевскую премию за величайшее достижение, прося назвать имя и фамилию, Хрущев отказался, заявив, что премию надо присуждать советскому народу. Человечество узнало, как звали главного конструктора лишь из некролога. 59-летний Королев не пережил сложную онкологическую операцию и умер в больнице, на третий день после своего дня рождения — 14 января 1966 года.

Королев с дочерью Наташей

Удивительно в этой судьбе и личности не только то, что с его именем связаны прорывы в космонавтике — первый в мире спутник, полет Гагарина, выход в открытый космос Алексея Леонова, но и то, что сделано это было в условиях непосильных для любого другого человека. В частности, отсутствие нужных материалов и технологий заставляло делать многое из подручных средств, изворачиваться, принимать нестандартные решения. Например, ракета Гагарина, вместо одного большого двигателя имела связку маленьких, которую разработчики именовали «хворостом». Двигателей нужного размера создать в СССР тогда просто не могли.

Создание орбитальных станций, Лунная программа… До реализации этих проектов Королев не дожил, но это были его проекты, его задумки, его планы. Неизвестно, что еще могло родиться в этой светлой голове, проживи он дольше. В любом случае случилось так, что с уходом Королева ушло и лидерство нашей страны в космосе. Одного человека хватило на Вселенную!

Почтовая марка СССР, 1969

«Космонавтика имеет безграничное будущее, — утверждал Сергей Королев, — и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная». Кажется, что его гений и возможности были тоже планетарны и беспредельны.