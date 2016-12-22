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Протесты, проходящие по всей Польше из-за решения правительства страны ограничить доступ независимых СМИ в Сейме является очередным напоминанием о том, насколько хрупкой является демократия в стране, пишет Алекс Березов в статье для National Interest.

Автор отмечает, что это не первое и не самое значительное наступление на демократию с тех пор, как партия «Право и справедливость» пришла к власти в ноябре 2015 года, но этот шаг стал самым вопиющим. Возглавляемая популистом Ярославом Качиньским, который одновременно совмещает правый национализм и левую экономическую политику, партия ущемляет демократию при каждой удобной возможности. Несмотря на свою нелюбовь к советскому прошлому, партия с готовностью применяет «авторитарные» замашки той эпохи.

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Сразу после победы на выборах партия «Право и справедливость» попыталась посадить в Конституционный суд верных партии судей, а также ввела законы, которые не дают суду принимать решения, идущие вразрез с правительством. В январе же партии удалось вырвать контроль над государственными СМИ из рук надзирающего органа, что и вылилось в ограничения для журналистов.

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Член оппозиционной партии «Гражданская платформа» Михал Щерба выразил свой протест в Сейме, однако не настроенные на то, чтобы его слушать, члены правящей партии перебили его, а затем не дали ему голосовать. Из-за этого целая оппозиционная партия решила прекратить работу Сейма. Пойдя на спорный шаг, правящая партия перешла в соседний зал, где проголосовала за бюджет. На фоне начала парламентского кризиса граждане Польши вышли на акции протеста, требуя свободных СМИ. Эксперты сравнивают нынешние события с началом 1980-х годов, когда в стране было введено чрезвычайно положение.

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К протестам подключился Радек Сикорский, бывший министр иностранных дел страны и частый гость американского телевидения. Он осудил недобросовестность Качиньского, который, по мнению автора, не только недобросовестен, но и психически нездоров. Так, для восстановления своей политической карьеры после гибели его брата-близнеца он стал распространять теории заговора о причастности России к трагедии. Он также является автором книги, в которой предупреждает, что Германия может аннексировать части Польши, а также утверждает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пришла к власти при помощи восточногерманской секретной полиции.

Иными словами, подчеркивает автор, хотя Польша номинально управляется президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Беатой Шидло, в действительности же, за всем в Польше стоит Ярослав Качиньский — параноик, помешавшийся на теориях заговора, который видит мало толку в западной демократии.

Однако Качиньский опасен не только для Польши, но и для ЕС, поскольку, как и большинство популистов, он не является фанатом Европейского союза, даже несмотря на то, что Варшава получила с момента вступления в ЕС громадную помощь. Он сблизился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которые также считает журналистов и судей помехой.

Однако на фоне столь обильного числа угроз существованию ЕС — от Brexit и Марин Ле Пен до продолжающегося в Греции кризиса и возможного коллапса банков в Италии — скатывание Польши в «нелиберальную демократию» может пройти незамеченным. ЕС вряд ли найдет в себе желание, не говоря уже о возможности, обойти вето Будапешта и ввести санкции против страны.

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По меньшей мере до следующих выборов, заключает автор, Польша — одна из ярчайших звезд посткоммунистической Европы — будет управляться, как банановая республика.

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