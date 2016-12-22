



Линейный корабль «Азов», построен в 1826 г. в Архангельском адмиралтействе, получил за Наваринское сражение кормовой Георгиевский флаг. В Архангельске на «Азове» начали службу его командир М.П.Лазарев, защитники Севастополя П.С.Нахимов, В.А.Корнилов, В.И.Истомин. Художник К. Эккерсберг (Копенгаген)

Забавно читать у уважаемых людей тексты, которые содержат ошибки уровня Википедии. Губернатор Воронежской области и действительно уважаемый человек Алексей Гордеев на открытии копии петровского линкора «Гото Предестинация»: «У Воронежа интересная, эксклюзивная история — именно здесь было учреждено первое Адмиралтейство России». Заглядываем в Яндекс. Указ Петра о создании Архангельского адмиралтейства и закладка на нем первого корабля «Святой Павел» — 1693 год. Указ Петра о создании Воронежского адмиралтейства — 1696 год.

Еще более забавно, когда такие ляпы допускают научные учреждения типа Воронежского государственного университета (ВГУ), на сайте которого такие тексты: «…кафедрой русского языка для иностранных учащихся Института международного образования Воронежского государственного университета… была организована краеведческая учебная экскурсия на действующую копию корабля «Гото Предестинация». Теперь они точно знают, что колыбель русского флота это Воронеж». Или «Выпускники вуза подготовили лекцию в рамках истории стратегического подводного флота России. В центре внимания стал уникальный проект советского оборонного комплекса — тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула». Ветераны ВМФ выступили с инициативой поддержать продвижение бренда «Воронеж — колыбель Русского флота»

Введение уважаемым ВУЗом в заблуждение иностранных студентов из стран Африки, это несложное, но не очень почетное занятие, а вот обращения ветеранов ВМФ о «Воронеже — колыбели» на примере АПЛ «Акула», построенной «Севмашем», преемником Архангельского адмиралтейства и настоящей «колыбели русского флота», уже за пределами здравого смысла.

План Архангельского адмиралтейства 1741 года

Зачем нам эта борьба? Помимо духовного смысла, самоидентификации и мотивации, есть банальные вопросы. Символы реально помогут получать Северодвинску оборонные заказы, с которыми сейчас, и особенно после 2018 года, будет очень сложно. Это к тому, что Архангельской области надо беречь свое звание «колыбели», и уж никак не уничтожать чудом сохранившиеся памятники истории и культуры доказывающие наше первородство. А с этим не все в порядке. На СРЗ «Красная кузница», расположенном на территории бывшего адмиралтейства чудом сохранились два слипа размерами 60 на 20 метров, оббитых по периметру лиственничными сваями в 3 ряда. Слип — это устройство для подъема спуска судов по наклонной плоскости. Сличение планов адмиралтейства 1740 и 1780 годов показывают, что на раннем плане их нет, а на более позднем — уже есть. «История Архангельского порта» Степана Огородникова точно датирует появление эллингов адмиралтейства, остатками которых являются эти слипы — 1773 год.

С 1763 года правительство Екатерины Второй резко нарастило строительство флота — шли русско-турецкие войны, и нужно было его силой гарантировать невмешательство в них Швеции. Особо требовались 54, 66 и 74-пушечные линкоры — универсальные корабли способные сражаться в линии, небольшими отрядами и даже осуществлять крейсерские операции. На их строительство и было специализировано Архангельское адмиралтейство, располагающее корабельными рощами, квалифицированной рабочей силой, и многовековыми морскими традициями. Только в годы царствования Екатерины II в Архангельском адмиралтействе, главном центре военно-морского кораблестроения, было построено 62 линейных корабля, тридцать фрегатов или 75% линкоров и 83% фрегатов Императорского флота. Остальные боевые корабли строились в Петербурге. Для расширения производства и были в 1773 году возведены в дополнение к существующим 6 еще 3 эллинга адмиралтейства — остатками которых, очевидно, и являются упомянутые слипы. Второе по счету, учрежденное Петром, Воронежское адмиралтейство к этому времени, выполнив задачу строительства черноморского флота в 1701—1711 годах, по Прутскому договору и из-за обмеления реки было упразднено. Слава Воронежскому адмиралтейству — то, что оно второе, а не первое, и не «колыбель русского флота», что не умаляет подвига воронежских судостроителей и самого города.

Возвращаемся к слипам на «Красной кузнице». В настоящее время они завалены бетонными плитами и трубами, которых четыре года назад было меньше. Возможно, этой свалкой начинается строительство причала СРЗ, проект которого готов. Понятно, что производство на оборонном предприятии является приоритетом, но зачем сталкивать лбами славное прошлое с не менее славным настоящим? Есть масса примеров совмещения производства и памятника истории, а слипы «Красной кузницы» являются именно им. То, что они не поставлены на учет областным министерством культуры еще не значит, что слипы не охраняются федеральным законом № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Это «невыявленный памятник истории и культуры», ответственность за уничтожение которого предусмотрена законом.

По уму, следовало бы провести минимальный археологический осмотр памятника перед проектированием и вписать его в техническое задание на проект. От этого значение предприятия и причала только возрастет — совмещение современного предприятия с многовековыми традициями дает множественный эффект. Да и гостей на уровне Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Дмитрия Рогозина и Сергея Шойгу можно будет приглашать на осмотр места, где создавалась военная слава России.

Что сейчас? Институт археологии РАН готов за свой счет поставить эти слипы на учет как памятник истории и культуры. Помогут ли ему в этом руководители завода? Надо увеличить смету по проектированию причала, как того требует закон «О культурном наследии», минимально обследовать слипы и «вписать» их в проект причала — чтобы не уничтожить. Так как финансирование строительства еще не решено, и не факт что оно будет, надо расчистить площадку от строительного мусора и засеять травой, сохранив торчащие лиственничные сваи слипов над поверхностью, как это было 4 года назад. И водить на это славное место экскурсии.

План Архангельского адмиралтейства 1780 года. На плане, на берегу Двины, отчетливо видны три построенных в 1773 году эллинга адмиралтейства, остатки которых теперь под угрозой уничтожения

Ситуацией озабочен губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который обратился к директору «Красной кузницы» Николаю Васькову с просьбой очистить место слипов от строительных обломков. Ранее, три года назад, на заседании архангельского отделения Российского географического общества им уже давалось поручение министру культуры Архангельской области по исследованию этого памятника.

Свою озабоченность проявил и директор ЦС «Звездочка» Николай Калистратов, филиалом которого является «Красная кузница». Да и Николай Васьков, при котором «Красная кузница» ожила и стала наращивать заказы, установила уникальный станок по производству винтов, выполнила реставрацию трофейного английского танка времен Гражданской войны и старого архангельского трамвая, и который патриот своего дела, сам не рад, что стал заложником неверных управленческих решений по уникальному памятнику истории.

Возможно ему не помогли специалисты областного краеведческого музея занимающиеся по должности историей северного судостроения и давно знающие о слипах — это тема работника музея Игоря Гостева. В любом случае еще не поздно начать научную помощь руководству завода, провести первичное обследование памятника культуры, установить информационный стенд о прошлом этого места, включить слипы в экскурсионную карту музея и турагентств.

Есть надежда, что Николай Васьков совместно со специалистами краеведческого музея и областной инспекции по охране памятников во главе с бывшим работником «Звездочки» Анной Ивченко, найдут выход из ситуации в интересах и производства и сохранения символа славного прошлого нашего края. В итоге станет ясно, «кто есть ху» в этой ситуации, и как мы храним свое прошлое от оппонентов и самих себя.