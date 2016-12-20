Обвиняя Россию во взломе переписки демократов, сенатор Джон Маккейн проявляет полное непонимание случившегося, а также свое лицемерие, пишет Даг Бэндоу в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Маккейн

Автор отмечает, что для человека, который проходил службу на войне, Маккейна слишком легко шокировать. Так, он поспешил присоединиться к хору голосов в Вашингтоне, протестующих против предполагаемого взлома переписки демократов, а также вместе со своим коллегой сенатором Линдси Грэмом призывает провести расследование вмешательства Москвы в выборы в США.

Маккейн обвинил президента Барака Обаму, который, как кажется, ответственен за каждую проблему на земном шаре. По мнению Маккейна, если русские «смогли взломать выборный процесс, они могут уничтожить демократию».

«Это является признаком возможного уничтожения миропорядка, установленного после Второй мировой войны и принесшего один из наиболее мирных периодов в истории человечества», — продолжил Маккейн.

Если бы завтра с захватническими намерениями прилетели марсиане, отмечает автор, нет никаких сомнений, что Маккейн и это вторжение приписал отсутствию у Обамы лидерских качеств.

Несмотря на весь шум вокруг предполагаемых взломов со стороны России, он носил довольно скромный характер. При этом по-прежнему остаются сомнения в том, что Москва вообще стояла за хакерским взломом. Более того, никакого нападения на избирательную систему США не было. Ни один аппарат подсчета голосов не был взломан, голоса избирателей не фальсифицировались. Дональд Трамп одержал победу потому, что большинство граждан США в ключевых штатах предпочли кандидата-республиканца его сильно скомпрометированному оппоненту, чьи недостатки были достоянием общественности на протяжении четверти века. Ни Москва, ни кто-либо другой не могли изменить исход голосования.

Кроме того, есть свидетельства того, что была предпринята попытка взломать и переписку республиканцев. В любом случае киберрейд был чьей-то личной инициативой, в результате которой не было украдено никаких государственных секретов или технологий. Вместо этого, полученная информация должна стать достоянием общественности, поскольку она показывает ту грязь, которая окружает Клинтон. Публикация материалов, по сути, пошла американскому народу на пользу. И действительно, если бы появилась информация о таком же сомнительном поведении членов предвыборного штаба Трампа, журналисты поспешили опубликовать такую информации «в интересах общественности».

Уроком взлома демократов, как и до этого в случае с Sony Pictures и других частных компаний, является то, что кибербезопасность является ответственностью каждого. На свободе орудует достаточно вредных сил, стремящихся воспользоваться любой возможностью для кражи информация веселья ради или на продажу. Эта проблема никогда не перестанет быть актуальной.

По иронии демократы не всегда брезговали полагаться на Москву за политической поддержкой. Так, указывает автор, в 1983 году сенатор Джон Тунни, близкий друг сенатора Теда Кеннеди, передал сообщение главе КГБ Виктору Чебрикову, который изложил смысл слов Тунни в аналитической записке генсеку КПСС Юрию Андропову. Вкратце, Кеннеди надеялся привести выскопоставленных сотрудников политических и военных структур Советского Союза на американское телевидение, где они могли бы объяснить, что они недопонятые сторонники мира, противостоящие враждебной политике безумного Рональда Рейгана.

По словам Чебрикова, Кеннеди был впечатлен деятельностью Андропова и других советских лидеров, которые выразили свою приверженность улучшению взаимопонимания между народами. Автор указывает, что бывший генсек СССР, находясь в 1956 году в Венгрии, продемонстрировал свои навыки общения с людьми, подавляя венгерских диссидентов.

Маккейн тоже, по всей видимости, не понимает своего лицемерия и непостоянности. Он и другие неоконсерваторы никогда не стеснялись настаивать на праве Вашингтона вмешиваться в политические системы других стран. Скрытое вмешательство имеет свои корни еще в холодной войне. Так, были созданы многочисленные программы помощи «демократии», целью которых была поддержка партий и сил, занимающих более проамериканские позиции.

Официальные лица США настояли на выборах в Палестине, в результате которых к власти пришла группировка «Хамас». Неоконсерваторы свято верят, что президент Обама мог и должен был предотвратить переизбрание президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в 2009 году. Многие граждане США, в том числе сам Маккейн, отправлялись в Киев для поддержания уличной «революции» против народно избранного, но дружески настроенного к России правительства.

В 2011 году Маккейн потребовал смены режима в Ливии, менее чем через два года после того, как они с Грэмом и сенатором Джозефом Либерманом обсуждали с Муаммаром Каддафи, какую помощь дать лидеру Ливии для борьбы с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя сам Маккейн, кажется, не откажется поучаствовать в войне, где бы она ни была — на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Иране, Северной Корее или Украине, — он готов критиковать Россию за её конфликт с Грузией даже при том, что международные наблюдатели в 2008 году установили, что войну начал Тбилиси.

Тогда же он заявил, что в «в XXI веке страны не вторгаются в другие страны», забыв, что его страна при активной поддержке самого Маккейна, за пять лет до этого вторглась в Ирак. Там Вашингтон сверг существующее правительство, оккупировал страну и учредил новый режим.

Мало кто в Вашингтоне страдает такими же безрассудством и явственным непониманием, как Джон Маккейн. Личный героизм, очевидно, не переходит в рассудительность. И если Россия стояла за взломом переписки лагеря демократов, опубликованная информация только подтвердила то, что некоторые подозревали о Клинтонах и их соперниках. И это не повод бросаться в те же умозаключения, к которым склонен Маккейн.