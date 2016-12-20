



Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Министерство информации Беларуси долго искало и «нашло» соринку в глазу авторов ИА REGNUM, а в своем бревна не замечает. Только таким образом можно охарактеризовать ситуацию с расцветом русофобии в белорусских СМИ, на которую белорусский Мининформ никак не реагирует. Так, на белорусских официальных и оппозиционных сайтах практически каждый день появляются тексты, разжигающие русофобию, негативное отношение к России и русским, Русскому миру, однако Мининформ на протяжении долгих лет не делает ничего, чтобы вынести редакциям пропагандирующих подобного рода взгляды предупреждение.

Говорят, что русофоба Пальчиса, выданного Россией на родину, осудили. Условно, прямо в зале суда русофоба отпустили. Сейчас в прозападных СМИ он продолжает активно заниматься своей прежней деятельностью, направленной против России, а сами прозападные СМИ тот факт, что его отпустили прямо в зале суда, расценили как-то, что прозападная оппозиция и власть — на одной стороне. Но ладно с Пальчисом, посмотрим, что пишут о России и русских в белорусских СМИ, и что белорусский Мининформ, скорее всего, считает нормой.

«Русский мир» — это системное, агрессивное информационное продвижение российских империалистических идей на уровне политических символов, языка, культуры. Это ничем не ограниченное влияние на сознание и поведение людей нашей страны, целенаправленное искажение истории», — отмечает прозападный политолог Павел Усов.

Или цитата из статьи «Русский мир в наглую лезет в Беларусь»: «Я не буду тут говорить о том конкретном вреде, который нанесли русские белорусам и украинцам… Нет ни какой россии (так в оригинале — с маленькой буквы — ИА REGNUM ). Россия — это не более 5 губерний вокруг Москвы, без каких либо выходов к морям и океанам, все остальное — колонии с порабощенными народами, насильно загнанными быть частью так называемой — РФ… Путин уничтожает народы России… Нет более брехливого народа, чем русские. Брешут, как говорила моя бабуля, как собаки…».

«Идеология западнорусизма прямо враждебна белорусской национальной идее вообще и идее самоценности белорусской государственности в частности».

И такие тексты появляются не только в оппозиционных СМИ, и не только в отношении русских. Вот, например, как описывает белорусов в своем блоге руководитель портала tut. by Юрий Зиссер: «Сегодня с женой совершали ежегодную традиционную поездку в Вильнюс перед ее днем рождения. Однако дикий процесс, в котором нам впервые довелось участвовать по прибытии электрички в Вильнюс, поверг в шок и уныние. Не успели распахнуться двери электропоезда, как в тоннель, сломя голову, поскакала по головам ступенькам стая из многих десятков диких обезьян людей, чтобы оказаться первыми в огромных очередях на паспортный контроль. Стало безумно стыдно за несущуюся толпу белорусов. На Западе такое дикое зрелище представить невозможно».

Фразу из одной из русофобских статей газеты «Народная воля» ИА REGNUM уже приводил ранее: «Один бывший могилевчанин, который сейчас живет в Монреале, как-то попросил своих русскоязычных знакомых назвать несколько характерных привычек русских людей, не затрагивая такие очевидные, как пить, красть, не улыбаться, делать на авось, любить тиранов и свое рабство. Кто такие русские? — Это привычка сорить деньгами, гордость по поводу своей русскости, отсутствие критического мышления, привычка сморкаться в два пальца, вытирать пальцы о стену».

И такие русофобские высказывания распространяются белорусскими сайтами и печатными изданиями почти каждый день. А Мининформ Беларуси и лично министр Ананич не видят здесь разжигания межнациональной розни. Так как никаких исков, предупреждений Мининформа и задержаний по факту данных статей не проводится, значит, министр информации Ананич согласна с данными тезисами? Возникает логичный вопрос — почему тогда за гораздо более спокойные и взвешенные тезисы она обвиняет других в разжигании межнациональной розни? Или речь идет о политическом заказе? Может, об избирательности правосудия? Но тогда как можно доверять такому правосудию?

В то же время, хотелось бы обратить ее внимание на то, что позиция Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина, Сергея Шиптенко вполне когерентна мнению и других белорусских экспертов: «Белорусы есть самобытная часть русского суперэтноса, и поэтому они сопричастны к общерусской истории, а высоты русской культуры — это достижения, в том числе, и белорусов. Западнорусисты считают, что необходимо бережно относиться к белорусскому наречию как составной части общерусского языка, и которое сильно пострадало в результате навязывания искусственного белорусского литературного языка. Остатки этого наречия, на котором еще говорит множество белорусов, националистическая интеллигенция презрительно называет «трасянкой». Западнорусизм в равной степени отстаивает как права русского литературного языка, так и белорусского наречия. (…) Белоруссию необходимо строить как русское государство, которое, сохраняя свою суверенность, будет естественным образом интегрироваться с двумя другими русскими государствами — Украиной и Российской Федерацией», — отмечает Игорь Зеленковский в статье «Западнорусизм как идеологическая основа белорусской государственности».

Если отбросить обвинения журналистов российских изданий в том, что им предъявляют правоохранители, с абсурдностью которых все понятно, то возникает вопрос об истинных причинах политических репрессий. И об этом вполне откровенно пишут даже наши идейные оппоненты, близкие к власти. Так, Юрий Царик и Арсений Сивицкий отмечают: «Аресты пророссийских публицистов не имеют отношения к вопросам прав человека и защиты информационного пространства. Официально озвучиваемые причины арестов, вероятней всего, не отражают реального положения дел. Это связано с тем, что активность арестованных длилась годами и не вызывала серьёзной реакции белорусской стороны».

Этой же точки зрения придерживается и Блог Белорусской безопасности, финансируемый идейными оппонентами Александра Лукашенко внутри белорусской власти, а также спецслужбами Украины: «Применительно к делу Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шиптенко можно говорить о демонстративно жестких действиях. Действия беларуских правоохранителей имеют ряд целей. Во-первых, показать/напомнить местным пророссийским активистам (в том числе и тем, которые находятся под контролем беларуских спецслужб), что у их активности есть ограничения. Во-вторых, продемонстрировать, что влияние Москвы в Беларуси не настолько эффективно, как это принято считать. Адресатами в данном случае являются в равной степени Россия, Запад и собственная общественность».

То есть белорусские власти в этом деле руководствуются исключительно лозунгом — «Был бы человек, а статья найдется». То есть никакой правовой основы задержания журналистов и будущий показательный процесс не имеют, дело — политическое, а арестованные журналисты — политзаключенные. О том, что содержание статей трех авторов ИА REGNUM не может иметь уголовной перспективы, говорит и председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец: «В этих публикациях можно найти, в отдельных — не во всех — некоторые нарушения журналистской этики. Но если речь идет о нарушении Уголовного кодекса Республики Беларусь, то здесь я этого не вижу. Зато мы сейчас видим безграничное вмешательство государства в свободу высказываний и мнений» .

Но если журналисты не виноваты, то в чем тогда причины подобных нарочито жестоких, публичных и, следовательно, эмоциональных действий белорусской власти? Некоторые эксперты, в частности координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, предполагают, что происходящее является следствием серьезных трудностей в экономике республики. По его мнению, в связи с резким обострением ситуации на общественно-политических, информационно-идеологических и социально-экономических полях, Лукашенко готов ввести чрезвычайное положение: «Лукашенко неожиданно для себя осознал, что в Москве принято решение по его устранению. Так как все эти годы он не готовился к защите суверенитета со стороны востока, а делал все, чтобы ослабить национальную безопасность Беларуси, то арсенал действий у него небольшой. И вполне возможно, что эти аресты могут стать прелюдией к введению чрезвычайного положения в стране».

При этом прозападные эксперты продолжают пугать Лукашенко российским вторжением: «Думаю, что нельзя арест или задержание этих людей расценивать отдельно от других событий. От одновременной отставки главы администрации Лукашенко Александра Косинца и первого заместителя главы администрации Константина Мартынецкого, назначения нового заместителя начальника генерального штаба и ареста православного «попа со свастикой». Моя версия следующая: Лукашенко на стол положили список российской агентурной сети и данные о том, что операция по его отстранению от власти Россией находится в стадии реализации».

О том, что ситуация в белорусской экономике аховая, говорят и эксперты в области экономики. Как отмечает руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук: «Глава Беларуси настолько взвинчен, что не может себя сдерживать. Он прекрасно понимает уязвимость той модели, которую так скрупулезно создавал более 20 лет — критическая зависимость от российских рынков и капитала. Белорусская модель работает так, что если российские банки начнут выводить свой капитал из Беларуси, то у нас случится такой обвал, по сравнению с которым кризис 2011 года будет казаться цветочками».

Таким образом, версия о том, что за арестами журналистов российских изданий стоят не их публикации, а собственные экономические проблемы официального Минска, которые он не может по каким-то причинам разрешить, наполняется все большим и большим содержанием. Кстати, аналогичную ситуацию мы имеем на Украине, где неспособность властей страны справится с экономическим кризисом, возлагается на Россию. Привычка валить с больной головы на здоровую — это сегодня слишком явный признак несостоявшегося государства, о чем ярко свидетельствует пример Украины.,

С этим тезисом согласны и российские эксперты: «Грань между Лукашенко и оппозицией окончательно стерлась. Между ними больше нет принципиальных расхождений. Белорусской оппозиции пора организовывать митинги в его поддержку. Истинные причины арестов журналистов озвучила министр информации Лилия Ананич: «в последнее время участились факты появления в ряде СМИ и интернет-ресурсов материалов тенденциозного, а порой и откровенно деструктивного характера в отношении Беларуси, государственной власти нашей страны». Особо отмечено, что «в тенденциозном ключе подается деятельность главы белорусского государства, властных структур в разных областях — политике, экономике, культуре. При этом постоянно муссируются тезисы о якобы «уходе Беларуси на Запад», «антироссийской политике белорусской власти».

Белорусские власти признали, что это начало борьбы со всеми критиками политики Лукашенко в российских медиа. Стоит ожидать новых арестов журналистов и экспертов, сотрудничающих с российскими медиа. Лукашенко продолжает идти по пути Януковича со всеми вытекающими последствиями. Вместо укрепления суверенитета и независимости Беларуси, власти продолжают раскалывать страну».

Эксперты отмечают, что две передачи на российских федеральных каналах продемонстрировали, что, с одной стороны, «Минск, торгуя интересами России, не просто заигрался с Западом, но реально строит себе дорогу в Вашингтон и Брюссель с Варшавой (телеканал «Звезда»), а с другой стороны — продемонстрировали всю глубину ненависти, которую испытывает к России белорусский политический класс (1 канал), во время которого выяснилось, что Бандера и Шухевич являются героями и белорусского народа тоже. Иными словами, сожжение Хатыни, а вместе с ней десятков белорусских сел и деревень, исходя из логики Инны Стужинской, можно считать простыми гигиеническими мероприятиями во благо белорусской нации. Белорусские власти быстро смекнули, что такими передачами российского телевидения их просто поймали за руку «с поличным».

Стоит отметить, что белорусские информационные ресурсы в какой-то степени интересны россиянам, которые год за годом наблюдают за тем, как Беларусь идет по «украинской дорожке». Но «бандеровское личико» Беларуси выглянуло слишком рано. Минск ведь гордится тем, что он «хитрее» Киева и не совершит его ошибок, поворачивая на Запад. Сделать это сложно, так что надо быть искренне благодарными Инне Стужинской, которая по-своему честно все поставила на свои места в понимании россиянами современных белорусских реалий. Маскировка спала, маски сняты…

Это было столь очевидно, что на белорусских форумах, славящихся просто какой-то безудержной ненавистью к России, вдруг появились обвинения российского телеканала в том, что он «разжигает рознь между белорусами и русскими». Это все равно, если поставить проституток освящать пасхальные куличи».

То, что репрессии против журналистов белорусские власти сделали с целью заигрывания с Европой на антироссийской почве, подтверждают и ярые противники официального Минска. Так, журналист и режиссер Николай Халезин, руководитель изгнанного из Белоруссии, но горячо принимаемого в разных странах мира белорусского «Свободного театра», полагает, что Лукашенко подал знак русофобским силам в Европе: «Лукашенко должен был послать политический сигнал, и он его послал. К слову, сигнал внятный и недвусмысленный. Он всегда безукоризненно чувствовал слабость своих партнеров и сегодня отчетливо понимает, что Путин, завязший в украинской истории, «второй фронт» в данный конкретный промежуток времени не потянет. К тому же Лукашенко этим шагом делает глубокий реверанс Европе, где идут недвусмысленные процессы «ястребизации», и где он может быстро заработать очки на политическом поле и обрести новых партнеров».

В последние недели представители официального Минска делают удивленные глаза, якобы не понимая, почему не идет нефть, нет очередного транша кредита, почему возвращаются газовые авансы-подачки, и так далее. Не надо удивляться, так как все более и более распространенной точкой зрения в России становится следующая: «России вряд ли стоит питать иллюзии относительно своих нынешних союзников. И уж тем более нашей стране не стоит ожидать благодарности за то, что она сделала для своих национальных окраин. Во всяком случае, как показывает практика, оценены её старания никогда не будут. Зато обвинения в оккупации будут сыпаться чем дальше, тем больше».

Или как отмечает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько: «В Белоруссии в настоящее время проводится фактически виктимизация белорусской истории и создается новая идентичность на антирусской основе. Это практически копия украинской идеологии, только со своей спецификой. Недавно арестованы пророссийские публицисты Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Так что в настоящее время мы находимся перед лицом ряда тревожных процессов, которые вполне могут закончиться поворотом Белоруссии к Западу».