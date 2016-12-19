Убийство посла Российской Федерации Андрея Карлова в Анкаре — трагическое событие чрезвычайного характера. Турецкие СМИ в настоящее время ведут трансляцию сообщений, часть которых противоречат друг другу (это понятно). Как свидетельствует посол Киргизии в Турции Ибрагим Жунусов, который принимал участие в выставке в Анкаре, во время которой покушались на российского посла, в мероприятии участвовало около 150 человек, работали представители ТВ. Поэтому кадры трагедии демонстрировались по многим турецким телеканалам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Журналист Майкл Вайсс опубликовал примерный перевод слов, сказанных убийцей посла России во время нападения: «Не забудьте Алеппо! Не забудьте Сирию! Вы не вкусите безопасности до тех пор, пока наши поля не будут в безопасности. Только смерть выведет меня отсюда. Каждый, кто участвует в этой тирании, заплатит за это». Это сразу вывело на версию о возможной причастности нападавшего к группировке «Аль-Нусра». Хотя первоначально в турецких СМИ озвучивалось заявление мэра Анкары Мелиха Гегчека, предположившего, что «нападавший мог быть участником группировки «Фето» (группировка, связанная с Фетхулахом Гюленом). На первый взгляд, эта догадка могла иметь под собой какое-то основание. Тем более что, как стало известно, убийца российского дипломата Мевлют Мерт Алтынташ являлся бывшим сотрудником турецкой полиции, откуда он был уволен под предлогом участия в попытке государственного переворота 15 июля, в котором Анкара официально обвиняет гюленистов.

Теракт в Анкаре обсудили по телефону президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Сейчас известно, что стороны считают целесообразным создать общий оперативный центр по расследованию покушения. По словам Эрдогана, «Анкара готова к совместному осуществлению всех необходимых работ, в связи с чем даны необходимые указания главе правительства и министрам». В свою очередь Путин на встрече в Кремле с руководителями МИД РФ, СВР и ФСБ, сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства, ему поручено сформировать межведомственную рабочую группу, «которой надлежит направиться в Анкару для участия вместе с турецкими партнерами в расследовании этого преступления». Президент России добавил: «Мы должны знать, кто направлял руку убийцы».

Конечно, правоохранительным органам двух стран в результате совместной работы удастся найти и изучить соответствующий следственный материал. Нам же бросаются в глаза два факта. Первый: в последние недели и месяцы Турция неоднократно становилась мишенью террористов. Поэтому почему посол России, как утверждают турецкие СМИ, прибыл на мероприятие без охраны? Второй: была ли возможность у турецких властей не убивать террориста и сохранить его в качестве важного источника информации? Президент Турции, называя имя убийцы, стрелявшего в российского дипломата в Анкаре, многозначительно заявил: «Мы прекрасно осознаем, что есть те, кто пытается получить дивиденды на случившемся и внимательно отслеживаем их действия. Придет день, и мы обнародуем данную информацию». А почему не сейчас, если есть такая информация?

Мировое сообщество осудило убийство российского посла, но преимущественно общими фразами. Официальный представитель госдепа США Джон Кирби, осуждая акт терроризма в Анкаре, призвал не спешить «судить о мотивах убийства посла России, указывая на кого-то пальцем, пока расследование не завершится». Однако новый президент США Дональд Трамп был более категоричен. Он заявил, что, во-первых, нападение на российского дипломата совершил «радикальный исламистский террорист». Во-вторых, выстраивая в единый ряд убийство посла России и случившиеся тем же вечером террористические атаки в Швейцарии и Германии, Трамп подчеркнул, что «все становится только хуже и цивилизованный мир должен изменить мышление!». Да, все так, но сразу и быстро такое не происходит. Что же касается России, то ей прежде всего необходимо тщательно изучить ситуацию в сегодняшней Турции, поставить грамотную диагностику, выйти на следы заказчиков убийства посла России в Анкаре.

При этом отметим, что, бесспорно, эта акция является провокацией, направленной на подрыв турецко-российских отношений. Тут существует определенная специфика. Дело в том, что Турция идеологически развалена в ситуации, когда оказалась в ходе войны в Сирии втянутой в конфликт одновременно внутриполитических и внешнеполитических интересов. Еще недавно она выступала за свержение сирийского президента Асада, и, как писал германский еженедельник Der Spiegel, «вероятно, тайно поддерживала и «Исламское государство» (структура, запрещенная в России) по крайней мере логистически». При этом, по словам немецкого эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса, «долгое время турецкие спецслужбы опосредованно поддерживали джихадистов с расчетом на победу джихадистов над сирийскими курдами, которые тесно связаны с курдами на территории Турции».

То есть, тактически ИГИЛ (структура, запрещенная в России) считало Турцию своим союзником. Но после того, когда во многом под давлением США Анкара вступила в борьбу с этой группировкой, альянс распался, джихадисты обвинили Турцию в «предательстве», после чего на турецкой территории стали учащаться террористические атаки. В этом сценарии нельзя исключать самые невероятные альянсы джихадистов с радикальными курдскими движениями, внутренними турецкими националистами, всеми теми, которые стали воспринимать Анкару, как часть западного альянса. Тогда ответом турецкий властей стали заявления, что «все проблемы на Ближнем Востоке возникли по вине заговорщических западных сил», обозначая дрейф в сторону Востока в целом и в отношении России в частности. Мы помним попытку сорвать этот процесс, когда в небе на Сирией был сбит российский бомбардировщик. Тем не менее процесс восстановления отношений между Россией и Турцией пошел настолько интенсивно, что две страны стали выступать в качестве партнеров по сирийскому урегулированию.

Но в то же время, когда шла битва за Алеппо, что вело к серьезному повороту в ходе сирийской гражданской войны, силы так называемой сирийской оппозиции начали говорить о «предательстве Турции», особенно после того, как западные СМИ вбросили версию о тайных переговорах в Анкаре при участии Турции российских представителей с сирийскими боевиками по Алеппо. Британская Financial Times писала в этой связи, что «в переговорах, по-видимому, достигнут определенный прогресс, но факт того, что они проходят без США, подчеркивает смещение политических движущих сил на Ближнем Востоке, когда региональные игроки в большей степени готовы обойтись без Вашингтона и искать соглашений с Россией».

Участвовал ли в этих переговорах посол Карлов нам неизвестно, хотя, по оценке турецких экспертов, он проявлял на этом направлении «большую активность». Все эти факты и обстоятельства нуждаются в анализе и изучении для реконструкции объективной большой картины событий, которые завершились трагическим убийством российского дипломата. А сейчас главным, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, остается «принять меры, которые сделают невозможным реализацию тех планов, которые вынашивали заказчики и организаторы этого преступления».