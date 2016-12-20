Гонка за кресло главы Белого дома войдет в память поколений из-за своей исключительной жесткости и неоднозначности, а также благодаря тому, что завершилась она неожиданным «сюжетным поворотом». Хиллари Клинтон и Дональд Трамп в наименьшей степени нравились избирателям за всю историю голосований. Но даже до того, как в избирательные урны были опущены первые бюллетени, по репутации США был нанесен значительный удар. Если раньше самый значительный урон был связан с реакцией США на 11 сентября, то сейчас на эту честь претендует выборная кампания 2016 года, пишет Иан Бреммер в статье для National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы президента США

Тот факт, что одержав верх по количеству голосов выборщиков, Трамп проиграл народное голосование, не способствует укреплению его власти. Мандат президента США ему достался сомнительным образом. Ситуация обострится из-за дальнейшей поляризации, поскольку на лидерство и политическую легитимность США будет брошена большая тень.

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Самое плохое, на что может пойти Трамп, — это сделать вид, что разногласий нет, и продолжать работу так, как будто американский народ выдал ему пустой чек. Автор подчеркивает, что тоже самое можно было бы сказать и в случае победы Клинтон.

Компроментирование репутации США является угрозой для национальной безопасности США, поскольку в таком случае союзники будут с меньшей готовностью поддержать США, тогда как вероятность того, что противники Вашингтона посчитают, что могут нанести ущерб стране, будет больше.

Автор считает, что несмотря на все разговоры в СМИ о взаимной симпатии Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Москва на протяжении многих месяцев осуществляла «гибридные» атаки против США. Путин, пишет Бреммер, может быть, и является поклонником Трампа, но никогда не был другом США, а целью Москвы было не украсть результаты выборов, а подорвать чувство исключительности США, на которой строится мирная передача власти в США. Если бы победила Клинтон, а Трамп отказался признавать поражение, в Кремле был бы настоящий праздник.

Вместо этого, Москве теперь предстоит играть вдолгую — дать Дональду Трампу достаточной длины веревку, с помощью которой он сам повесит американскую исключительность. В это время Москва будет делать вид, что является его другом.

Но в еще более выгодном, чем Россия положении оказался Китай, который уже создает институты, альтернативные возглавляемому США миропорядку. Так, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был учрежден, чтобы конкурировать с находящимися в Вашингтоне МВФ и Всемирным банком. Вдруг оказывается, что Китай является единственной разумной и экономически стабильной державой, поэтому азиатские союзники США с большей готовностью будут подыгрывать Пекину. За ними последуют и другие страны мира.

Все это, заключает автор, крайне тревожные события. Несомненно, американская исключительность становилась причиной проблем США и прежде. Самым явным примером можно называть попытки постройки наций на Ближнем Востоке. В целом тем не менее американская исключительность была большим преимуществом для США. Но она может стать балластом, который США не могут позволить себе в данный момент.