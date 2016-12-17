



Япония

На этой неделе состоялся исторический визит Владимира Путина в Японию. Напомню, что он откладывался с 2014 года, и не по вине России. Япония находится под очень сильным влиянием США, и только в этом году в период относительного безвластья в Вашингтоне, в момент смены двух президентов, смогла организовать данный визит.

Надо отметить, что нынешняя встреча является шестнадцатой встречей российского и японского лидера. Абэ был настроен относительно переговоров с президентом России в позитивном ключе давно, что показал еще на Восточном экономическом форуме: «Владимир, мы с тобой люди одного поколения. Давай проявим смелость, возьмем на себя ответственность, преодолеем трудности и оставим будущим поколениям мир, где Россия и Япония раскроют свой мощный потенциал. Давай поставим точку в ненормальной ситуации, которая длится уже более 70 лет, и вместе начнем новую эпоху российско-японских отношений, которая продлится еще 70 лет».

Логика японского премьера имеет свои глубокие экономические и политические основания. Во-первых, влияние России в тихоокеанском регионе последние годы неуклонно возрастает. Она все больше развивает отношения не только с Китаем, но и другими странами региона. В результате, крепнут экономические и политические связи между ними, а Япония остается в стороне от этого процесса, тем самым обрекая себя в дальнейшем на роль изгоя экономической интеграции стран региона.

Во-вторых, и это следует из первого, Россия, естественно, даст доступ к своим ресурсам только тем странам региона, с которыми у нее хорошие политические отношения. С Японией практически нет никаких. Соответственно, Токио будет на последнем месте в этой очереди, чего допустить нельзя. Значит, надо снимать всякие требования, особенно в части островов, и начинать сотрудничество без предварительных условий.

В-третьих, приход Трампа к власти показал, что США будут менять свою внешнеполитическую стратегию не только в тихоокеанском регионе, но и по всему миру. Следовательно, и Япония должна учитывать новые веяния времени.

В-четвертых, на фоне крепнущего Китая Японии необходимы и другие противовесы его влиянию, кроме США. Россия может стать таким противовесом, с японской точки зрения, только в длительной перспективе. Но отношения надо налаживать уже сейчас, пока отношения между двумя странами не продвинулись настолько далеко, чтобы на Японию вообще перестали обращать внимание.

По сравнению с перечнем довольно серьезных японских озабоченностей, российский перечень такого уровня вообще не существует. Да, нам нужны инвестиции и технологии. Но это не критично — рано или поздно они у нас будут, либо предоставят другие инвесторы. Поэтому надо отходить от логики конфронтации и понимать, что отсутствие мирного договора не является препятствием для сотрудничества. С Германией у СССР тоже не было мирного договора, и до сих пор нет у России, однако это не мешает нам продуктивно и взаимовыгодно сотрудничать в экономической области.

Тем более что, если смотреть с прагматичной точки зрения, то и у Токио есть гораздо более актуальные темы для сотрудничества. Как справедливо отмечает Ольга Самофалова: «Российско-японский форум в Токио показал крайне высокую степень взаимной заинтересованности двух стран в экономическом сотрудничестве. Экономики России и Японии не конкурируют, а дополняют друг друга. И если присмотреться, то окажется, что главный интерес Токио в сотрудничестве с Москвой — вовсе не четыре острова Южно-Курильской гряды».

Действительно, анализ торгово-экономических связей показывает, что Япония больше всего заинтересована в продукции российского ТЭК: в прошлом году из России в Японию было экспортировано 6,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 14,5 млн т нефти, 1,7 млн т нефтепродуктов и 16,2 млн т угля. Поэтому и в ходе визита Владимира Путина в Японию первоочередное внимание было уделено развитию отношений в топливно-энергетическом комплексе.

Так, НК «Роснефть», Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries подписали соглашение о сотрудничестве по совместному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке. В соответствии с условиями подписанного документа, «Роснефть» совместно с японскими партнерами проведет ТЭО газохимического комплекса мирового класса с использованием передовых японских технологий. Новый комплекс будет располагаться на Дальнем Востоке России. Локация строительства будет определена по итогам совместного исследования, говорится в сообщении «Роснефти».

В частности Японский банк для международного сотрудничества договорился с «Ямал СПГ» о предоставлении кредитной линии на 220 млн долларов. Предоставляемый кредит является частью проектного финансирования на общую сумму 19 млрд долларов, включающую также кредитные средства российских и китайских банков и российского Фонда национального благосостояния.

В ходе визита «Газпром» договорился с Агентством по природным ресурсам и энергетике министерства экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве. Кроме того, Газпром и японская Mitsui договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках расширения проекта «Сахалин-2», а также в области СПГ-бункеровки морского транспорта.

«С Mitsubishi Corporation Газпром уже даже заключил соглашение по развитию партнерства в области СПГ. В частности компании будут взаимодействовать в создании третьей линии «Сахалина-2». Газпром намерен построить эту новую платформу для производства СПГ как раз для увеличения объемов его экспорта в Японию. Также Газпром в свое время думал о строительстве нового СПГ-завода во Владивостоке, который стал бы экспортным хабом для Японии — возможно, этот проект тоже возобновят.

Кроме того, страны могут вернуться к проекту строительства газопровода «Сахалин — Хоккайдо». Этому проекту уже 15 лет, и его плюсы очевидны. Газопровод не только снимет вопрос со стабильностью поставок газа в Японию, но и позволит японцам получать более дешевый по сравнению с СПГ трубопроводный газ».

Всего в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию подписано более 60 различных соглашений с общей суммой инвестиций с японской стороны порядка 300 млрд иен (около 2,54 млрд долларов по текущему курсу). Сумма небольшая, особенно на фоне российско-китайского сотрудничества. Тем не менее, как гласит известная восточная мудрость, путь в тысячу шагов начинается с первого шага.

Однако главный сюжет визита в Японию крутился вокруг темы возможной передачи островов Японии. Как показали итоги встречи, Владимир Путин прошел по тонкому лезвию — и отстоял интересы страны, в результате чего вопрос о передаче островов Японии надолго, если не навсегда отпал, и смог это сделать таким образом, чтобы Абэ в частности и Япония в целом не потеряла лицо.

Как отмечают эксперты: «Путин очень хорошо провел визит. Он изначально и не собирался отдавать, передавать, уступать ни одного камешка из Курильских островов. Задача перед ним стояла другая: как помочь премьер-министру Абэ выйти из этой ситуации, спасти лицо? Потому Абэ, в общем, парень хороший. Он хочет развивать с нами отношения, он хочет ослабить свою зависимость от Соединённых Штатов. И он понимает, что Путин, который, очевидно, войдёт в историю как собиратель русских земель, не может, не собирается торговать территориями. Результаты визита, ответы на пресс-конференции показали, что такой баланс достигнут, и стороны будут активнее участвовать в развитии Курильских островов, всего Дальнего Востока, чем раньше».

Это была очень сложная дипломатическая задача, но лидер российского государства с ней справился. Теперь Россия и Япония могут полноценно развивать не только экономические, но и политические отношения, по мере того, как Япония будет избавляться от диктата США во внутренней и внешней политике. России нужен как стабильный Дальний Восток, так и стабильные отношения между ключевыми державами тихоокеанского региона. Действуя аккуратно, с учетом восточной специфики стран региона, но при этом жестко соблюдая свои национально-государственные интересы, с учетом огромных природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, Россия вполне может стать новой точкой сборки тихоокеанского Востока.