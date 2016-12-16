Генри Киссинджер как-то заявил, что в этом мире опасно быть врагом США, однако дружба с ними может оказаться фатальной. И сегодняшний Алеппо является подтверждением сказанных бывшим государственным секретарем США в 1968 году слов, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американская политика в Сирии

Но в очередной раз из катастрофы делаются неправильные выводы. Так, издание Washington Post заявило, что кровавая баня в Алеппо является не чем иным, как результатом отказа США от более решительного вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Алеппо, по мнению журналистов вашингтонской газеты, «представляет собой разрушение морали и политической воли Запада», а также «крах лидерства США».

«Отказавшись вмешаться для предотвращения зверств режима Асада или даже не став действовать, после того как объявленная им «красная черта» по химическому оружию была пересечена, президент Обама создал вакуум, который заполнили Владимир Путин и Корпус стражей исламской революции Ирана», — пишет Washington Post.

Просчет тем не менее заключался не в том, что Белый дом не стал вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, а в том, что как раз вмешался. Бойня в Алеппо — результат интервенционизма Вашингтона.

Так, 11 августа 2011 года президент Обама заявил, что «ради сирийского народа пришло время президенту Асаду уйти со своего поста. Призыв Обамы подхватили многие западные лидеры. Асад однако не захотел уходить и подавил восстание в духе Арабской весны, которое свергло президента Египта Хосни Мубарака. Когда же США стали финансировать и тренировать повстанцев для его свержения, глава Сирии собрал свои силы и позвал союзников — шиитскую группировку «Хезболла», Иран и Россию.

Именно с их незаменимой помощью он смог захватить Алеппо и одержать верх в решающей битве в войне. По репутации США же нанесен удар во всем арабском и мусульманском мире. Как же это могло произойти, задается вопросом автор?

Прежде всего, призвав к свержению Башара Асада, который не нападал на США, не угрожал им, Вашингтон действовал не на достижение своих национальных интересов, а из-за своей демократизаторской идеологии. Асад — диктатор, диктаторы — это плохо, поэтому Асад должен уйти, считали они.

Только Белый дом не знал, кем заменить Асада. Довольно быстро стало понятно, что самыми опасными врагами Асада и его вероятными преемниками были группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сирийский вариант «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этом фоне США стали поддерживать «хороших» мятежников в Алеппо, бомбить «плохих» в Ракке и требовать от Асада уйти со своего поста. Абсурдная политика.

И с американской общественностью никто не посоветовался. А она, после десятилетия войн в Ираке и Афганистане, понимала, что жизненно важным интересам США ничего не угрожает, кто бы ни правил в Дамаске, если это не террористы из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого была «красная черта» Обамы, который заявил, что применит военную силу, если в сирийской гражданской войне будет применено химическое оружие. В основе этого ультиматума лежал отказ Конгресса предоставлять президенту полномочия на начало боевых действий против Сирии. Американская общественность также не хотела вмешиваться в очередной конфликт. Когда же Асад якобы применил отравляющие вещества, Обама пригрозил начать наносить авиаудары, и общественность стала призывать Конгресс не дать втащить США в еще одну войну.

В 2015 году, когда казалось, что армия Асада вот-вот развалится, Владимир Путин решил вмешаться и помочь Дамаску авиаподдержкой. Зачем он, а также Иран и «Хезболла» пошли на это? Потому что их жизненно важные интересы состоят в сохранении правительства Асада.

Так, Башар Асад является союзником России, которой он предоставляет единственную её базу ВМФ на Средиземном море. Для группировки «Хезболла» правительство Асада является источником пополнения ресурсов и оружия для сдерживания и, если необходимо, борьбы с Израилем. Для Ирана же Асад — союзник в противостоянии Исламской республики и Саудовской Аравиии и суннитским пробуждением, а также важное звено в шиитском полумесяце, простирающемся от Тегерана через Дамаск в Бейрут.

У всех них поставлено на карту в этой гражданской войне больше, чем у США, поэтому они готовы и большим жертвовать как в плане человеческих, так и финансовых ресурсов. Пока им удалось одержать верх.

Так какими же должны быть выводы из ситуации вокруг Алеппо для Дональда Трампа? Прежде всего, отмечает автор, Трамп не должен даже думать о том, чтобы вмешиваться в очередную войну на Ближнем Востоке. Пойти на этот шаг можно только в том случае, если это одобрит Конгресс, весь американский народ это поддержит, жизненно важным интересам США будет без тени сомнения грозить опасность, а в официальных структурах США будут четко знать, когда война подойдет к концу, и когда военнослужащие смогут вернуться домой.

Ведь войны имеют тенденцию приводить к краху глав государства. Так, война в Корее сломила Трумэна, Вьетнам — Линдона Джонсона. Ирак же стал концом республиканского Конгресса в 2006 году.

Война в Иране, о которой уже поговаривают в аналитических центрах и на страницах ведущих изданий, может стать концом правления Трампа. Прежде чем начинать такую войну, Дональду Трампу стоит, по выражению бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса, проверить психическое здоровье любого главы Минобороны США, который выступает за отправку большого контингента в Азию, Африку или на Ближний Восток.