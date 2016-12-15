



Александр Горбаруков ИА REGNUM Братья и сёстры

Сегодня украинцев накроет жестокое прозрение. Все, ради чего они скакали на Майдане, ради чего выгоняли Януковича, ради чего свергали законную власть, превращается в очень далекий и насмешливый мираж. Россия и Европа кидают Украину, как мячик для пинг-понга, или, вернее, как горячую картошку, чтобы не обожгла руки, а до украинцев еще так ничего и не доходит.

Вчера Европа приняла «историческое» решение. Европейский союз распространил официальное заявление, в котором подтверждается, что Украина не получит статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, ЕС не даст Украине военных гарантий или военной помощи. Соглашение об ассоциации не предоставит гражданам Украины права на жительство или работу в ЕС, а также не даст права на свободное передвижение ее граждан в ЕС. Дополнительной финансовой помощи также не предполагается. Таким образом, ЕС принял абсолютно все условия Нидерландов для ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной. Маленькая победа народа Голландии обернулась большим поражением главарей украинской хунты.

Тем не менее, Европа готова в таком виде подписать Соглашение, которое ее ни к чему не обязывает. Только надо ли оно в таком виде Украине? Как всегда, на самом видном месте обнаружился один маленький «пустячок»: из Соглашения убрали все пункты, ради которых оно, собственно говоря, и заключалось. А без них (изложены выше), оно не стоит даже той бумаги, на которой написано. Остается вопрос отмены виз. Но и здесь буквально на днях Евросоюз в очередной раз подставил Киев и перенес рассмотрение вопроса о безвизовом режиме аж на апрель месяц. Будет на политической карте мира в апреле такая страна как Украина — большой вопрос, совсем не факт. Поэтому можно переносить.

В любом случае 15 декабря можно считать днем окончательного расставания Украины с иллюзиями вступления в ЕС. В связи с этим у людей возникают закономерные вопросы — а ради чего тогда стоял Майдан? Ради чего десятки тысяч жизней отданы в братоубийственной войне? Ради того, чтобы сменить одних воров на других, только еще более буйных и отмороженных? Ради того, чтобы загнать страну и ее народ в окончательную нищету?

И это только начало европейской «сказки». Вот как обрадовал украинцев представитель МВФ на Украине Рон ван Руден: «Украине потребуются десятилетия, чтобы сравняться по уровню развития с европейскими странами. Для этого нужно целое поколение (25 лет)». Кроме того, он поставил возможность выделения Украине кредита МВФ в зависимость от выплаты Киевом своего долга Москве, а это 3 млрд. долларов: «предоставление транша Украине будет увязано с урегулированием вопроса по долгу России. Это всегда учитывалось при принятии решения, поскольку это просрочка бондов, и мы призываем обе стороны работать над нахождением решения в контексте выполнения программы».

Почему МВФ в очередной раз так резко поменял свою позицию по Украине? Напомню, что последний раз он ее так резко менял в октябре месяце, когда одобрил очередной транш Украине. Но это решение принималось под приход Хиллари Клинтон. Но вышел облом, и в Белый дом должен въехать Дональд Трамп, у которого личные счеты с руководством украинской хунты. Да и подарок «другу Владимиру» можно красивый сделать — мелочь, а приятно, ‑ и таким образом заложить благоприятные основания для дальнейшего сотрудничества. Соответственно, скорее всего, даже транш в 1 млрд долларов Украина так и не получит.

Какие последствия это решение МВФ несет для Украины? Мягко говоря, весьма печальные. Украина может превратиться в Дикое поле современной Европы: «Нынешний подушевой ВВП Украины составляет 20% от среднеевропейского и в три раза ниже, чем у Польши или Румынии. То есть если темпы роста составят чрезвычайно оптимистичные 4−5%, то те украинские граждане, кто сумеет дотянуть до 2041 года, действительно будут жить примерно так же, как их польские или румынские соседи живут сейчас. Это, безусловно, неплохо, но сложно сказать, какие жизненные стандарты будут в Европе к тому времени».

Почему вышесказанное — только мягкий сценарий для антироссийской Украины? Очень просто — потому что он не учитывает тот простой факт, что через три года Украина лишится статуса транзитной страны для российского газа и весь он пойдет по четырем ниткам Северного и Турецкого потоков. То есть огромная отрасль народного хозяйства станет глубоко убыточной, но ее нельзя будет закрыть, так как по этим же газопроводам должен идти газ для самой Украины. В результате чего, только обслуживание ГТС будет обходиться в 2−3 млрд. долларов ежегодно. Таких денег на Украине нет. Следовательно, чтобы обеспечить выживание Украины как единой территории в нынешнем виде, любое правительство в Киеве после 2019 года должно будет идти в Москву. Мало того, что идти, безоговорочно принимать те условия, которые ему будут озвучены списком.

У этого сценария есть только одна сложность. Существует более чем 50% вероятность того, что Украина как государство в нынешнем виде не доживет до 2020 года. Мы давно прогнозировали этот сценарий, еще в 2014 году. Тогда эти оценки некоторыми экспертами не воспринимались как серьезные и обоснованные. Тем не менее буквально пару дней назад стало известно о том, что все больше и больше европейских стран склоняются к мнению о том, что Украина не имеет будущего и должна быть разделена. Об этом заявил президент Жешувского отделения Общества геополитических исследований Анджей Запаловский в интервью газете «Nasz Dziennik»:

«Если мы посмотрим на украинскую экономику, это ясно видно, что никто не в состоянии бесконечно поддерживать финансово государство площадью в два раза больше, чем Польша и с похожим количеством населения. Факты таковы, что, несмотря на подачу в украинскую экономику все большего объема денег, экономическая ситуация и экономика этого государства вовсе не улучшается. Все больше и больше столиц европейских государств реально рассматривает одобрение на естественное разделение Украины, впереди у которой не видно будущего. Единственное, что блокирует этот процесс, это геополитическая игра с Россией. Момент, когда Москва придет к соглашению с Вашингтоном, а также с Берлином, будет концом Украины, которую мы знаем сегодня».

Экономика процесса такова, что ни в Европе, ни у России нет ресурсов содержать такую большую страну. Она должна это делать сама, благо все есть — территория, ресурсы, люди, производства, высокотехнологичные отрасли промышленности (были), наука (была). Но за прошедшее с момента распада СССР время она так и не смогла встать с колен. Основная причина — неготовность, несостоятельность политической элиты самостоятельно управлять государством. Все, что она могла, абсолютно при всех президентах — это только воровать. Но с каждым новым президентом территория пирога, с которого можно воровать, только все сильнее сокращалась, пока не пришла к тому, что мы имеем сегодня — воровать больше не с чего, надо строить, развивать, а элита окраины к этому оказалась тотально неспособна. Вот и придется кому-то взваливать на себя заботу об этой территории. И скорее всего, этого сценария — раздела Украины между Россией, Польшей, Венгрией и Румынией не избежать.