Продолжение статьи «Уголовщина в московском ЖКХ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Подавляющее большинство российских граждан избегает обращений в российские суды, а те, кому приходится, делают это в самом крайнем случае. Кто не бывал в российских судах, может перечитать русских классиков позапрошлого века, за истекшие столетия мало что изменилось.

При подаче очередной жалобы на бездействие правоохранителей в приемную президента ведущий прием чиновник рекомендовал обратиться также и в гражданский суд. И хотя результат обращения в Чертановский районный суд был предсказуем, для полноты картины председатель совета многоквартирного дома все-таки подал иск о признании недействительными фальсифицированных коммунальщиками протокола общего собрания собственников помещений и договора управления многоквартирным домом.

Ответчиками по иску признаны ГКУ «Инженерная служба района Чертаново Южное», которое фальсифицировало протокол не проводившегося общего собрания и подписи жильцов, и ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное», которое подписало фальсифицированный договор и ссылается на него как на действующий.

Совет многоквартирного дома делегировал в суд свидетелей, проводивших поквартирный обход, в ходе которого не выявлено ни одного участника мнимого общего собрания.

Первым делом истец просит ответчиков представить в качестве доказательств созыва и проведения общего собрания реестр уведомления собственников квартир о созыве общего собрания и реестр регистрации участников общего собрания.

Ответчик сообщает суду о «случившейся протечке» и предъявляет в качестве запрошенных доказательств акт о протечке, которой смыло все реестры и прочие «доказательства».

Следующей выступает привлеченная в качестве третьего лица гражданка РФ, которая указана в них в качестве лица, избранного общим собранием и подписавшего протокол и договор. Она передает судье письменное заявление и заявляет, что

о созыве и проведении общего собрания ей ничего не известно, в общем собрании она не участвовала и никуда не избиралась, протокол общего собрания и договор управления многоквартирным домом она не подписывала, ее подпись подделана и совсем не похожа на ее настоящую подпись, в чем суд может убедиться.

Затем один за другим выступают свидетели — члены совета многоквартирного дома и собственники квартир, которые сообщают суду то же самое:

общее собрание не проводилось, условия договора управления многоквартирным домом не утверждались, передают судье письменные заявления.

В заключение судье передаются переписка с коммунальщиками и другие письменные доказательства фальсификации, письменные доказательства соблюдения истцом исковой давности и пояснения с указанием применимых норм Гражданского кодекса РФ.

При удалении судьи для принятия решения все участники процесса, включая ответчиков, уверены, что иск будет удовлетворен, протокол и договор будут признаны недействительными. Представитель ответчика даже пообещала, что «теперь ваш дом будет выставлен на конкурс», то есть качество услуг станет еще хуже.

Оглашенное судьей Бондаревой решение повергло в шок участников процесса.

Вопреки всем имеющимся в деле доказательствам, заявлению о подделке подписи и свидетельским показаниям, судья Бондарева в удовлетворении иска отказала.

Как и почему, не сказала, но обещала изложить в мотивированном решении в окончательной форме.

По закону на его составление отводится 5 дней, судья огласила срок 10 дней, но и по истечении двух месяцев мотивированное решение судьи по-прежнему отсутствует. Жалобы председателю суда и в квалификационную коллегию судей Москвы не дают результата, не выдает судья мотивированное решение.

Действия судьи Бондаревой воспринимаются как абсолютно не зависящие от законов, но зависимые от чего-то иного, о чем все знают, но публично не говорят. Наиболее мягкие характеристики, которые дают граждане подобным судьям:

«творят, что хотят, и нет на них управы», «независимость судей от закона развращает, безнаказанность развращает абсолютно», «им можно все, нам — ничего, не знают ни законов, ни постановлений Верховного суда».

В ходе судебного процесса судья Бондарева объявляла перерыв и отсутствовала более пятнадцати минут. То ли она действительно кому-то звонила, то ли плохо себя чувствовала, но сложилось мнение, что без влияния непонятной внешней силы это дело явно не обошлось.

Подведем промежуточный итог.

В суд пришли абсолютно лояльные граждане с желанием заставить коммунальщиков соблюдать закон. А вышли уже другие люди с ощущением, что в родном отечестве они бесправны, что власть не защищает, а противостоит им, и что такую власть они уважать не могут.

Один из участников процесса в сердцах вспомнил чье-то высказывание:

«Мы живем в стране, где государство — твой главный враг».

Второй добавил:

«И оно ведет против нас гражданскую войну».

Необходимо заметить, что это не государство ее ведет, а те, кто рассматривает государственную власть как личную вотчину, от имени государства творит беззаконие, дискредитируя всю российскую государственность.

В недрах судебной системы сформирована антисистема, которая направлена на подавление прав граждан, если в деле хоть в какой-то степени затрагиваются интересы феодальной бюрократии.

Многочисленные нарушения, стяжательство и неэффективность в «системе» ЖКХ общеизвестны, о них говорят все — от пострадавших граждан до президента страны, ежедневно вещают интернет и телеканалы. Однако мало что меняется, потому что наши доблестные судьи, которых мы содержим, не желают видеть очевидного, жонглируя законом, прикрывая и откровенно «крышуя» детище феодальной бюрократии, и в этом корень зла.

Антигражданская, антиобщественная позиция московских судов, действительно, выглядит как «холодная» гражданская война судейских против сограждан, а чем заканчивается внутренняя «холодная война», когда граждане не могут добиться права законным путем, история, к сожалению, не учит. Изобретательность судейских в относительно бесчестных способах отъема гражданских прав демонстрирует другой пример чертановского правосудия.

Случилась в Чертановском суде в сезон летних отпусков кампания по взысканию с граждан спорных долгов коммунальщикам. Разумеется, разбираться, почему граждане не платят коммунальщикам, никто не собирался, такой команды не было.

Под шумок подали коммунальщики в суд и на семью инвалида за то, что сами же «забыли» предоставить им установленную законом льготу, а те отказались оплачивать незаконно начисленную плату. Долго просили коммунальщиков устранить нарушения, но те не реагировали, начисляли плату и копили «долг». Долго копили, и вот подвернулся случай наказать строптивых правдоборцев.

Вершила суд скорый и неправый судья Чертановского суда Рыбина. Если нужно принять решение с заранее заданным результатом, делается это так. Неугодные судье участники процесса не извещаются о судебном заседании или извещаются в последний момент, чтобы они не успели подготовиться к процессу и своевременно прибыть по повестке в суд.

Это грубое нарушение процессуальных норм, однако судебная антисистема смотрит на такие нарушения «сквозь пальцы».

О первом судебном заседании судья Рыбина известила привлекаемую в полном составе семью инвалида после того, как заседание уже состоялось. О втором заседании судья уведомила собственника квартиры за день до даты заседания, что также нарушает процессуальное право, причем на ходатайство об отложении разбирательства последовал неправомерный отказ. Другим членам семьи, привлекаемым к солидарной ответственности в качестве соответчиков, повестки вообще не вручались, о судебном заседании и необходимости явки их просто не известили.

При этом все члены семьи имеют предусмотренное законом соглашение с собственником, согласно которому солидарную ответственность по его обязательствам они не несут.

В силу закона, если ответчики надлежащим образом не извещены, судья не вправе рассматривать дело и принимать решение. Однако судья Рыбина убеждена в своей безнаказанности, поэтому приняла «нужное» решение в отсутствие не извещенных ответчиков, присудив им все излишне начисленное коммунальщиками, возложив на них не предусмотренную законом ответственность и лишив их всех установленных законом процессуальных прав.

Это нарушение судьей закона укладывается в «сложившуюся практику» и имеет перспективу остаться незамеченным в вышестоящих судах. По закону в случае рассмотрения дела в отсутствие не извещенных надлежащим образом ответчиков суд апелляционной инстанции отменяет решение и переходит к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, однако добиться этого от Московского городского суда практически невозможно.

Судьи апелляционной инстанции Мосгорсуда едва успевают читать поступающие жалобы, причем зачастую это происходит в день их рассмотрения. Если вашу жалобу прочитали, уже повезло, если поняли, что там написано, повезло вдвойне. Определения по жалобам принимаются наспех, «с листа», поэтому судебные ошибки множатся, а судебная система «захлебывается» и становится недееспособной.

Остается вопрос, зачем в апелляционной инстанции нужны «тройки» судей, если с делом знакомится только один судья, при этом председательствующий в судебном заседании все время прерывает и торопит участника процесса, а третий судья со скучающим видом смотрит в окно.

Решение судьи Рыбиной апелляционной инстанцией отменено, поскольку его нельзя не отменить, однако отказ рассмотреть дело по правилам первой инстанции привел к повторным нарушениям норм права и прав семьи инвалида в новом решении, вынесенном Мосгорсудом.

Что будет дальше с правосудием в этом деле, ни Богу, ни черту не известно. В судах кассационной и надзорной инстанций количество дел на одного судью возрастает, они «защищаются» вынесением постановлений с формальным отказом в пересмотре без рассмотрения дела, и лишь небольшая часть дел пересматривается по существу. В результате судебные ошибки и нарушения судьями закона становятся узаконенными навсегда, а правосудие превращается в известное всем лихое российское кривосудие.

Что делать гражданам с таким кривосудием, придется решать им самим. К сожалению, наша судебная система выродилась в независимую от общества корпорацию, существующую в своих интересах по собственным законам, не всегда совпадающим с законами РФ.

Без усиления ответственности судей нам не обойтись. Следствием безответственности и безнаказанности представителей судебной власти становится безответственность и неэффективность всей системы власти, распадающейся на не подзаконные властные феоды.

По планам некоторых зарубежных «партнеров» к 2030 году Россия в ее нынешнем виде должна исчезнуть с карты мира, причем без внешней агрессии. Россия должна изжить себя изнутри, как это случилось с Советским Союзом, когда общественное сознание «целилось в систему, а попало в страну».

Нам нельзя повторять этот негативный опыт, несмотря на то, что подавление граждан судебной системой ему способствует. Опасно «раскачивать лодку», однако не менее опасно мириться с судебной антисистемой, которая стала тормозом общественного развития, партнером и «крышей» феодальной бюрократии и ее неэффективным детищам.

Череда судебных реформ не помогает, потому что изменение формы не влияет на содержание. Реформы не помогут, если не удалять из системы судей, не способных защитить правосудие, судей «с переломленным хребтом», готовых в личных карьерных интересах или под внешним давлением принимать «нужные» кривосудные решения.

Им на смену будут приходить другие, возможно, такие же судьи, которых тоже придется менять. Но в системе есть честные профессионалы, способные защитить правосудие, при условии, что большинство составят не чиновные в мантиях, озабоченные исключительно карьерой, а служители правосудия, достойные доверия и уважения сограждан.

Нет у нас другого пути, кроме как, не ломая систему власти, заменить негодный человеческий материал людьми с нормальной общественной ориентацией.

Лучшее, что может сделать власть для сохранения стабильности, — повернуться к народу. Придется жертвовать карманами феодалов всех мастей в пользу нищающего населения. При этом увещевания современным феодалам «перестать подминать судебную систему» так и останутся увещеваниями, если верхняя власть не перейдет к более внятным мерам.

А пока этого не случилось, давление феодальной бюрократии на судебную систему можно и нужно нейтрализовать давлением общества, общественного мнения, когда каждый случай конфликта судей с правосудием получит перспективу общественного осуждения, разумеется, при соблюдении требований закона. Какой бы равнодушной к общественному мнению ни была судебная система, моральное осуждение обществом действует, и действует иногда сильнее, чем карьерные перспективы и прочие материальные блага.

Обществу, общественному мнению придется перейти к более активным действиям. Другого выхода у нас нет, как нет надежды, что феодальная бюрократия сама вдруг озаботится преобразованием системы власти из инструмента подавления воли граждан в своих интересах в инструмент защиты граждан, без которого невозможно существование и развитие страны.

Приложения

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Рубрика: Жалоба

Тема обращения: Жалоба на судью Чертановского районного суда Рыбину Н. М.

Текст обращения:

12.08.2016 судьей Чертановского суда Рыбиной Н.М. принято с грубым нарушением процессуальных норм решение по гражданскому делу № 02−4987/2016, которое отменено апелляционным определением от 12.12.2016 Московского городского суда (дело № 33−10 696/2016).

О заседании 04.08.2016 судья Рыбина известила меня и членов моей семьи в качестве соответчиков по делу 09.08.2016 после того, как заседание состоялось. 10.08.2016 мной подано заявление об отложении разбирательства в связи с отъездом в отпуск, проездные документы в деле имеются.

В этот же день мне передана нарочным повестка о явке в суд 12.08.2016 . 11.08.2016 мной подано повторное ходатайство об отложении разбирательства, в котором я указал, что в силу ч. 3 ст. 113 ГПК РФ судебные извещения должны быть вручены с таким расчетом, чтобы лица, участвующие в деле, имели достаточный срок для подготовки к делу и своевременной явки в суд, однако предоставленный мне срок (один день) является недостаточным.

В дальнейшем до 13.08.2016 я находился в командировке, а с 15.08.2016 в отпуске за пределами РФ. При этом члены моей семьи не были извещены о судебном заседании 12.08.2016, о необходимости явки им не было известно, что подтверждается отсутствием в деле корешков повесток.

12.08.2016 судья Рыбина приняла решение в отсутствие ответчиков, не извещенных надлежащим образом, что является грубым нарушением процессуальных норм и привело к принятию неправильного решения. Тем самым я и члены моей семьи лишены процессуальных прав, предусмотренных ст. 35 ГПК РФ, при этом члены моей семьи неправомерно привлечены к солидарной ответственности, лишены права заявить о пропуске истцом срока давности.

Считаю, что судьей Рыбиной Н. М. нарушены предусмотренные ГПК РФ и Кодексом судейской этики принципы компетентности и добросовестности судьи, что привело к нарушению прав моих и моей семьи, подрывает авторитет и доверие к судебной системе.

Прошу провести проверку по моему обращению и принять по результатам проверки мотивированное решение.

В Квалификационную коллегию судей Москвы

107 996, Москва, Богородский вал, д. 8

ЖАЛОБА

на Судью Чертановского районного суда Бондареву Н. А.

13.10.2016 судьей Чертановского районного суда Бондаревой Н. А. принято решение по гражданскому делу № 02−5935/2016, противоречащее всем имеющимся в материалах дела доказательствам и свидетельским показаниям. При этом постановлен и объявлен в судебном заседании срок 10 дней на изготовление и получение мотивированного решения по делу.

24.10.2016 я в качестве истца по делу обращался в Суд с ходатайством о выдаче мне копии решения и ознакомлении меня с материалами дела (копию ходатайства прилагаю), которые, однако, не были готовы. 28.10.2016 и 09.11.2016 я повторно обращался по данному вопросу в канцелярию по гражданским делам Чертановского районного суда и к судье Бондаревой Н. А., однако мотивированное решение и дело также не были предоставлены, в связи с чем 10.11.2016 мной подана жалоба Председателю Чертановского районного суда (прилагаю).

В соответствии с установленным в Чертановском суде порядком копия решения судьи и дело для ознакомления выдаются в канцелярии Суда, куда я регулярно (дважды в неделю) обращался, однако по состоянию на 29.11.2016 дело в канцелярию не сдано, мотивированное решение не изготовлено, что подтверждается сведениями в электронной базе Суда и в книге канцелярии по гражданским делам. До настоящего времени ни мотивированное решение по делу, ни какой-либо иной судебной акт мне не вручены, с материалами дела я не ознакомлен, что является нарушением моих процессуальных прав.

13.11.2016 мной подана апелляционная жалоба (прилагаю) на решение судьи Бондаревой Н.А. от 13.10.2016 в связи с истечением процессуального срока на обжалование указанного решения и истечением процессуального срока (не более пяти дней), установленного частью 2 статьи 199 ГПК РФ, для составления мотивированного решения по делу. Однако до настоящего времени определение в отношении движения апелляционной жалобы также не постановлено.

Дополнительно сообщаю следующие существенные обстоятельства дела.

11.08.2016 мной подано исковое заявление о признании недействительными ничтожных протокола общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме от 16.04.2013 и договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013 в связи с фальсификацией факта проведения указанного общего собрания, которое в нашем многоквартирном доме не созывалось и не проводилось. В материалах дела также должны присутствовать уточнение искового заявления с обоснованием применимых норм права и письменные объяснения истца с обоснованием соблюдения истцом срока исковой давности.

Привлеченная в качестве третьего лица ФИО, чья подпись указана в фальшивых протоколе и договоре, в судебном заседании показала с приложением письменного заявления, что ни протокол общего собрания от 16.04.2013, ни договор управления многоквартирным домом от 16.04.2013 она не подписывала, об указанном общем собрании не извещалась и в нем не участвовала, председателем совета многоквартирного дома не избиралась.

Изложенные в исковом заявлении обстоятельства в судебном заседании подтвердили также свидетели ФИО … ФИО, в том числе с приложением письменных заявлений. В качестве письменных доказательств в материалы дела также представлены Протокол № 1 Совета многоквартирного дома от 23.03.2015, письма ответчика от 11.06.2013 и от 16.07.2014, другие доказательства.

При удалении судьи Бондаревой Н.А. для принятия решения все участники процесса были уверены в удовлетворении иска, включая представителей ответчиков ГКУ «Инженерная служба района Чертаново Южное» и ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное», которые в присутствии свидетелей обещали «выставить на конкурс» наш многоквартирный дом. Однако судьей Бондаревой Н.А. объявлена резолютивная часть решения, которым отказано в удовлетворении иска, что вызвало у участников процесса сомнения в правосудности указанного решения судьи.

В ходе судебного заседания судья Бондарева Н.А. объявляла перерыв и отсутствовала более 15 минут. Совокупность указанных обстоятельств, включая неспособность судьи своевременно изготовить мотивированное решение, противоречащее всем имеющимся в деле доказательствам и свидетельским показаниям, позволяет предположить, что при вынесении решения судьей Бондаревой Н.А. нарушены предусмотренные ГПК РФ и Кодексом судейской этики принципы независимости, объективности и беспристрастности, компетентности и добросовестности судьи, что, в свою очередь, приводит к нарушению прав лиц, обратившихся за судебной защитой, подрывает авторитет и доверие к судебной системе.

С учетом изложенного и полномочий Квалификационной коллегии прошу провести проверку по настоящему обращению и принять по результатам проверки мотивированное решение.

Приложения:

1. Ходатайство от 24.10.2016 о выдаче копии решения и ознакомлении с материалами дела;

2. Жалоба Председателю Чертановского районного суда на действия (бездействие) судьи Бондаревой Н.А. от 10.11.2016;