То, что творится сегодня в Новосибирске вокруг новости о предстоящем росте тарифов на услуги ЖКХ сразу на 15% с 1 июля 2017 года, иначе как феерией и не назовешь. Если отстраниться от собственных эмоций и посмотреть со стороны на то, что говорят, и как свои позиции подают представители различных уровней власти, то сразу становится понятно — не успели они меж собой договориться о единой позиции, которую стоит излагать публично. Или не ожидали, что новосибирцы начнут так активно сопротивляться резкому повышению тарифов.

Baikalfinans.com Рост тарифов

Только вчера, 14 декабря, свое видение по теме высказали сразу три чиновника — губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев и глава департамента по тарифам области Гарей Асмодьяров.

Позиция губернатора

Губернатор Новосибирской области, как первоисточник всего этого повышения, заявил, что готов взять на себя ответственность за свое же решение.

Изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год, предлагающие увеличение допустимого роста платы жителей за коммунальные услуги в Новосибирске с 1 июля по 31 декабря 2017 года на 15%, производятся именно согласно проекту постановления губернатора области. Обращение главы региона с просьбой согласовать проект постановления поступило в горсовет Новосибирска 29 ноября. На сессии 2 декабря депутаты Новосибирска приняли решение о допустимости повышения тарифов на ЖКХ на 15%. «Я никогда от ответственности не уходил, я этот принцип никогда не менял. Ответственность моя в рамках моей компетенции, которая на меня возложена, поэтому это моя компетенция подписать это распоряжение о повышении тарифов. Надо сказать, что мы действительно убеждены в правильности экономического решения. Я подробно проинформирую в ближайшие дни, в чем правильность», — заявил глава региона накануне, подчеркнув, что будет ужесточен контроль за ресурсоснабжающими организациями, и дополнительно полученные от населения средства «не пойдут на лексусы».

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Позиция спикера горсовета Новосибирска

В этот же день было обнародовано письмо в адрес Владимира Городецкого от председателя совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, в котором спикер горсовета просит главу области отменить одобренное ранее Советом решение о повышении тарифов.

«После принятия решения как в совет депутатов города Новосибирска, так и в депутатские объединения в Совете «Единая Россия» и КПРФ поступает большое количество обращений граждан, а также инициативных групп, в которых жители выражают мнение о невозможности увеличения тарифов на коммунальные услуги, учитывая сложное финансовое состояние, рост цен на товары первой необходимости, отсутствие индексации заработных плат. Также данная тема крайне негативно обсуждается в средствах массовой информации, социальных сетях», — доводит до сведения Городецкого Асанцев, подчеркивая, что в противном случае все это может привести к наступлению неблагоприятных последствий и социальной нестабильности в Новосибирске.

Социальная нестабильность

О социальной нестабильности хочется сказать отдельно. Пока горожане (простые новосибирцы и известные в городе фигуры) готовятся к проведению митинга против резкого роста тарифов, который запланирован на 24 декабря, на сайте регионального отделения КПРФ появилась статья: «Реванш команды Юрченко — Козодой готовит февральскую революцию». Отметим, что Виктор Козодой — это доктор исторических наук, который не так давно выпустил книгу под названием «Александр Иванович Гучков и Великая русская революция». Ранее он был также вице-губернатором, а сегодня входит в инициативную группу по организации акции протеста по тарифам. На сайте новосибирского отделения КПРФ Козодою как раз и припоминаются все его регалии и заслуги. Автор статьи, который остался неизвестным, сомневается в «недостатке средств на оплату коммунальных услуг» у организаторов протеста.

«Видимо, профессор Козодой хочет организовать февральскую буржуазную революцию, как герой его исторических изысканий Александр Гучков. Очень скоро станет ясно, какие политические цели преследуют эти господа, но вряд ли простым людям с ними по пути», — говорится в завершении материала.

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Позиция департамента по тарифам

Руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров на брифинге 14 декабря объяснил повышение тарифов экономией горожан на коммунальных услугах.

«Это произошло из-за снижения среднегодового полезного отпуска увеличения на 20% ставок на плату за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, увеличения расходов по аренде имущества МУП «Энергия» — эти факторы повлияли на рост тарифа», — приводят «НГС.Новости» слова чиновника.

По сути, Асмодьяров сказал, что повышение тарифов произойдет потому, что новосибирцы потребили меньше электроэнергии, тепла и воды, чем запланировал производитель. Из-за этого организация недополучила миллионы.

Асмодьяров сказал, что общий объем выпадающих доходов по итогам 2015 года, определенных департаментом, составляет 351 млн рублей. Фактический отпуск тепловой энергии сложился ниже планового. Организация понесла выпадающие доходы, связанные с финансированием только условно постоянных расходов — зарплаты, ремонт и т. д. Соответственно с нормами ценообразования, регулятор обязан включить эти расходы в полном объеме. При этом на 2017 год департаментом включены 76 из 351 млн рублей. Таким образом, размер необходимой валовой выручки составляет 11,7 млрд рублей с ростом от плана 2016 года на 2%. По той же причине вырастет сумма платежей за воду. Тариф на питьевую воду в I квартале составляет 16,5 рублей, во втором — 19,8 рублей. Основным и определяющим фактором роста тарифа явилось также снижение объемов реализованной воды. На 2017 год объем отпущенной воды составляет 160 млн куб. м. При этом план на 2015 год составлял 183 млн куб. м. Аналогичная картина и по водоотведению — в 2015 фактически пропущенных стоков было 141 млн куб. м при планах на 171 млн куб. м. Теперь с 1 января тариф составит 12,66 рублей, а с 1 июля 15,2 рублей. Именно эти цифры будут обсуждать на заседании департамента по тарифам, уверил Асмодьяров.

А как же износ сетей?

Ранее городские власти, в том числе мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор области и многие другие чиновники уверяли горожан, что повышение тарифа просто необходимо, потому что коммунальные сети изношены на 70%, а некоторые даже на 90%, и если их не отремонтировать или не заменить, то постоянных аварий и «фонтанов» просто не избежать.

Вот что писал советник мэра Новосибирска Александр Ложкин на своей странице в Facebook: «Замечу лишь, как специалист по городскому планированию, что пик строительства коммунальных сетей в Советском Союзе — 1970-е годы. Срок службы коммунальной инфраструктуры — 30−40 лет. И, соответственно, пик реконструкции коммуналки должен приходиться на 2010-е годы, чего мы пока не видим. А увидим, если все будет продолжаться так, как идет, новые фонтаны из кипятка и г-на, но уже в куда больших масштабах в ближайшее время».

А по сути получается, что повышение произойдет, потому что ресурсноснабжающие организации попросту недополучили доход — тот, который планировали.

Оценивая выступления Гарея Асмодьярова, Виктор Козодой сказал: «По мне, так за одно только это выступление губернатор должен бы немедленно его уволить».

«В своем выступлении он по факту пошел выступать против губернатора. Если Владимир Городецкий мотивирует, что деньги нужны для «модернизации и реконструкции», в каком-то смысле, то Асмодьяров предельно открыто и цинично заявляет, что деньги нужны на компенсацию потерь монополистов. Счетчики понаставили, платить стали меньше, монополисты деньги недополучили, поэтому надо вам впендюрить высокие тарифы, чтобы то, что мы сэкономили за счет счетчиков, у нас бы изъяли уже через тарифы. Цинизм просто зашкаливает. Здесь явная демонстрация публично изложенной позиции подчиненного в отличии от позиции губернатора. У меня сразу вопрос: а почему губернатор позволяет такие выходки таких деятелей? И кто тогда говорит правду, и кто врет? И что? При таких данных губернатор решил «взять на себя» и «принять решения +15%»? А о последствиях вообще кто-то думает?» — задается вопросом Козодой.

«Нас заставили для нашего же блага поставить водосчетчики, чтобы мы меньше расходовали воды. Доходы «Горводоканала» упали. Теперь он хочет поднять тарифы на 15%. Нас заставили для нашего же блага с ламп накаливания перейти на энергосберегающие, чтобы мы меньше расходовали электричества. Доходы «Новосибирскэнергосбыта» упали. Теперь он хочет увеличить тариф на 15%. Нас заставили, угадайте для чего, установить счетчики тепла на входе в дома. Доходы «Сибэко» тоже упали, и он тоже хочет увеличить тариф на 15%. Чем больше мы экономим, тем дороже нам все это будет стоить, и меньше нам останется денег на жизнь. Вот принцип современных российских монополий», — выразил свое мнение ИА REGNUM новосибирский юрист Алексей Крестьянов.

Ни шагу назад

А губернатор и после брифинга Гарея Асмодьярова на пресс-конференции журналистам подчеркнул, что областные власти «убеждены в правильности экономического решения вопроса».

«Мы два года подряд держали уровень тарифов в пределах 3,4−4%, при этом даже ниже инфляции, а в это время другие регионы в Сибирском федеральном округе вынужденно повышали тарифы на 50−60%. У нас есть понимание, где проходит грань надежности работы всего энергетического комплекса. В предыдущие годы удавалось не допустить в городе техногенных проблем. Решение о повышении тарифов и выделение средств, несомненно, будет сопровождаться ужесточением контроля. Мы предадим публичности наше взаимодействие с монополиями, оказывающими услуги (Сибэко, Горводоканал и региональные сети). Под жесткий контроль будет взято распределение средств, которые появятся у них в связи с повышением тарифа. Деньги пойдут не на дивиденды и «Лексусы», а на инвестиции по повышению надежности теплотрасс. Второй момент — мы понимаем, что это политическое непопулярное решение. И до введения тарифов 1 июля 2017 года обязательно разработаем дополнительную систему мер поддержки для тех категорий людей, которым оказывали дополнительную помощь и при других тарифах», — цитируют главу региона «Все новости Новосибирской области».

А вот городские власти Новосибирска пока предпочитают свою официальную позицию держать при себе. Мэр Анатолий Локоть лишь на сессии 2 декабря, когда горсовет согласовывал повышение, высказался публично. Он подчеркнул, что повышение тарифов на 15% — очень «непростой шаг со стороны депутатов и муниципалитета в целом. Он обусловлен необходимостью своевременно выполнять поддерживающий ремонт коммуникаций домов с износом более 70%».

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Митинг, который горожане запланировали на 24 декабря и хотели провести на площади Ленина, мэрия не согласовала и предложила перенести акцию протеста на набережную Оби. Новосибирцы писали письма властям, говорили, что готовят проект заявления в Генеральную прокуратуру. Но, как сегодня сообщил ИА REGNUM один из организаторов митинга Сергей Дьячков, мэрия Новосибирска окончательно отказала горожанам в согласовании митинга в ином месте, кроме парка «Городское начало».

«Тарифы все эти годы росли постоянно»

Стоит отметить, что новосибирцы конечно же понимают, что роста тарифа на коммунальные услуги совсем избежать не получится. В ноябре премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение о максимальном размере индексации оплаты коммунальных услуг. Для Новосибирской области в 2017 году тарифы ЖКХ должны были вырасти, согласно этому документу, на 4%. Отметим, что значения индексов изменения размера платы за коммунальные услуги для физических лиц для субъектов России определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. На его основании регионы определяют максимальный размер тарифов за коммунальные услуги в муниципалитетах. При этом, в 2016 году цены на электричество, тепло-, водоснабжение и водоотведение в Новосибирской области выросли на 3,5−4%. В правительстве региона отмечали, что тарифы не превысили максимальный индекс, установленный на федеральном уровне. Теперь тарифы предлагается повысить еще на 15%.

Нет ясности, куда эти деньги пойдут, и почему не были предприняты попытки (а если эти попытки были, то почему о них не сообщается и не рассказывается) каким-то образом снизить процент. Нет графика ремонтных работ, также как и отчетности по ресурсоснабжающим организациям и главное, уверенности, что все это будет потом. Есть — непрозрачность и рост тарифов на 15%. И много вопросов, причем не только у простых горожан, но и у некоторых депутатов, которые сейчас также ищут ответы, и у представителей общественности.

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов также считает, что в ситуации с повышением тарифов вопросов много.

«Прежде всего, разумеется, вопросы эти адресованы к инициатору данной инициативы компании «Сибэко», предложившей, по словам Асмодьярова, из-за 70%-го износа сетей поднять тарифы сразу на 64%. Рост тарифов на 15% выглядит здесь, как победа региональных властей над неумеренными аппетитами энергетиков. Согласно информации с официального сайта, на 30 сентября 2016 года активы компании находились на уровне 36,9 млрд рублей, капитал — 19,5 млрд рублей, выручка и чистая прибыль за период 30 сентября 2015 года по 30 сентября 2016 года составила 26,9 млрд рублей и 1,3 млрд рублей соответственно. Но самоназначенный адвокат «Сибэко» Гарей Асмодьяров призывает не смотреть на прибыль, утверждая, что деньги эти заработаны «на колбасе», то есть на оптовом рынке электроэнергии, и не имеют отношения к «носкам», которые, как следует из его слов, компания «раздает бесплатно». Второй вопрос, о котором говорили на брифинге, это энергоэффективность. Требуя установки счетчиков, государство всех нас научило считать деньги. Учет потребляемых домохозяйствами ресурсов позволил не только снизить их количество, но и отсечь все потери при их транспортировке до нашего дома. И вот тут возникла ситуация, когда, действительно, услуги энергетиков стали превращаться в «носки». Но причина не в потребителях, а в тех, кто не вкладывал в содержание сетей необходимых для этого средств. Безусловно мы, как обыватели, не видим структуру доходов и расходов «Сибэко» и нам предлагается верить уважаемому человеку на слово. Пусть так, но Гарей Асмодьяров упустил в своем эмоциональном выступлении один важный момент — тарифы все эти годы росли постоянно. Причем рост этот сопровождался увеличением износа сетей, и сейчас мы пришли к ситуации, когда, как сказал, депутат Валерий Науменко, «мэру выкрутили руки», — сказал ИА REGNUM Антонов.

Представитель новосибирской общественности задается сразу несколькими вопросами: «Приемлемый ли это способ взаимодействия между генерирующими компаниями и городом? Да и вообще, кто в городе принимает решения: избранный мэр, или неизвестно кем назначенный менеджер компании с непрозрачной структурой собственности?». И сам же отвечает, что у него нет ответа на все эти вопросы.

«Зато есть понимание, что за все управленческие ошибки и бесхозяйственность вновь предлагается заплатить нам с вами — потребителям. При этом, учитывая прошлый опыт повышения тарифов, я не уверен, что и после этого повышения износ сетей как-то уменьшится. Избранный нами губернатор, мэр и даже наши законные представители — депутаты в большинстве своем данное решение поддержали, а значит горожанам по факту и выбора-то не оставили. Либо мы соглашаемся с повышением тарифов, либо выходим на митинг», — подчеркнул Ростислав Антонов.

Надежда у простых граждан пока еще остается и потому, что после праздников прокуратура Новосибирской области пообещала предоставить отчет о проверке обоснованности резкого повышения тарифов ЖКХ в регионе.

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