



Александр Горбаруков ИА REGNUM Подконвойные, бесконвойные и расконвоированные

Арест пророссийских журналистов в Беларуси полностью укладывается в схему преследования пророссийских журналистов на нынешней необандеровской Украине. Там таких фактов — десятки. Журналисты не только задерживались, но многие из них убиты — Вячеслав Веремий, репортер газеты «Вести»; Дмитрий Иванов, музыкальный критик и журналист, погиб от отравления газами во время пожара в одесском Доме профсоюзов; Сергей Сухобок, основатель и соучредитель интернет-изданий ProUA и «Обком»; Олесь Бузина, писатель, экс главный редактор газеты «Сегодня»; Павел Шеремет, российский, белорусский и украинский тележурналист.

Задерживались и подвергались репрессиям — десятки. Напомню только об одном случае. В августе 2016 года Служба безопасности Украины арестовала известную киевскую антифашистку, публицистку и писательницу Мирославу Бердник. В марте 2014 г. Мирослава выступала в израильском Кнессете с докладом о преступлениях украинских неонацистов, а ее последняя книга «Пешки в чужой игре» в июле месяце была внесена в список запрещенных на Украине книг, распространение которых карается по статье «Покушение на территориальную целостность». Но даже в профашистском Киеве после допроса ее отпустили. Минск, видимо, решил переплюнуть киевских коллег и шьет журналистам такие же сроки, как за убийство.

В Минске — разжигание межнациональной розни. В Киеве — покушение на территориальную целостность. Названия отличаются, но суть одна: политические репрессии против тех, кто думает иначе. Кстати, на днях в Голландии прошло судебное заседание против лидера нидерландской Партии свободы Герта Вилдерса по обвинению в разжигании межнациональной розни. Дело он в очередной раз проиграл. Сколько же ему за разжигание, а также за «поджигание» дал голландский суд? Десять, пять лет? — Нет, дело ограничилось штрафом. Это справедливо, так как, согласно международному законодательству, «никто не может быть наказан за критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей… если только эта критика или оскорбление не направлены на подстрекательство к насильственным действиям или же могут повлечь такие действия».

Занимались ли Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко на страницах российских изданий подстрекательством и призывами к действиям? — Нет, и еще раз нет. Они занимались публицистикой, анализом, экспертной оценкой тех событий, которые происходят в республике и белорусско-российских отношениях. Занимались качественно и профессионально, свидетельством чему являются те оценки ситуации в Беларуси, которые на днях озвучили представители российской политической элиты — они полностью совпадают с теми оценками, которые давали ситуации Юрий Павловец, Сергей Шиптенко и Дмитрий Алимкин. Возможно, эти оценки кому-то не нравятся — не читайте, на то и свобода и слова, и мнений, или дискутируйте в публичном пространстве, если мозгов хватает. Но если вместо дискуссии в Беларуси происходят аресты журналистов и публицистов за убеждения, то такая ситуация ничем не отличается от ситуации на необандеровской Украине.

Кстати, тому, что произошедшая ничем не мотивированная акция запугивания журналистов ИА REGNUM является, скорее всего, совместной спецоперацией СБУ с рядом белорусских прозападных чиновников, которые таким образом пытаются серьезно подставить главу белорусского государства накануне важных переговоров в Москве, — свидетельств все больше и больше.

Но сегодня хотелось бы поговорить о другом. На днях появилось очередное подтверждение того, что методички для прозападной оппозиции в Беларуси и представителей прозападной группировки власти пишут в одних и тех же кабинетах. И это уже серьезно. Тут факты говорят сами за себя.

Вот что говорит Николай Статкевич, один из лидеров прозападной оппозиции в республике: «Такие люди — наводчики, это тяжкое преступление, которое не имеет ничего общего с политической дискуссией и свободой слова. Можно критиковать все, что угодно. Поэтому, если говорить про статью о разжигании розни, то задержание, СИЗО — это, может, и слишком жестко. Может, и не стоило обходиться с ними так жестоко по другой причине — не делать из них лидеров новой оппозиции, которая и так присутствует в обществе. Но это политический момент. Что же касается момента юридического — простите, но что же, войны хотите? Стать «настаяшчыми русскими»?»

А вот что говорит руководитель белорусского телеграфного агентства БелТа Дмитрий Жук: «А что касается этих молодых людей, давайте называть вещи своими именами — они наемники, которые за деньги выполняли определенные задачи».

То есть журналисты, эксперты — наемники? То есть можно закрывать по статье наемничество редакции всех белорусских СМИ, включая БелТА? Больший бред сложно придумать, но — шо маемо, то маемо… Именно такого уровня «интеллекта» люди руководят белорусскими СМИ. До уровня брестского сторожа с тремя высшими образованиями им явно как до Луны.

Это Жук сказал в эфире от 10 декабря. А вот что он говорит в эфире от 3 декабря: «Нельзя, чтобы у нас в Беларуси пытались столкнуть лбами тех, кто за прозападный путь развития республики, и тех, кто за пророссийский». Пикантность ситуации заключается в том, что видный представитель властных СМИ Дмитрий Жук и один из наиболее радикальных русофобов — лидеров оппозиции Николай Статкевич занимают одну позицию в отношении тех, кто длительное время выступал и всей своей судьбой подтвердил белорусскую верность Русскому миру, Союзу Беларуси и России, Евразийской интеграции, а не колебался вместе с линией «партии». Они называют их наемниками и наводчиками. Смешно и горько. Если «мыслить» мыслеобразами Жука, то что, получается, что вся редакция БелТА — это наемники, например, СБУ? Зачем же так палиться, товарищ? И вот тут диалога как раз не получается — прозападная часть власти вместо диалога сажает своих идейных оппонентов, таким образом, сталкивая лбами тех, кто за прозападный путь развития республики, и тех, кто за пророссийский.

Наиболее адекватно, кстати, вёл себя на последнем «Клубе редакторов» главный редактор белорусскоязычной газеты «Звезда» Алесь Карлюкевич, который ни разу не опустился до обвинений в адрес своих коллег только потому, что они думают по-русски, и ушел от всех провокаций, которые ему пытался подстроить главный редактор «Советской Белоруссии» Якубович. Это говорит о том, что если у человека есть внутренняя культура и достоинство, он никогда не опустится до уровня подзаборных дискуссий, особенно на всю страну.

Вообще надо сказать, что более убогое зрелище, чем последний «Клуб редакторов», сложно себе представить. По сравнению с российскими экспертными передачами, где просто потоки мыслей, образов, парадигм, интерпретаций, сшибки мнений, последний «КР» показал, что три говорящих почти одно и то же человека — это тот «творческий» максимум, который готов обеспечить белорусский агитпроп, его «сливки». Но срок годности к употреблению данного интеллектуально-информационного продукта явно вышел. Сливки оказались явно прокисшие… Видимо, пора на политический дембель.

Неудивительно, что они сажают талантливых людей. Появись на этой передаче брестский сторож с тремя высшими образованиями со своей ироничной аргументацией, от тандема жуков и якубовичей остались бы, как в той сказке, только «рожки да ножки». Люди бы плакали и падали от смеха со стула, слушая «аргументы» двух видных деятелей белорусской журналистики на фоне аргументов и фактов Дмитрия. Но так же нельзя. Поэтому Дмитрий на нарах, а эти — в эфире ТВ показывают на весь мир «уровень» политической «элиты» республики. Отдельный респект надо высказать руководителю Белтелерадикомпании Геннадию Давыдько, который под предлогом очень длительной командировки отказался участвовать в этом смрадном балагане. Оказалось, что вся передача держится только на его фигуре и том культурно-интеллектуальном уровне, который он ей задает.

Вот и получается, что жуки и якубовичи не готовы вести цивилизованную дискуссию о путях развития Беларуси. Но ведь именно так — что Белая Русь всегда была, есть и будет частью Русского мира — думает подавляющее большинство белорусского народа, простых людей в Витебске и Гродно, Пинске и Браславе, Петровичах и Барановичах, которым глубоко противны эти прозападные вихляния белорусской власти. Именно их голос и не хотят слышать некоторые представители власти в Минске. Именно поэтому Владимир Путин множество раз подчеркивал, что Россия поддерживала и будет поддерживать братский белорусский народ. Именно от этого и стоит отталкиваться сторонникам Русского мира в республике и белорусскому народу при определении дальнейших путей развития белорусского государства и выбора цивилизационной модели будущего.