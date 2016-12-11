Киргизия осмысливает итоги прошедших 11 декабря выборов в кенеши (местные органы самоуправления). Всего избирались члены 405 местных кенешей, в том числе 21 городского. Решалась судьба контроля над распределением муниципальных ресурсов (земля, тендеры, распределение маршрутов общественного транспорта, доступ к заказам на различные услуги для мэрии) на ближайшие 4 года. Попутно проводился референдум по изменению Конституции.

PIRO4D Шахматы

Киргизский политолог Денис Бердаков поделился с ИА REGNUM мнением об итогах выборного процесса.

ИА REGNUM : Что было наиболее примечательным по результатам выборов?

1) В Киргизии развивается система неофеодального вассалитета.

Региональные элиты, создавая собственные партии, решают возникшую ранее проблему.

На выборах 2015 года в парламент региональные элиты из разных областей республики были вынуждены идти на альянсы, чтобы пройти в составе одной общенациональной партии. В результате представители региональных элит оказывались зависимыми от диктата партийных бонз.

Некоторые партии сразу после победы на выборах принудительно вычеркивали некоторых членов из партийных списков, людей ставили перед фактом — «ты уже подал заявление в ЦИК». Часть попавших в парламент не получала возможности голосовать по своему усмотрению и не могла решать финансовые вопросы, поскольку партийные боссы торговали их голосами оптом.

Чтобы защитить себя от обмана со стороны руководства крупных партий, влиятельные региональные лидеры начали создавать и накачивать ресурсами региональные и местечковые партии, наращивая личные клиентско-патронажные сети.

Теперь в их руках есть залог, с которым они смогут войти в любую партию на следующих парламентских выборах.

В некоторых регионах партии региональных элит выступили весьма достойно, заняв даже первые места. Это прежде всего партии «Улуу Кыргызстан», «Табылга», «Мекеним Кыргызстан».

Такие старые партии как «Ак-Шумкар» Темира Сариева, некогда подающий надежды «Замандаш», открытие парламентских выборов — олигархическая партия «Бир Бол» и политическая легенда — партия «Ата Мекен» оказались выкинуты на обочину региональной политики, поскольку основные финансовые доноры этих политических образований не пожелали вкладываться в создание региональных сетей этих партий.

2) В Киргизии сложились 4 общенациональные партии (клиентско-патронажные сети, лидеры которых имеют серьезные амбиции на президентские выборы): СДПК, «Республика — Атажурт», партия «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс».

3) В выборах стала играть важную роль религиозная идентичность кандидатов. Часть партий, таких как «Улуу Кыргызстан», открыто обращались за поддержкой религиозных лидеров, многие кандидаты активно рассказывали, что читают намаз.

ИА REGNUM : Президент Алмазбек Атамбаев усилил или ослабил свои позиции?

Относительно приписок голосов — выборы были крайне честными. Партии боролись за каждый голос идейно или финансово (средняя стоимость голоса в Бишкеке — около 1000 рублей), в регионах от 300 до 1000. Поэтому президентская СДПК, хотя и номинально, выиграла выборы, но это далеко не диктат одной партии.

ИА REGNUM : Ожидаете ли вы, что недовольные результатами выборов партии выйдут на акции протеста?

Нет. Атамбаев поступил дальновидно, создав систему, при которой во власть приходят те региональные элиты, которые опираются на серьезные патронажные сети и финансы. Это не создает конфликта в слое влиятельнейших неофеодальных олигархов Киргизии. А это залог того, что они все не объединяются против главы государства.

Алмазбек Атамбаев уходит с поста президента — редкий случай в современной истории государств Средней Азии. Поэтому итоги выборов считаю приемлемыми, они позволят ему торговаться с другими точками силы в обществе после его ухода и не породят сопротивление системе и желание все обнулить после того, как он потеряет президентский статус.

Не стоит забывать и о том, что ряд людей из ближайшего окружения президента тоже создали свои партии, и они тоже прошли в ряд городских и сельских советов.