Redstate.com Рекс Тиллерсон

Дональд Трамп назначил исполнительного директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона главой Государственного департамента США. Выбор главного дипломата страны, который, по слухам, состоялся еще на прошлой неделе, необычен в ряде аспектов и может столкнуться со строгой критикой Сената, прежде чем будет утвержден, считают американские эксперты.

Тиллерсон никогда не работал на правительство и не покидал Exxon с 1975 года. Уроженец Техаса, сын администратора ассоциации «Бойскауты Америки», который рос, думая стать одним из них, начал работу в компании Exxon вскоре после того, как защитил степень бакалавра наук по гражданскому проектированию в Университете штата Техас в Остине. Он никогда не покидал компанию, где дослужился до руководителя.

«Выбор из «частного сектора» на высокие должности имел место и ранее, отмечает The Wall Street Journal. Исполнительный директор инженерной компании Bechtel Джордж Шульц служил в должности министра труда и секретаря Казначейства при Рейгане.

Тем не менее, как отмечает издание NewYorker, теперь нефтяные гиганты будут влиять на Госдепартамент, как команда аналитиков, которая предсказывает, какие страны будут оставаться достаточно стабильными для выгодного инвестирования, а какие нет. Как пишет автор The Washington Post Филипп Рикер, Тиллерсон вступит в должность, имея на руках рекомендации бывшего министра обороны США Роберта Гейтса и бывших госсекретарей — Кондолизы Райс и Джеймса Бейкера, а также бывшего вице-президента Ричарда Чейни, который также может выступить за его кандидатуру.

Президент Центра по международным отношениям Ричард Хаас сказал изданию NPR, что эта затея не сработает без поддержки. «Есть разница между знаниями о мире и знаниями о внешней политике», — сказал Хаас. «Ему, очевидно, нужно окружить себя людьми, которые имели опыт работы внутри отдела».

Тесные отношения с Россией — факт, который может осложнить утверждение. Тиллерсон большую часть своей карьеры в ExxonMobil провел в международном отделе, развивая связи со странами по всему миру — в частности с Россией. Это привело к встрече с Владимиром Путиным. ExxonMobil является одной из немногих американских нефтяных компаний, которой удалось остаться в России, несмотря на все виды политической конфронтации», — пишет NPR.

«Тесные связи Тиллерсона с государственной нефтяной компанией «Роснефть» привели к достижению соглашения по запуску проектов в Сибири и Арктике. Эти проекты остановили, когда США ввели экономические санкции после присоединения к России Крыма в 2014 г. Но хорошая репутация в стране осталась.

«Россияне уважают силу, и они видят ее в ExxonMobil и Рексе Тиллерсоне. Они любят его», — сказал Эдвард Верона, бывший вице-президент» ExxonMobil — Россия» в интервью NPR. «Путин любит этот тип личности — не совсем таких, как Трамп, но людей, которые спокойно могут вести энергетические проекты, держат их в дисциплине, под контролем… Это очень хороший пример дипломатии, потенциал для альянса — видеть, кто ваши друзья, и что они могут сделать для вас. Это довольно искусные материи».

Как известно, ЦРУ утверждает о «русском хакерстве» в пользу Трампа во время президентской кампании 2016 года. «Тиллерсону тоже придется объяснять свои связи с РФ сенаторам», — говорит Хаас в интервью NPR. Он должен будет сказать: «Вот почему я сделал то, что я сделал в то время. Вот как я буду отделять себя от тех времен сейчас. Вот как я рассматриваю Россию, и как я подхожу к политике в отношении России. Теперь это, вероятно, самый сложный набор вопросов, на которые ему предстоит ответить».

Дипломатические цели компании Тиллерсона не всегда соответствовали интересам правительства. Нефтедобытчики выстраивались в очередь в апреле 2013 года, чтобы получить доступ на нефтеперерабатывающий завод Базиан недалеко от города Сулеймания в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака. ExxonMobil была одной из немногих нефтяных компаний, которая вела переговоры с региональным правительством, несмотря на противодействие со стороны Багдада.

Посткрымские санкции — не первый раз, когда цели ExxonMobil шли наперекор целям и интересам Соединенных Штатов. ExxonMobil очень крупная корпорация, которая действительно считает себя независимым субъектом в мире. Размер выручки сравним с экономикой всей Южной Африки. Она работает по всему миру, ведет переговоры с лидерами стран от имени своих акционеров. Это своего рода параллельное квазигосударство.

«Exxon работает в более чем 50 странах мира», — сообщает New York Times. «Тиллерсон стал важной фигурой по всему миру», пишет The New Yorker. «В середине двухтысячных американская помощь и военные расходы в Чаде, направленные через посольство США в столице Нджамене, составили менее двадцати миллионов долларов в год, в то время как выплаты роялти компанией Exxon правительству по соглашению о нефтедобыче составили более пятисот миллионов долларов… Не нужен калькулятор, чтобы понять, что Рекс Тиллерсон был более важным для будущего страны, чем госсекретарь США.

В Курдистане во время администрации Обамы Тиллерсон — уверяет респектабельное, но оттого не менее лживое издание, — «бросил вызов политике Государственного департамента и состряпал нефтяную сделку с курдским региональным правительством, подрывая имидж национального иракского правительства в Багдаде». ExxonMobil не спрашивала разрешения. После того как это произошло, Тиллерсон организовал конференцию с представителями Госдепартамента и объяснил свои действия: «Я должен был сделать то, что лучше для моих акционеров».

«У республиканцев только 52 голоса в сенате, они в потенциальной опасности, если демократы объединятся в оппозиции к Тиллерсону. Ведь необходимо не менее 50 голосов, чтобы подтвердить кандидатуру», — пишет Washington Post.

Тиллерсону 64 года, он консерватор, решительный лидер. Он быстро учится и говорит с техасским выговором. Роберт Гейтс был первым человеком, который поднял вопрос о назначении Тиллерсона государственным секретарем. Трамп не знал о Тиллерсоне, но стал размышлять над этой идеей. «Он пригласил Тиллерсона на встречу. Они признали сходство друг в друге, и чем больше они говорили, тем больше нравились друг другу», — говорит источник из переходной команды Трампа в интервью Washington Post.

Одним из аргументов, которые приводили защитники Тиллерсона, — который в течение своей карьеры культивировал лидеров таких стран, как Саудовская Аравия, Йемен и Катар — вероятно, было то, что он тверд в деловых переговорах с Россией и другими странами.

«Одна из вещей, которые я знаю о российской власти, — они знают, что я очень предсказуем. И они знают, если я говорю нет, это означает нет. И нет смысла говорить об этом больше. Я не собираюсь менять решение. Нет — значит нет», — сказал Тиллерсон в прошлом году в бизнес-школе Texas Tech. «За эти годы мы заслужили уважение друг друга. Затем, когда вы говорите «да», вы знаете, что нужно идти до конца. Это что-то значит».

Пересмотр или отмена экономических санкций в отношении России будет одной из первых вещей, которые попадут «на тарелку» Тиллерсона, учитывая желание Трампа сгладить отношения с Кремлем. Международные экономические санкции также сильно повредили финансовым институтам ExxonMobil, которая имела прибыльный бизнес на острове Сахалин и приступила к бурению в Арктике в Карском море, согласилась изучить сланцевые нефтяные районы Западной Сибири и глубоких вод Черного моря. Если санкции будут сняты, сказал Тиллерсон аналитикам в этом году, бурение в Черном море, вероятно, будет первым проектом, который должен быть перезапущен. ExxonMobil в частном порядке жаловалась администрации Обамы по поводу санкций, но в этом случае компания соблюдала закон. «Они понимают ситуацию. Мы понимаем ситуацию», — сказал Тиллерсон, когда его спросили на встрече нефтеаналитиков в этом году о том, возобновит ли Exxon работу в России, если будут сняты санкции.

Что Тиллерсон знает о дипломатии? — Он провел 41 год в Exxon, начал инженером-технологом, занимался разведкой месторождений в компании, которая покупает и продает нефть и газ в самых проблемных уголках мира. Тиллерсон волей-неволей приобрел некие дипломатические навыки. Он работал с лидерами многих стран, в том числе в Нигерии и Катаре, Экваториальной Гвинее, Судане и Казахстане. Он также уже давно имеет дружественные отношения с президентом Владимиром Путиным.

Его ждет широкий спектр вопросов: права человека, укрепление позиций в НАТО и в других альянсах (для посредничества мирного соглашения между Израилем и палестинцами). Он сторонник свободной торговли, который признал, что изменение климата — проблема, но его мнение по большинству вопросов пока неизвестно. У него будет много тем, над которыми предстоит подумать, и вещей, которые будет нужно научиться делать. Не имея политического опыта за пределами своих деловых отношений, Тиллерсону, возможно, придется принять широкий инструктаж от экспертов Госдепартамента и Белого дома — особенно на ранних стадиях.

«Он гораздо больше, чем исполнительный бизнес-директор», — сказал Трамп о Тиллерсоне в интервью FoxNews 11 декабря. «Он игрок мирового класса».

Оппозиция: Несколько сенаторов, в том числе Джон Маккейн и Марко Рубио, не думают, что «соглашаться с Россией — это хорошая тактика, учитывая агрессию страны на Украине и ее дружественные отношения с сирийским правительством», которое «убивает свой собственный народ», как считают сенаторы.

Exxon, как известно, имеет различные совместные предприятия с «Роснефтью». Как Тиллерсон будет относиться к делам России на Украине и в других соседних странах или в Сирии — пока неясно. Возможно, его личные отношения с президентом Путиным помогут сгладить ситуацию, но какова будет конечная цель? Готов ли Кремль смягчить свое поведение в обмен на простое облегчение санкций? Или президент Путин просто станет более агрессивным? Как Тиллерсон ответит на это? И если Соединенные Штаты не улучшат отношения с Россией, что это будет означать для сирийского конфликта, в который Россия активно вмешалась? Пока нет никакого способа узнать ответы на эти вопросы.

Может ли Тиллерсон противостоять диктаторам? Вскоре после того, как он взял в руки штурвал Exxon десять лет назад, Уго Чавес (социалист и президент Венесуэлы) национализировал активы почти двух десятков иностранных нефтяных компаний. Большинство компаний тогда довольствовались компенсациями. Но Exxon подала на Венесуэлу в международный арбитражный суд и выиграла пакет компенсаций в размере $1,6 млрд в 2014 г. Затем Exxon предприняла попытку провести разведывательные работы в гайанских водах, на которые претендовала Венесуэла. Это вызвало возмущение Каракаса. Но неизвестно, насколько жестко он будет отстаивать политические вопросы, с которыми он менее знаком.

Тиллерсон поддержал налог на уголь и исследования по нейтрализации отходов от углерода и биотопливо. Будет ли Тиллерсон пытаться убедить Трампа поддержать международное соглашение по климату, достигнутое в Париже? — Вполне, но он также, вероятно, подчеркнет важность природного газа и методов нейтрализации выбросов углекислого газа — политика, которая не помешала бы промышленности ископаемого топлива.

Права человека? Известна только его позиция по отношению к правам геев. Бывший скаут (Eagle Scout) был президентом «страны бойскаутов Америки» с 2010 по 2011 год, когда организация по-прежнему сохраняла запрет на геев. Тем не менее Тиллерсон подтолкнул организацию стать более открытой к геям. В 2013 году, когда он входил в состав исполнительного совета, бойскауты проголосовали снять запрет на геев. Но под его руководством Exxon слишком медленно, по мнению ЛГБТ, приняла четкую политику, защищающую гомосексуалистов-работников от дискриминации, и он попал под шквал критики за это», — пишет New York Times.

Россия. «Компания инвестировала в ресурсы. Сказать, что он лично имеет какие-то особые чувства по отношению к России только потому, что Exxon инвестировала туда, вероятно, будет преувеличением», — говорит нефтяной аналитик в интервью Washington Post.

Но республиканские сенаторы уже публично выразили свою озабоченность связями с Россией — особенно после того, как стал известен тот факт, что Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы в 2013 году. Это их несколько «нервирует», а сенатор Джон Маккейн прокомментировал решение по Тиллерсону в интервью CNN 11 декабря, отметив: «Я не понимаю, как кто-то может быть другом этого старомодного агента КГБ».

Созданный в 1994 году (взамен советского — ИА REGNUM ) президентом Б. Н. Ельциным орден Дружбы вручается российскими лидерами разнообразным фигурам — таким, как пианист Ван Клиберн, бывший тренер «Кливленд Кавальерс» Дэвид Блатт и Раймонд Э. Джонсон — основатель Музея русского искусства в Миннеаполисе.

Из всех скептиков-республиканцев только Марко Рубио заседает в сенатском комитете по иностранным делам, который сначала должен утвердить назначение Тиллерсона, прежде чем оно может выйти на голосование. Председатель комитета Боб Коркер, который был в шорт-листе на эту должность, написал в своем Твиттере в минувшие выходные, что Тиллерсон «очень впечатляющая личность».

В комитете по иностранным делам Сената США республиканцы превосходят численностью демократов лишь на один голос, давая демократам возможность блокировать одно из самых важных назначений в кабинете Трампа, если выступят едиными фронтом против в голосовании по выдвижению Тиллерсона. Демократам нужен только один республиканец, который проголосует против выдвижения Тиллерсона, чтобы удержать вопрос от общего голосования-подтверждения Сенатом», — пишет Washington Post.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал отношения Тиллерсона и Путина дружественными, но преуменьшил значение, которое это будет иметь на политику. «Единственное, что остается, — готовность продемонстрировать конструктивный подход и быть профессионалом, — сказал он. — Мы надеемся, что это и произойдет».