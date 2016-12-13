



Белоруссия

Некоторая первоначальная растерянность общественности России, вызванная репрессиями официального Минска в отношении журналистов ИА REGNUM, начинает проходить. Судя по молчанию главных пропагандистских говорунов со стороны официального Минска, они явно не ожидали такой реакции. Думали, что российская общественность и политическая элита послушно «схавают» действия официального Минска и отдаст своих журналистов на заклание. Не тут-то было.

Как показывает анализ российской прессы, после нескольких дней осмысления процессов, происходящих в белорусском медийном и силовом пространствах, широкая общественность и политическая элита России, за исключением нескольких маргинальных фигур и изданий, жестко осудила действия белорусских властей, которые дали силовикам заказ на незаконное задержание журналистов.

Так, с открытым обращением с просьбой освободить журналистов выступили омичи — политик, общественный деятель Сергей Кондаков и правозащитник Михаил Федорченко: «Просим освободить журналистов. Просим российский МИД, СМИ, общественность занять жесткую позицию по задержанию журналистов и потребовать от белорусских властей немедленно освободить политзаключенных. Журналистов подвергли репрессиям за принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.

Данные аресты — это начало репрессий в отношении пророссийских публицистов. В Белоруссии нарастают русофобские настроения, власти такому положению потакают. Под негласным запретом оказалась георгиевская ленточка — символ общей Победы. Нарушение прав и свобод носит систематический характер». Информация, кстати, размещена на сайте Координационного совета российских соотечественников в Беларуси, которые таким образом солидаризуются с попавшими под каток репрессий белорусскими авторами российских изданий.

Полностью солидарен с этим мнением и депутат Калужской городской думы Владислав Сахарчук: «Белоруссия в современных границах — довольно-таки искусственное территориальное образование. Режиму Александра Лукашенко приходится применять чудеса эквилибристики для политического лавирования между Россией и Западом… Но сколько веревочке ни виться, а определяться придется, ведь терпение российской стороны небезгранично. Задержание журналистов ИА REGNUM у меня вызывает крайнее сожаление — режим Лукашенко своими руками создает себе проблемы и приближает «белорусский Майдан».

Отметим две принципиальные позиции, в отношении которых представители российской политической элиты солидарны. Во-первых, что журналистов подвергли репрессиям за принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции. Во-вторых, что подобными и иными репрессивными действиями официальный Минск не решает, а на самом деле создает себе проблемы и приближает белорусский Майдан. Белорусские власти и эксперты могут спорить с данными тезисами сколько угодно, но пока будет сохраняться нынешняя политика поощрения русофобии и необандеровщины, иной реакции от российской политической элиты будет трудно ожидать.

Что в этой связи весьма показательно — трусливая позиция официального Минска. По идее, если белорусские чиновники дали белорусским правоохранителям команду на задержание тех людей, которые озвучивают данные вещи в Беларуси, то они, если такие принципиальные, должны были бы точно так же возбудить уголовное дело за разжигание межнациональной розни по ст. 130 белорусского УК и против российских депутатов. Но, понятное дело, кишка тонка. Ответная реакция пугает.

Данная слабость официальной позиции властей республики говорит о том, что они осознают эфемерный и антиправовой характер своих претензий и рассчитывают исключительно на административный ресурс в этом грязном деле. Рассчитывают запугать оказавшихся в заключении журналистов. Если бы они чувствовали силу собственной позиции, то подали бы в суд не на журналистов, а на издание, как например, это делается в России, и уже в суде разбирались, кто прав, а кто виноват. Однако в заложники взяли журналистов.

Не менее жестко выступили и представители федеральной российской элиты. Так, секретарь Союза журналистов России и одновременно глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия») заявил: «Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко, а также авторов этого агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, как и любое задержание журналистов — тревожный факт.

Действия правоохранительных органов в отношении журналистов в любой стране, в нашей, соседней или дальнего зарубежья должны быть серьезно мотивированными, чтобы не вызывать подозрений в нарушении свободы слова. В таких случаях исключительно важно соблюдение законности. Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи будет следить за ситуацией с сотрудниками REGNUM. Как секретарь Союза журналистов России, считаю своим долгом защиту журналистов в любых ситуациях».

Депутат этого же комитета Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин также отметил, что «за последнее время участилась проблема, связанная с тем, что журналисты стали камнем преткновения: их можно арестовать, унизить, отобрать аппаратуру и разбить, или пригрозить по поводу въезда на территорию какой-либо страны. Журналист всегда становится неким объектом политических разборок. Если он проводит какое-то расследование, если он создаёт какой-то материал — мы знаем, сколько уже журналистов в том числе погибли за того или иного рода статьи».

Отмечу, что в данных отзывах приводится не позиция ИА REGNUM, а позиция региональной и федеральной российской элиты, которая полностью солидарна с тем тезисом репрессированных белорусским режимом журналистов, что нынешние власти республики открыто спелись с местными русофобами, неонацистами и необандеровцами в своем неприятии Русского мира. Такая реакция региональной и федеральной политической элиты говорит о том, что официальный Минск допустил очень серьезную и чреватую дальнейшими политическими и экономическими проблемами ошибку — он недооценил внутриэлитную и корпоративную сплоченность российского общества, которая за последние годы, особенно после Русской весны 2014 года, выросла очень серьезно.

Минск, наверное, до сих пор не осознал, что такое широкий общественный и внутриэлитный консенсус, который произошел в России после воссоединения Крыма с Россией, что до сих пор никак не может признать официальный Минск. Так, на сайте белорусского МИД — по идее, союзного с Россией государства — Крым до сих пор помечен как украинская территория, и это может увидеть каждый желающий. Возникает логичный вопрос: чьим союзником на самом деле является официальный Минск — необандеровского Киева, антироссийской части Евросоюза или Москвы?

Может быть, официальный Минск не понимает, что его действия против российских журналистов полностью укладываются в развернутую в Европе кампанию русофобии? Так эти факты у нас есть. Так, например, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что в Европе существуют методички, в которых западным политикам указывается, что и как они должны говорить в отношении России. Но ведь аналогичные претензии к журналистам ИА REGNUM предъявила и министр информации республики Ананич.

Далее. Как отмечает эксперт ИА REGNUM Глеб Кашкин — «аналогичные процессы происходят в Великобритании, где главное пропагандистское СМИ — ВВС не может конкурировать с российскими аналогами. Британские власти не нашли ничего лучше, как начать репрессии против телеканал RT — были арестованы счета телеканала, есть угроза отзыва лицензии на вещание».

Как отмечает эксперт, ситуация с репрессированными официальным Минском журналистами ИА REGNUM напоминает украинскую: «Всем памятна гибель журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина летом 2014 года под Луганском. Журналистов, ведущих репортаж из зоны боевых действий, где украинские каратели совершали военные преступления против гражданского населения, расстреляли из миномета. Другие российские журналисты подвергались избиению, а затем насильственно выдворялись с Украины».

Данные факты позволяют эксперту сформулировать и политические выводы относительно задержания журналистов ИА REGNUM в Беларуси: «журналисты в своих публикациях показали, что белорусские власти пошли на сговор с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции и реализуют проект «белорусской нации», то есть построение этнократии, как и в остальных республиках бывшего Советского Союза. Минску нужно как можно дольше умалчивать этот процесс и не светить его, так как экономическая зависимость от России сохраняется, и есть опасность сопротивления ползучей «белорусизации» населения. Такие процессы можно проводить только в условиях низкого политического самосознания граждан».

С данными выводами согласен и такой широко известный эксперт в области межнациональных и межгосударственных отношений, как Павел Святенков: «Белорусские власти, на мой взгляд, нарушают естественный идеологический баланс и демонстрируют тот факт, что они готовы своими собственными руками организовать против себя «майдан». Борясь с людьми, которые выступают за сближение с Россией, они не просто рвут союзнические отношения с нашей страной, но еще и создают почву для своего собственного свержения в рамках тех сценариев, которые мы уже видели и в 2004, и в 2014 году на Украине.

России имело бы смысл выразить недоумение тем, что в Белоруссии арестовываются люди, которые выступали за развитие российско-белорусских связей, и отметить, что тот факт, когда белорусские власти неожиданно начали преследовать людей, выступающих за дружбу и союз с Россией, в котором, собственно говоря, Белоруссия и состоит, не может не вызывать у России глубокой обеспокоенности».

Анализ высказываний представителей российского политического и экспертного сообщества показывает, что с каждым днем их реакция становится все более жесткой. Так, если на прошлой неделе в основном выражалось недоумение в связи с возникшей ситуацией, то на этой неделе мы видим, что заявления становятся гораздо более жесткими.

«Арест пророссийских корреспондентов и публицистов властями соседней братской нам Белоруссии — не только нарушение принципа свободы слова, но и явный недружественный шаг по отношению к России (выделено — авт.). К сожалению, в Белоруссии сегодня все большую силу и популярность набирают националистические настроения, которые, как в ситуации с украинскими событиями последних двух лет, могут и, скорее всего, носят русофобский характер.

Эти силы были всегда, но именно в последние годы они стали активно проявлять себя на общественном и государственном уровне. Помимо того, что подобные инциденты наносят ущерб двусторонним отношениям России и Белоруссии в рамках Союзного государства, заигрывание белорусских властей с националистическими силами, потворство их интересам угрожает стабильности самой республики, рискующей оказаться на месте современной Украины, разделенной идеологическими противоречиями и гражданской войной.

«Попытка угодить «и вашим, и нашим» всегда была плохой стратегией Минска, но и еще никогда мы не были свидетелями подобных выпадов. Хочу надеяться, что справедливость в отношении арестованных журналистов будет восстановлена, однако следует констатировать, что без серьезного вмешательства на межгосударственном, дипломатическом уровне со стороны России добиться этого вряд ли получится», — отметил член Общественной палаты Российской Федерации Георгий Федоров.

Как мы видим, начали появляться оценки не просто о том, что произошедшее задержание журналистов является акцией грубого запугивания, но что это явно недружественный шаг в отношении России. Далее известный российский общественник констатирует — националистические настроения в республике носят русофобский характер. И не просто русофобский, а что эти настроения все больше разделяются на государственном уровне. А это — заигрывание белорусских властей с националистическими силами — угрожает стабильности самой республики. И ведь это говорит, например, не Юрий Павловец, а Георгий Федоров, если белорусские «идеолухи» понимают хоть немножко во внутриэлитных российских раскладах.

Эксперт констатирует, что таких антироссийских выпадов еще не было. И дает тонкий и доброжелательный намек официальному Минску, чтобы тот не потерял «неожиданно» лицо, а сохранил его, даже в этой ситуации. Намек состоит в том, что Москва надеется, выделю жирным для непонятливых, что справедливость в отношении арестованных журналистов будет восстановлена. Вместе с тем есть полное понимание того факта, что если те, кто стоит за данной акцией грубого давления на российских журналистов, будут продолжать множить на пустом месте неадекватные действия и решения, то это потребует серьезного вмешательства на межгосударственном, дипломатическом уровне со стороны России.

Соответственно, тезис о том, что Минск сам, своими собственными руками, готовит себе Майдан; что Минск сам поощряет русофобов; что Минск идет в русле западной антироссийской информационной политики и так далее — не блажь Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина или Сергея Шиптенко, а уже довольно распространенная позиция российского экспертного и политического сообщества. А репрессии в отношении журналистов ИА REGNUM только подтверждают данные выводы.

СМИ — это зеркало. Можно осудить зеркало на десять лет переписки. Можно его со злости или из чувства мести даже разбить. Но сути серьезных идеологических, информационных и морально-нравственных негативных трансформаций официального Минска это не изменит.