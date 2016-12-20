Война — дорогое удовольствие. Это ни для кого не новость. Дорогое не только для тех, кто напал, но и для тех, кто защищается. Обороняющиеся — это не всегда и не только регулярные войска, возникает обычно еще и масса негосударственных военизированных образований.

Alfred Palmer Выброс в атмосферу

С обороной за госсчет, в смысле с использованием регулярной армии правительств, все понятно: вот казна, а вот объекты, на которые средства из нее расходуются. А как дело обстоит с партизанами (они же — ополченцы, они же — боевики, они же, в некоторых случаях, повстанцы)? Как финансируются, скажем, талибы в Афганистане? Только ли за счет продажи ими же взращиваемых конопли и мака? А «служители священной войны» из Аль-Каиды — исключительно пробавляются деньжатами, отжатыми у родственников похищенных ими людей?

Насчет Талибана ответы пока не сформулированы — данные не полностью обработаны. А с Аль-Каидой — все проще. И неожиданней.

Одной из главных статей дохода бригады Бен Ладена была игра на бирже. Не на купле-продаже акций всего, что под руку попадет, а в конкретном секторе. На выбросах углекислоты в атмосферу. В условиях последних 20 лет при всей этой шумихе насчет монреальских и киотских протоколов и слегка замаскированного принуждения Америкой остального мира к торможению экономического развития путем снижения выбросов в атмосферу или покупки индульгенций, разрешающих портить воздух, это очень удобно. Причитания, демонстрирующие обеспокоенность загрязнением окружающей среды, нарастающим парниковым эффектом и глобальным потеплением как-то сразу превращают квоты на выбросы СО2 в благородное дело, а за благородными делами правоохранительные органы, как правило, присматривают вполглаза.

В общем так: структуры Аль-Каиды совершенно легально скупали углекислотные квоты, а затем таким же легальным путем продавали их заинтересованным фирмам. Всего и делов-то было — зарегистрировать контору (две, три, пять — чем больше, тем лучше) и следить за колебаниями цен.

Впрочем, и следить-то особо не надо было, поскольку имелись на том же рынке (и сейчас имеются, понятное дело) компании, готовые такие бумаги приобретать по любой цене. По причине имеющихся у них не совсем законных интересов к так называемой «оптимизации налогообложения», а проще говоря — к «смыванию» некоторой части прибыли в такую «прачечную», где их никому в голову искать не придет, и откуда перепрятать их в нужное место несложно.

«Рынок квот СО2 просто бесконтролен. Чтобы на нем торговать, нужны только три вещи — компьютер, интернет и учетная запись пользователя в виде электронной почты», — объясняет в интервью испанскому изданию El Confidencial финансовый эксперт и участник группы, проводившей расследование, Мариус Фрунца.

Никого не требуется убеждать в том, что на Западе все по-честному, и никто деньжат не прячет от налогообложения? Было б так — на что бы жили все эти Кайманы, Сейшелы и прочие Гибралтары с Андоррами? Так что любителей (и профессионалов тоже) желающих легально уйти из-под пресса фискалов более чем достаточно. И тех, кто реализует свое «моечное» желание посредством купли-продажи квот на загрязнение тоже хватает.

Западноевропейские фирмы в этой схеме, покупая у Аль-Каиды разрешение на выбросы СО2, переводят доходы в расходы. А террористы, купив и продав, раскладывают по сусекам немалую маржу, которую в нужный момент с этих сусеков соскребают и отправляют на оплату оружия и прочих нужд.

Эксперты, проводившие расследование установили, что только в 2008—2010 годах в мошеннических операциях с лицензиями на выброс участвовало не менее 40 европейских компаний. Мошеннические схемы, естественно, весьма запутаны, содержат большое количество участников-посредников. Для надежности перетекания средств и сохранения контроля основная масса посреднических фирм имеет, в конечном итоге, тех же теневых хозяев, что и предприятия, выполняющие начальные платежи. Разница между ценой покупки Аль-Каидой квот и ценой продажи, по мнению исследователей, составляла не менее 20%.

Фрунца, автор книги «Мошенничество и углеродные рынки», считает, что только за период действия системы торговли квотами и лицензиями на выбросы с 2005 по 2011 годы в этих операциях было отмыто и уведено из-под налогообложения не менее 20 миллиардов евро. Деньги, естественно, не оседают крупными суммами на счетах, а распыляются по большому количеству субсчетов или преобразуются в наличку, предварительно уйдя какой-нибудь организации «на благотворительность», «в помощь на развитие туризма» и т. д. Нередко за этими организациями стоят структуры, признанные в мире террористическими.

Согласно данным итальянской разведки, добытым Маркусом Фрунца, Усама Бен Ладен активно торговал выбросами двуокиси углерода с голландскими компаниями EcoDutch, VDL Duty Free, Bedcare Holland Hijaj. Список, естественно, не полный — кто ж все-то сразу вываливает на страницы прессы, не оставив бо́льшую часть в запасе?

«Это очень простой рынок и в тоже время высокодоходный, — пояснил корреспондентам El Confidencial эксперт-правовед Бостонского университета Ричард Эйнсворт, также участвовавший в расследовании. — Нет сомнения, что терроризм заработал много денег на этом рынке и продолжает их зарабатывать, оказывая услуги легальным компаниям по выводу средств из-под налогообложения. Аль-Каида в этом секторе — один из главных криминальных инвесторов. Афера с квотами на СО2 — крупнейшее мошенничество в сфере неуплаты НДС. Нельзя, конечно, сказать, что террористы создавали эту схему — они просто пришли на почву, уже подготовленную идеологами борьбы за свежее дыхание планеты».

«Главные фигуры этого рынка представляют Италию, Великобританию, Францию и Россию, — добавляет Фрунца. — Вряд ли кто-то ожидал, что сюда вклинится Аль-Каида, но уж что произошло, то произошло».

Проблема контроля над сделками по купле-продаже сертификатов на выбросы СО2 заключается в том, что здесь нет физического предмета торга. Нет передачи товара из рук в руки, прохождения границ и таможен. Все операции осуществляются в электронном виде, в режиме онлайн. В безбрежном, безрубежном и обезличенном пространстве «всемирной паутины». Для сети сертификат на выбросы это даже не бумажка, именуемая документом, это просто цифровой код. «Перемещения денег и документов мгновенны, уследить за ними крайне затруднительно, — подчеркивает Фрунца. — Особенно если в секторе активности создается большое количество игроков. Да они еще имеют привычку регистрироваться в разных странах — следы сертификатов теряются. Может быть контролировать этот рынок правительствам государств станет проще, когда в 2017 году заработает система взаимного оповещения о счетах иностранных граждан и суммах, на них поступающих».

Речь в последней фразе — о соглашении, подписанном в октябре 2014 года в Берлине, именуемом еще договором об отмене банковской тайны. Забавно, что среди подписантов не фигурирует государство, именуемое США (а участников соглашения сейчас около 60), которое не обязано предоставлять другим странам информацию о счетах нерезидентов. Но в обратную сторону банковские сведения течь будут.