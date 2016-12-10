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Vashgorod.ru Молчание

На рассмотрение почтенной публики будут вынесены следующие два пункта.

Итак, белорусская власть сама своими руками создает в стране «пророссийскую оппозицию». И это не только наша точка зрения. Данную позицию уже отметили некоторые белорусские аналитики. В частности, белорусский эксперт Артем Шрайбман пишет: «Начав уголовно преследовать радикальных пророссийских публицистов, белорусская власть перешла принципиальную черту. Теперь наличие угрозы с Востока, пусть в лице нескольких (пока мы знаем о трех) малоизвестных поборников идеи «русского мира», признано официально. Писать то, что эти авторы писали, на тех ресурсах, где они это делали, они начали уже давно. Как минимум с начала конфликта в Украине.

Почему силовикам дали команду действовать сейчас? Есть два основных объяснения, которые, в общем-то, дополняют друг друга. Во-первых, мы находимся в низшей точке в белорусско-российских отношениях за последние шесть лет. Нефтегазовый конфликт не решен, продолжаются эмоциональные разборки с «лгущим, оплевывающим и обгаживающим все» Россельхознадзором, Евразийский фонд прокатил Беларусь с третьим траншем кредита.

Из свеженького и чувствительного — информационный залп двух российских телеканалов. Сюжет интересен тем, что эти госканалы, в том числе и главный, «Первый», завели мотивы как раз той песни, за которую позже арестуют троих колумнистов: в Беларуси поднимает голову национализм, пока власть отворачивается от России. Чем чреваты такие идеи, если в них поверит многомиллионная аудитория федеральных каналов, объяснять не нужно. В Минске информационную угрозу восприняли всерьез и решили устранить ее источник. Авторов, которые уже несколько лет раздували эти темы, арестовали одного за другим.

Теперь, похоже, что Минск понизил планку ожиданий, смирился с постоянным холодком в отношениях и с тем, что такой щедрой, как раньше, Россия больше не будет. А значит, и нечего любезничать. Включилась новая логика. Если 20 лет прозападную пятую колонну щемили по всей строгости закона, то почему теперь пророссийская оппозиция — а мы имеем дело именно с этим, новым для Беларуси феноменом — должна получать какое-то особое отношение?».

Таким образом, зафиксируем — именно действия белорусских властей привели к такому феномену, как пророссийская оппозиция в республике.

Аналогичной точки зрения придерживается и Артем Бузила: «Как же стало возможным подобное в отношениях Белоруссии и России? С середины 90-х Москва откровенно запустила это направление. Видимо, считалось, что никаких проблем с «синеокой сестрой» не возникнет. Разумеется, связано это было прежде всего с фигурой Александра Лукашенко. На первых порах он действительно приходился даже большим союзником России, чем сама Россия.

Ситуацию изменили украинские события. Белорусский президент при этом занял достаточно двусмысленную позицию: на официальном уровне Минск так и не признал Крым российской территорией, не дал жесткой оценки событиям на Майдане, не осудил Киев за карательную операцию на востоке страны. Зато подняла голову доселе маргинальная оппозиция: теперь она со всех трибун вещала об опасности повторения украинских событий в Белоруссии, возможной российской агрессии и необходимости поддержать братьев в борьбе против московского империализма.

Власти Белоруссии такому положению дел лишь потакают. Например, под негласным запретом в республике оказалась георгиевская ленточка — символ общей Победы, а теперь еще и гражданского сопротивления украинским нацистам. С белорусского ТВ практически исчезли критические высказывания относительно Украины и ее правительства. Национал-либеральная оппозиция получила зеленый свет для осуществления своей деятельности.

Если, например, проанализировать рынок онлайн-изданий, то окажется, что наиболее крупные и влиятельные из них — оппозиционные. О государственных или тем более союзных России речь даже не идет. И если даже на Украине существовал хотя и не самый сильный и влиятельный, но хоть как-то оформленный и структурированный пророссийский сегмент гражданского общества, то в Белоруссии этого нет и в помине. Нет ничего — пророссийские СМИ, партии, организации попросту отсутствуют. Есть одиночки, но похоже, что за ними уже пришли.

В случае кризиса власти эстафета от нынешнего руководства перейдет прямиком к национал-либералам, у которых уже выстроены партийные системы, налажена коммуникация с прессой, выстроен четкий политический спектр (правые — либералы — социал-демократы), в котором проссийским силам просто нет места. Собственно, арест Павловца и Алимкина должен стать для Москвы тревожным звоночком. Белоруссия, конечно, не Украина и даже не Молдавия, но упустить эту страну из зоны российского влияния можно гораздо быстрее и легче, чем кажется на первый взгляд.

Если это проглотить, дальше будет и запрет российского телевидения, и бесчинства прозападных радикалов, и якшанье с Европой. А дальше Лукашенко просто превращается в белорусского Януковича для последующей передачи власти националистически настроенной оппозиции. Белоруссия, при детальном рассмотрении, от Украины ничем особо не отличается».

О том, что в Беларуси все не так гладко с отношением к России, я начал писать уже достаточно давно — с того момента, как в 2007 году создал информационно-аналитический портал «Империя». Именно в те годы пошла первая волна увольнений из госаппарата и учебных заведений пророссийски настроенных чиновников, ученых. Но этому не придавали значения. В 2010—2011 годах пошел второй накат. И снова тишина. Сейчас дело заканчивается уголовными делами против активных сторонников Русского мира и Евразийской интеграции в республике.

Аналогичная ситуация со СМИ, партиями и общественными организациями. В Беларуси просто нет таких структур. Но теперь, несомненно, они будут. Арест трех журналистов показывает, что Россия нуждается в создании в республике гражданских, общественных структур, которые будут защищать своих членов от репрессий белорусского аппарата. Но это не самоцель. Цель — это формирование в республике многочисленного слоя своих сторонников, которые смогут спокойно заниматься общественной и политической работой аналогично тому, как это делают те общественные и политические структуры, которые ориентируются на Запад.

То, что сейчас делают белорусские власти в отношении трех белорусских журналистов, — элементарная кампания по запугиванию. Не больше. Да, трех человек посадить можно. Можно и пять. Наверное, можно и десять, но двадцать человек уже не посадишь, как и сто. Соответственно, чем жестче будут применены репрессивные меры против белорусских активистов Русского мира, тем больше будут они правы в том, что Беларусь идет по украинскому пути, так как Янукович тоже больше всего боялся пророссийских общественных и политических структур, поэтому и душил их особенно активно, достаточно вспомнить дело Маркова в Одессе, и параллельно взращивал необандеровские структуры, как в настоящее время и делает официальный Минск.

Именно этих параллелей — между Беларусью и Украиной, между Лукашенко и Януковичем, между репрессий против пророссийского общественно-политического сегмента, что на Украине, что в Беларуси, и испугался официальный Минск. Более того, тут явно видна очередная игра Минска в русле антироссийской пропагандистской кампании, развернутой в настоящее время в Европе:

«В чем тут может быть логика? А логика может быть только в том, что не важна была настоящая правоохранительная цель, которая, прежде всего, заключается в пресечении совершаемого преступления, а важно было максимально громко совершить акцию под лозунгом «Мы поймали лазутчиков, работающих на российские СМИ». И если вспомнить, что аккурат незадолго до этой акции ЕС принял резолюцию по противодействию российским СМИ, вообще все становится на свои места. Польша предложила, ЕС принял, а Белоруссия впереди Польши и впереди Европы всей уже «уничтожает эту контру». Громко, чтобы все видели и слышали». Как говорится, свои «печеньки» заслужили.

Параллельно же зачистке всего пророссийского в стране все более явно идет искусственное насаждение так называемого «национального возрождения», то есть та же самая тенденция, которая и привела необандеровцев к власти на Украине.

Так, эксперты отмечают: «В течение последних нескольких лет в Белоруссии фактически наметился новый тренд, который состоит в некоей демонстративной позиции определенных органов власти, заметной группы местной национально ориентированной интеллигенции для создания новой культурной истории страны, для создания новых героев. Предпосылки для так называемого национального возрождения или строительства национального государства в Белоруссии, к сожалению, закладываются очень серьезные. На мой взгляд, первый этап уже завершился. И сейчас начинается второй — политическая реализация этой идеи. Для этого нужны поводы, нужны обвинения других. Все развивается так, как и во всех странах, которые ориентируются на создание «своего» национального государства».

Аналогичной точки зрения придерживаются и российские правозащитники. «Задержание в Белоруссии пророссийских журналистов — тревожный звонок, и России необходимо отреагировать на него и на дипломатическом, и на общественном уровне. Об этом заявил сопредседатель Общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека», член СПЧ и директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. «Стоит с сожалением отметить, что подобные инциденты происходят в Белоруссии, которая является частью Союзного государства, близкого и дружественного нам государства. Я считаю, что и российским правозащитникам, и министерству иностранных дел нужно задаться вопросом, почему это происходит, добиться внятных ответов от белорусских властей, которые должны объяснить обоснованность или необоснованность действий своих правоохранительных органов», — сказал Брод.

В связи с вышеизложенным, рискну предположить, что репрессии против наших коллег по журналистскому цеху приведут только к обратной реакции. Вместо трех человек на эти темы — насильственной белорусизации, возвращения из небытия на государственный уровень необандеровской символики, разрыва с Русским миром, зачистки пророссийски ориентированной общественности и так далее — станут писать десятки журналистов, до которых белорусские власти не смогут дотянуться. И если белорусская власть зашлась в панике от статей всего трех человек и не нашла в себе силы противостоять им на открытых дискуссионных площадках, то можно себе представить, что будет, если им на смену придут человек десять.

Если белорусские власти думают, что посадка трех человек — это способ решения возникшей интеллектуальной проблемы, если они думают, что репрессии хоть кого-то останавливали в этом мире, — они глубоко ошибаются. Разговор о происходящих в Беларуси негативных процессах только усилится. Так как в заложниках у белорусской власти не просто наши товарищи, а те, кто не побоялся за свои взгляды и убеждения сесть в тюрьму. Скажу по Сергею Шиптенко, с которым я был на связи именно в тот момент, когда его квартиру взламывали правоохранители.

Вот его последние слова перед арестом: «Прошу считать меня Русским человеком». К чему это я привел. К тому, что Сергей мог многократно уехать из страны в Россию. Но не посчитал нужным это делать: «Я хочу быть свободным человеком. И никто мне не запретит думать так, как я считаю необходимым. Я специально оставался в Минске, чтобы работать здесь и доказывать, что мы никого не боимся».

Поэтому мы должны делом доказать, что репрессии, посадки, запугивание — это глубоко ошибочный метод ведения дискуссии, и это никого не остановит. У Русского мира появились в Беларуси свои, не нарисованные пропагандой лубяные персонажи, а реальные, доказавшие делом свою верность России и Беларуси герои.