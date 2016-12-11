«Одно мое слово спасло Францию. Галантерейщик и кардинал — это сила», — именно эти слова приходят на ум, когда анализируешь ситуацию, связанную с задержаниями белорусских граждан в Беларуси. Только если у Дюма происходит все весело, но в конечном счете с честью и достоинством, даже в случае противостояния различных властных группировок, то в Беларуси все как-то даже не подло и низко, а — подленько, низенько, грубоватенько, мерзко. Видимо, климат сказывается — низины и болота. Или так тоже уже нельзя писать? Тоже, наверное, разжигание розни к белорусским пейзажам и натюрмортам.

Шутки шутками, но грязное дело, состряпанное вполне определенной частью лиц официального Минска, и которым, как всегда в таких случаях, приходится заниматься исполнителям из силовых структур, что оказываются крайними, так как формально все решения будут принимать они, лишний раз показало верность тех выводов, которые делали авторы ИА REGNUM и других российских изданий, о том, что Минск идет по наклонной, все более тесно срастаясь с определенной, наиболее русофобской частью прозападной оппозиции.

Нападки на журналистов показывают исключительную моральную слабость официального Минска, который нанес подлый удар по самым незащищенным в данном случае людям — журналистам, которые выполняли свой долг — работали. И за работу получали деньги. Ставить им в упрек то, что мотивом в их деятельности была корысть — просто смешно, так как тогда подобного рода обвинения можно выкатить любому работающему человеку. Заработная плата или гонорары — естественная часть работы любого человека творческой профессии.

Это дело показало, что и в среде оппозиции есть порядочные люди, с которыми, несмотря на целый ряд идеологических и политических различий, можно говорить о путях развития республики. Как есть и та часть, которая сначала занималась доносами, как Денис Рабянок, 34 лет, живущий в городе Калинковичи Могилевской области, признавшийся и гордящийся тем, что, мол, это он написал донос в Министерство информации республики. А теперь горячо одобряет 1937 год в исполнении белорусских властей в отношении независимых журналистов.

Только надо помнить одну истину, которую лучше всего поведал миру немецкий протестантский богослов, пастор протестантской евангелической церкви, один из самых известных в Германии противников нацизма, президент Всемирного совета церквей, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Мартин Фридрих Нимеллер: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать».

Интересно, что даже в фашистской Германии за «разжигание социальной вражды» и «скрытые нападки на государство» пастору в 1938 году дали всего семь месяцев тюрьмы и присудили штраф в 2000 марок. На что уже последовала реакция Гитлера, и священник отсидел сначала в концлагере Заксенхаузен, а затем в Дахау до его освобождения союзниками в 1945 году.

И, несомненно, те, кто радуются чужому горю, не понимают, что это сегодня сторонники Русского мира оказались на нарах, а завтра — окажутся сторонники другого пути развития. Однако они не понимают, что все это делается в рамках политики разделяй и властвуй, а суть дела остается неизменной.

Некоторые эксперты, которые попросили не упоминать их имени в связи с начавшимися в Беларуси репрессиями в отношении «пророссийской оппозиции», считают, что имеет место спецоперация: «Обратите внимание, как идет процесс демонизации. В «Нашу ниву» сливают информацию по Бурыкину (батюшка со свастикой), пытаются оболгать членов Белорусского славянского комитета Сергея Костяна и Льва Криштаповича, сейчас взялись за пророссийских авторов российских изданий. Конечная цель: свержение даже не Лукашенко, а постсоветского пророссийского режима. Параллельно проводится демонтаж экономики с переводом ее на рыночные рельсы, в чем заинтересованы все окружающие прозападные соседи».

Совершенно прав Сергей Костян, который в своем обращении к президенту республики пишет: «Уважаемый Александр Григорьевич! Серьезнейшим образом почистите свои авгиевые конюшни, именуемые аналитическими центрами, президентской идеологической вертикалью, государственными СМИ. Мусора там много, что и Вы уже, похоже, не в состоянии отделить зерна от плевел». Если уже Сергей Костян стал писать такие комментарии, значит, действительно, что-то прогнило в белорусском «королевстве», и смрад от этой гнили убивает все живое.

Многие эксперты разделяют данную точку зрения. Так, эксперты на портале «Антифашист» отмечают: «Удивительно то, что задержание происходит в так называемой братской Белоруссии. Я мог бы еще понять, если бы речь шла о пресловутой Украине с русофобскими настроениями, или Прибалтике, хотя даже там не задерживали одновременно троих журналистов одного СМИ».

Или Артем Бузила в материале «Тревожный звоночек для Москвы» на портале «Взгляд»: «Когда я читал об этом деле, то буквально не верил своим глазам, настолько эти обвинения напоминали те, за которые я оказался в украинской тюрьме. Под «разжиганием межнациональной розни» принято подразумевать оскорбление чьего-то достоинства либо призывы к дискриминации по национальному признаку. Например, фразы типа «надо вешать представителей такой-то национальности» или «ненавижу такой-то народ за их свинство» — вот это, безусловно, в чистом виде разжигание. Но вы не найдете в публикациях Павловца и Алимкина чего-то даже отдаленно подобного этому.

Что же касается «материального вознаграждения» за публицистическую деятельность, то, уверен, белорусские следователи также работают не на общественных началах. Аналогично трудятся и журналисты. Якобы взломанная КГБ переписка с «московскими кураторами» также на поверку оказывается фикцией: в любом издании существует собственная редакционная политика, и она подлежит согласованию, в том числе и относительно тональности будущего материала».

То есть, если посмотреть непредвзято, то даже с точки зрения известного украинского журналиста, прошедшего застенки СБУ, нынешние действия официального Минска явно подходят под определение «беспредел».

Говорят, ребят закрыли за то, что, мол, они сомневаются, что белорусская нация существует. Смешно. Как ни странно, но именно в этом сомневается и нынешний министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: «За последние 25 лет мы начинаем медленно формироваться как нация. Мы находимся в процессе формирования идентичности белорусской нации». То есть нации еще нет? Тогда за что посадили ребят?

Логичные выводы из данного тезиса Макея хотел было сделать сам, но за меня их уже сделали другие: «Теоретически заявления главы МИД Следственный комитет Белоруссии вполне мог бы квалифицировать по ст. 130 УК РБ, сделав чиновника третьим в компании доцента Юрия Павловца и сторожа Дмитрия Алимкина. Переставшая быть «мягкой» пресловутая «белорусизация», национализм и русофобия, которыми отмечены многие внутриполитические шаги властей экс-БССР в последние годы, послужили существенным поводом для потепления отношений между Минском и Варшавой».

В заключение хочу сказать следующее.

Первое. Своим друзьям, товарищам по работе и единомышленникам по духу и, прежде всего, их женам и родственникам хочу пожелать крепости духа, трезвости ума, не поддаваться лишним эмоциям, не идти на сделку с совестью и не поддаваться на провокации, которые по мере того, как будет рассыпаться это грубо сфальсифицированное дело, будут множиться, как грибы после дождя.

Второе. В ситуации, где для людей дорог каждый день и час, кому-то в порыве эмоций покажется, что ничего не происходит, — это не так. Россия — это огромная машина. Ребят никто не бросит. Так как дело абсолютно не в них. Они лишь повод в той грязной кампании, которая развернута в последнее время против России, Русского мира, православной веры, Русской православной церкви, сторонников Русского мира в республике — как на страницах некоторых прозападных изданий, так и провластных. На самом деле, игра идет гораздо более масштабная, и в истинных причинах этого заказного дела еще предстоит разобраться.

О третьем аспекте репрессий в Беларуси против журналистов и свободы слова мы поговорим в следующем материале отдельно, поскольку он слишком важен и обширен. Но общий вывод из ситуации понятен — государство голое, слабое и тотально фальшивое. Оно слабо настолько, что его могут разрушить статьи сторожа. Все то фундаментальное здание тотальной лжи, неэффективности, отсутствия всякой деловой, общественной и иной мотивации, которое строилось в республике последние годы, оказалось, может быть разрушено 10−15 статьями сторожа, доцента и журналиста. Это много говорит о той «белорусской государственности», о той «белорусской идеологии», которую строили-строили, но никак так и не построили.

Поэтому власть пытается спрятаться за уголовные дела против своих интеллектуальных оппонентов, не имея никаких аргументов им достойно возразить в открытой дискуссии. Они могут победить сегодня, в этом конкретном деле, но в целом тоталитаризм никогда не победит свободу. Потому что он идет против божественной природы человека.

Продолжение следует…