



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Угроза России». Лицо варшавского заказчика

Существует такое юридическое понятие — эксцесс исполнителя. Это совершение исполнителем преступного деяния, которое не охватывалось умыслом других соучастников. Почему-то это понятие первое, что приходит на ум при анализе ситуации, связанной с арестом трёх авторов ИА REGNUM — Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Из поднявшейся по этому поводу медийной волны очень сложно выжать сухой остаток, но тем не менее попытка не пытка. Итак, в сухом остатке. Согласно официальной позиции белорусских правоохранителей, все трое арестованных по заказу российских СМИ писали тексты, якобы направленные на возбуждение ненависти и унижение национального достоинства. Ключевыми словами в обвинениях, на мой взгляд, являются «по заказу российских», при этом всячески подчеркивается, что за тексты платились гонорары.

В этом ракурсе все аресты со спецназом, особенно в отношении работающего в Белоруссии сторожем детского учреждения Алимкина, выглядят просто шумным представлением, масштабной, но неуклюжей клоунадой. В раскрытии преступлений заказного характера всегда сложно найти заказчика. Когда он устанавливается и привлекается к ответственности, это считается высшим пилотажем в работе правоохранителей. В данном случае все сведено к абсурду. Белорусским правоохранителям хорошо известен «заказчик» — ИА REGNUM, которого долгое время анализировали, наблюдали за «исполнением его заказов» и никаких официальных претензий не предъявили. Если на сайте ИА REGNUM действительно долгое время была и до сих пор есть информация, содержащая признаки преступления в виде разжигания и унижения, то почему органы бездействовали и не предпринимали никаких даже попыток пресечения совершаемого на их глазах преступления? Ведь преступление серьезное, и наказание за него почти как за убийство. Это все равно что стоять и смотреть, как на глазах убивают, и бездействовать. Вместо этого они шумно и с размахом, насмотревшись и наанализировавшись, ловят исполнителей, предварительно умышленно устроив информационный слив, вплоть до взломанных почтовых переписок белорусских «исполнителей с российским шефом-редактором».

В чем тут может быть логика? А логика может быть только в том, что не важна была настоящая правоохранительная цель, которая, прежде всего, заключается в пресечении совершаемого преступления, а важно было максимально громко совершить акцию под лозунгом «Мы поймали лазутчиков, работающих на российские СМИ». И если вспомнить, что аккурат незадолго до этой акции ЕС принял резолюцию по противодействию российским СМИ, вообще все становится на свои места. Польша предложила, ЕС принял, а Белоруссия впереди Польши и впереди Европы всей уже «уничтожает эту контру». Громко, чтобы все видели и слышали. Кому это выгодно? А вот тут вопрос, либо это согласованная государственная позиция, либо-таки эксцесс исполнителя. Но однозначно, что есть те, которые готовы побежать и доложить, как в той блатной песне будущего активиста: «Я сегодня поймал чифириста, запишите меня в СПП». И если-таки это эксцесс исполнителя, то вполне возможны два варианта: либо Беларусь пойдет по стопам Украины в сторону ЕС, либо побежит с ней наперегонки туда же.

Это не тенденциозный комментарий одиозных событий. Это логика на очевидных обстоятельствах. Именно такой вывод следует, если анализировать сухой остаток.