В эти дни в нашей стране отмечают 75-летие битвы за Москву — сражения, изменившего ход войны. После провала операции «Тайфун» Гитлер, по свидетельству очевидцев, заявил, что если бы в течение шести недель стояла хорошая погода, Германия обязательно победила бы. Тут, конечно, вождь «цитадели Европа» слукавил, потому что если бы в ноябре в России можно было бы рассчитывать на хорошую погоду, то населяли бы эти земли совсем другие люди, не готовые поступаться своим комфортом даже во время войны. Как раз такие, что при наступлении войск вермахта встречали их розами и тюльпанами, открывали рестораны и бордели, чтобы обеспечить оккупантов всеми радостями бытия, то есть продолжали как ни в чем не бывало совершать свой бизнес, ну, может быть, и роптали, но не очень решительно и не великим числом.

Игорь Бекшаев Дмитров в тумане

Так что дело не в погоде, а в людях. Тюльпанов не было. Они тут не растут, погода не позволяет, и вообще не до тюльпанов, когда объявлено, что тебя едут порабощать, грабить, убивать. Суровый климат издавна принял под свой покров людей неприхотливых, не расположенных отдавать свою землю под натиском злой, чуждой силы. Погода и вправду не создает комфорта. Особенно по осени и в начале зимы. Сыро, слякотно. Или вдруг мороз. Погода не благоволит здесь захватчикам. Как и характер народов, населяющих Россию им тоже не благоволит. Но война закончилась. Давно уже. Люди после всего этого остались снова наедине со своей погодой и своей властью. Если понятно, что погода создает дискомфорт, который, в том числе, и помогает людям отстаивать свою землю от врагов, то народ снова стал задаваться вопросом, почему власть людям в России создает временами такой дискомфорт, который порою ничуть не лучше порабощения захватчиками. Хуже иногда всякой непогоды.

Россия очень большая страна с очень непростым и капризным климатом. Богатств ее вполне достаточно, чтобы люди в ней жили, не испытывая неудобств. Следует согласиться с тем, что критически не хватает людских ресурсов для полноценного и гармоничного освоения территории. Но нельзя согласиться с тем, что нет никакой возможности приложить ум и волю, чтобы люди не бились за свои права из-за всякой мелочи, отстаивали свое право на достойную и комфортную жизнь так, словно они снова вступают в бой с вермахтом. Как это сегодня видно на примере Подмосковья (и не только его). Недавние аварии после ледяного дождя выявили критическую недостачу резервных генераторов на котельных. Их просто не было, свет погас из-за обрыва проводов, встали целые поселки и даже города на севере Подмосковья. Со всей страны привезли генераторы, люди работали сутками, качались от усталости, чтобы дать хотя бы тепло в дома.

Вторая сейчас наблюдаемая картина — роют. Снег валит, рабочие сыпят песок на обочину вперемешку со снегом, разравнивают граблями. Пурга метет, а они кладут асфальт на обочине. Здорово, что кладут, делают обочину, расширяют дорогу, всем станет хорошо, но почему зимой? У нас что — опять фашист под Москвой? Почему ничего этого не делалось летом? Песок, сверху гравий, все это пятьдесят на пятьдесят со снегом, сейчас все это накроют асфальтом, что будет со всем этим весной? Или еще лучше — кладут теплотрассу. Сегодня в городе Дмитрове, аккурат в дни памяти декабрьского контрнаступления Красной Армии, отключили одну котельную, присоединяют новую ветку. Ничто не мешало рыть все это летом. И рыть легче, и никому никакого неудобства не было бы. Народ, узнав о таком событии, заранее готовится к испытаниям. Звонят, просят, требуют отменить мероприятие до весны. Да кто их станет слушать. Отключат, и снова две недели воздух будет гулять по трубам, рабочие, не вылезая из подвалов будут прогонять стояки, отогревать примерзшие в карманах участки паяльной лампой, и все это «не в дни войны, а в мирный час», как поется в популярной песне.

Почему у нас в стране зачастую планирование мероприятий по благоустройству сильно напоминает отражение танковой атаки под Волоколамском? Мудрая русская пословица говорит о подготовке саней летом, чтобы зимой можно было неспешно выпрямить, смазать оси телеги и подлатать борта. Но у нас руководство на местах особенно по сию пору относится к людям, как к солдатам во время войны, которые должны терпеть неудобства, понимая, что «ставка» глаз не смыкает и кует общую победу. Но это не так. Все видят, что летом ничего не делается, и «ставка» спит или находится где-нибудь в отпуске, вспоминая, что ничего не сделано только под конец года. А «конец года» у нас известно какой. Ровно такой, который не дал Гитлеру выиграть войну. Так почему люди в мирное время должны воевать со своим климатом, когда для работ такого рода вполне достаточно теплых дней?