Действиям Тегерана на Ближнем Востоке, составляющем вторую по серьезности угрозу безопасности США после КНДР, необходимо давать отпор напрямую, а не пытаться рубить его «щупальца» по отдельности в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Альтернативой этому стала бы постепенная сдача региона Ирану, России, их союзникам или перспектива погрязнуть в череде опосредованных войн с Тегераном, пишет Амитай Этциони в статье для National Interest.

Флаг Ирана

Автор отмечает, что те, кто утверждает, что у США нет причин продолжать вмешиваться в дела Ближнего Востока — особенно сейчас, когда страна больше не зависит от поставок энергоносителей из региона, — должны принимать во внимание следующее. Когда эксперты говорят о шиитах и суннитах в регионе, создается впечатление, что речь идет о двух более-менее одинаковых лагерях, тогда как на деле выясняется, что шииты в регионе более напористы и могущественны, чем сунниты. Более того, шииты более объединены, чем сунниты. Таким образом, на стороне шиитов оказываются правительства Ирака, Сирии, вооруженная группировка «Хезболла», а также повстанцы в Йемене. Россия и Иран вливают миллиарды на их поддержку, а также отправляют им войска и оружие.

На стороне суннитов находятся Саудовская Аравия, чьи вооруженные силы слабы и не готовы вести наземные бои, нестабильная Иордания, Египет, находящийся в экономическом кризисе, бессильные войска бывшего президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Поэтому велика вероятность того, что если США выйдут с Ближнего Востока, шииты, которые также составляют меньшинство в Саудовской Аравии и большинство в Бахрейне, под руководством Ирана получат контроль над всем регионом. Такой шиитский Ближний Восток, считает автор, будет, по сути, рассадником международного терроризма, распространяющегося в Европу и угрожающего территории США.

Более того, лидеры Японии, Южной Кореи и других стран Азии внимательно смотрят за действиями США на Ближнем Востоке, чтобы понять, насколько надежным союзником являются США. Если Вашингтон решит оставить регион, его союзники в Азии могут последовать примеру Филиппин, идя на компромисс с великими державами или склоняясь к Китаю и России. По сути, это означает конец роли США в качестве мирового лидера. Неоизоляционисты, возможно, и будут рады такому отступлению, им тем не менее нужно подумать если не о безопасности союзников Белого дома, то о безопасности самих США.

Второй же возможностью является попытка отрубить «щупальца», по сути, пойдя на большую степень вмешательства в Ираке, Сирии и, косвенным образом, в Йемене и в Ливане. Но в каждом из этих случаев Белый дом может столкнуться с рядом проблем.

В Ираке США на протяжении долгого времени пытались убедить возглавляемое шиитами правительство стать более инклюзивным, позволить представителям суннитов играть более значимую роль в управлении страной. В противном случае, настаивают в Вашингтоне, сунниты поддерживают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические группировки. По тем же причинам США глубоко обеспокоены шиитскими вооруженными силами, которые проходят тренировку, получают приказы от Ирана и частично вооружаются им.

Однако иракское правительство идет в обратном направлении с ростом влияния Тегерана на Багдад, который, по мнению автора, использовал обученные и оснащенные США полицейские и армейские подразделения в качестве эскадронов смерти. Багдад по-прежнему не включает суннитов в ряды правительства. Иными словами, США не смогли найти способа принудить иракское правительство следовать сформулированному США курсу.

Ситуация в Сирии еще сложнее. После того как Россия получила еще и базу ВВС вдобавок к военно-морской и пошла на громадные инвестиции в поддержку своего последнего союзника на Ближнем Востоке, она, скорее всего, будет играть ключевую роль в Сирии. В процессе этого Москва начала координировать свои действия с Ираном, даже пошла на использование иранской базы для нанесения авиаударов по территории Сирии. Иран не только предоставляет значительную финансовую и логистическую поддержку правительству Асада, но и направляет войска для борьбы с мятежниками. Стратегия США в Сирии на данный момент была в том, чтобы минимизировать свою роль в стране. Вашингтон очевидным образом не смог ограничить роль Ирана в Сирии.

В Йемене же кампания Саудовской Аравии против повстанцев-хуситов, поддерживаемых Тегераном, не может достигнуть успеха, несмотря на многочисленные бомбежки и огромное число погибших мирных жителей. Здесь США могут пойти только на то, чтобы предложить своего рода ничью, соглашение, которым Йемен будет поделен между хуситами и правительственными войсками. Это станет очевидной, пусть и частичной, но победой Ирана.

В Ливане же, по сути, правит группировка «Хезболла», хорошо вооруженная и получившая значительный боевой опыт, отчасти в Сирии. Она играет ключевую роль в Сирии и угрожает Израилю. Она получает финансовую и военную поддержку Ирана. И ни один серьезный американский эксперт не предложил ни одного варианта решения проблемы иранского влияния в Ливане.

Если США удастся избежать ухода с Ближнего Востока, то вероятность успеха борьбы с каждым из «щупальцев» поодиночке невелика. Введение новых санкций не гарантирует успеха, поскольку они будут носить ограниченный характер, если другие страны к ним не подключатся. С другой стороны, Иран продемонстрировал большое нежелание вступать в конфронтацию с вооруженными силами США.

В 2003 году, когда администрация Буша-младшего включила Иран в «ось зла», а также вице-президент Дик Чейни открыто говорил о применении против Тегерана военной силы, исламская республика нашла способы пойти на уступки. После свержения Саддама Хусейна Тегеран был готов согласиться на все, в том числе и отказ от ядерной программы, в обмен на соглашение о ненападении. Администрация Буша-младшего отказалась, поскольку стремилась к смене режима.

Тем не менее Иран пошел на приостановку своей программы создания ядерного оружия до тех пор, пока не выяснилось, что США не столь могущественны, как казалось. Поэтому гипотеза о том, что Иран готов убрать свои «щупальца» и пойти на дальнейшие уступки в ядерной программе, легко проверяется, если собрать в регионе значительную группировку сил и дать адекватный ответ в следующий раз, когда Корпус стражей исламской революции будет проявлять агрессию по отношению к ВМФ США.

Если Вашингтон сможет принудить Тегеран заниматься внутренними делами и избегать применения вооруженных сил для вмешательства во внутренние дела других стран, он также сможет восстановить свою репутацию в качестве глобальной державы, которая понесла значительный урон за последние восемь лет. Автор подчеркивает, что не предлагает идти на конфронтацию с Ираном только для восстановления репутации, но это может стать приятным дополнением.

На утверждение о том, что американская общественность не потерпит еще одной сухопутной операции на Ближнем Востоке, автор отвечает, что США в Афганистане и Ираке одержали верх довольно быстро и с малыми потерями. Провал же США был связан не с попыткой уничтожить вооруженные силы противника, а с попыткой заняться строительством нации. То же самое верно и для Ирана, который можно заставить не вмешиваться в дела других государств и отказаться от ядерной программы, тогда как смена режима должна исходить изнутри страны, а не со стороны Запада.