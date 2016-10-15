Двести двадцать восьмую статью Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов, а также, незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веществ, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» юристы часто называют «народной статьей». Фигуранты таких дел, обычно, не имеют никакого отношения к верхушке и даже среднему звену наркобизнеса. Состоят, как правило, даже не из средних, а малообеспеченных слоев населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с наркобизнесом

По количеству осужденных, это одна из самых «популярных» статей. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM правозащитник, автор книги «По ту сторону правосудия» Татьяна Сухарева, есть примеры, когда в женских СИЗО около 70 процентов заключенных привлечены либо уже осуждены именно по этой статье. «Это молодые девушки до 25 лет. Большинство из них имеет детей. На закоренелых преступниц они точно не похожи. Именно по данной статье нередки случаи полицейских провокаций. Особенно, когда речь идет о тех, кто в первый раз стал фигурантом такого дела».

Очевидно, что попадание в места лишения свободы на длительные сроки не только не способствует исправлению молодых людей, которые, действительно, виновны. Но и втягивает их в криминальную среду, заражает «воровской романтикой». Те, кто уверены, что не виновны и стали жертвой полицейской провокации либо ошибок следствия, выходит на свободу обозленным на весь свет. И причины того понятны.

В 2012 году автор этой статьи проводила мониторинг по проблеме наркотрафика в странах Латинской Америки по заказу государственных структур Российской Федерации. Регионы абсолютно разные, но проблемы схожие.

Наркобизнес, как известно, является одной из самых прибыльных сфер деятельности. Основой процветания офшорных зон, куда стекаются эти деньги, на которые затем делаются выборные компании, реализуются глобальные политические задачи, разжигаются военные конфликты. Эти средства отмываются и за счет деятельности ряда общественных фондов, культурных и гуманитарных программ. Именно поэтому, наркобизнес в современном мире нельзя считать маргинальным явлением. Говорить иное — значит, лукавить. Либо не понимать сути проблемы. Ниточки к руководству картелей ведут на самый верх социальных лестниц. В этом и заключается основная проблема борьбы с реальным наркобизнесом.

Примеры, когда в той же Латинской Америке правоохранительные органы успешно громили наркокартели, есть. Пресловутый Медельинский наркокартель был, практически, обезглавлен путем совместной операции, в которой участвовали несколько стран. Но в этой истории замалчивается главная деталь — неоценимую помощь полиции тогда оказали наркобароны из картеля «Джентльмены Кали», бывшие главными конкурентами медельинцев. То-есть, руками полицейских структур шла борьба за влияние в сфере наркобизнеса. Сейчас Колумбия как центр производства кокаина отошла на задний план, уступив пальму первенства Мексике.

А вот в Мексике, где не прекращаются нарковойны, в которых ежегодно гибнут тысячи людей, связка политиков, полиции и наркобаронов очевидна и давно не скрывается. Во всяком случае, когда властям города Игуала надо было разогнать студенческую демонстрацию, полиция обратилась за помощью к руководству местного наркокартеля «Единые воины». И те «разобрались» с молодыми людьми по-своему, затащили их в автобусы, увезли в неизвестном направлении. Студентов или, скорее, их тела ищут до сих пор. Это событие тогда всколыхнуло всю страну. На демонстрации вышла вся Мексика, требуя наказания для виновных и отставки президента. Руководство полиции и города Игуала было снято, заведены уголовные дела. Эта история показала всю яму нынешней ситуации в Мексике. Что происходит, когда реально страной правят коррумпированные политики, и тесно связанная с наркомафией полиция. И бесполезность ловли мелочи, когда процветает крупная рыба.

К сожалению, не могу дать сравнительных оценок ситуации в сегодняшней России. По одной простой причине — не располагаю данными аналогичного мониторинга. Хотя, провести его можно и без заявки со стороны официальных структур. И, похоже, пора. Хотя бы для того, чтобы внести ясность. А вот истории с «посадками» молодых парней и девушек за продажу наркотиков, которые, по мнению адвокатов, не имеют достаточной доказательной базы, приходится изучать регулярно. Причем, многие фигуранты этих дел до попадания на «контрольной закупке» никогда не были замечены ни в употреблении наркотиков, ни в их продаже.

Складывается ощущение, что вся отчетность по раскрываемости строится у соответствующих служб именно на ловле мелочи. А такой подход нельзя назваться защитой общественной безопасности и интересов наших граждан. Систему наркобизнеса это не затрагивает. И кому-то выгодно, чтобы так было. И эти кто-то, явно, находятся не внизу социальной лестницы в нашей стране.

Показательный и очень типичный пример — история молодого студента Томского государственного университета Виктора Ковешникова, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Цитирую отрывок из адвокатской жалобы относительно избиения сотрудниками УФСКН Виктора Ковешникова при задержании и о необеспечении эффективного расследования: «6 февраля 2015 года около 13 часов к Виктору Ковешникову на улице подошли двое мужчин в гражданской одежде, оказавшиеся позднее сотрудниками отдела специального назначения УФСКН России Один из них, не представившись, не показав служебное удостоверение, молча, нанес заявителю удар кулаком в лицо, в область правого глаза. От удара заявитель упал на спину, ударившись затылком об лед, и потерял сознание. Очнулся он, когда двое мужчин, положив его на живот, на землю, завернули ему руки за спину, причиняя сильную боль, и надели на него наручники. Когда заявитель попытался поднять голову, один из сотрудников УФСКН, с силой надавил ему коленом на спину, от чего заявитель ударился лбом об лед. Затем заявителя подняли с земли, потянув за наручники, однако он не мог стоять самостоятельно и упал лицом вперед, вновь ударившись об лед. После этого его подняли и посадили в автомобиль, где продолжили избиение: один из сотрудников нанес заявителю 2−3 удара кулаком в лицо, второй — более 8 ударов кулаком в лицо. В автомобиле заявитель вновь потерял сознание, когда он пришел в себя, то увидел, что один из сотрудников держит в руках его сумку. Позже сумку повесили заявителю на шею. Через некоторое время в автомобиль сел еще один мужчина, представившийся оперуполномоченным УФСКН, который сказал заявителю, что он задержан за совершение преступления и сейчас состоится его досмотр. При досмотре из карманов куртки Заявителя были изъяты три телефона, лишь один из которых действительно принадлежал ему, а двух других он никогда не видел. Кроме того, из его сумки были изъяты 4 пакетика, в которых находились свертки с порошком, который, как оказалось впоследствии, содержал наркотическое вещество. Данные пакетики и их содержимое также не принадлежали Ковешникову. В помещении УФСКН России по Томской области заявитель находился без доступа к адвокату примерно до 20−00 тех же суток. В результате угроз дальнейшего применения физического насилия он подписал объяснение, составленное оперуполномоченным О., в котором признавал себя виновным в продаже наркотических веществ с использованием сети Интернет«

Впервые в официальных российских СМИ факты применения насилия в полиции были озвучены после случая, когда в Казани полицейские несколько часов насиловали задержанного бутылкой. После чего он скончался. Потом, подобные истории снова попадали в СМИ. Но, похоже, что эти факты не единичны. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM правозащитник Татьяна Сухарева, к ней также применялись меры физического воздействия в полиции. Пресловутое хамство оперативников известно даже по сериалам про «ментов». И считается чуть ли не проявлением мужской брутальности. Назвать это нормальным нельзя.

. А далее, читая материалы следствия слышишь знакомую заезженную пластинку: «в неустановленное время у неустановленного лица Ковешников приобрел 12.08 грамм наркотического средства. Затем, сбыл в ходе «проверочной закупки» эти средства оперативнику». Вот, в принципе, и вся доказательная база.

Томский адвокат Евгений Языков заявил корреспонденту ИА REGNUM : «В борьбе с преступностью правоохранительным органам необходимо соблюдать права человека, исключать провокацию преступлений при проведении проверочных закупок. Подобные действия сотрудников полиции/наркоконтроля и использование их результатов в уголовном процессе приводят к тому, что непоправимо подрывается принцип справедливости судебного разбирательства. Всё уголовное преследование является в таком случае логическим продолжением провокации, поскольку, не будь провокации, не было бы и самого деяния и, следовательно, не было бы и уголовного преследования. Ситуация, когда лицо подталкивается представителями государства, призванными не допускать совершение преступлений, к совершению преступления, а потом привлекается к уголовной ответственности за это, ни в коей мере не соответствует справедливому судебному разбирательству».

Оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу в отношении Виктора, по мнению Евгения Языкова, проведены сотрудниками наркоконтроля «не только без соблюдение законности при непосредственном проведении оперативно-розыскного мероприятия, но и обоснованности его проведения. Так, в рассекреченных материалах оперативно-розыскной деятельности, представленных в следственный орган отсутствуют какие-либо сведения о том, что Ковешников на момент проведения ОРМ «проверочная закупка», был причастен к сбыту наркотических средств или готовится к нему».

Однако, на исход дела данные обстоятельства не повлияли. В России, практически, не бывает оправдательных приговоров. И это тоже не нормальное явление.

Сейчас много говорят о реформе российской судебной системы. Но реформировать надо не структуры внутри нее. А методы взаимоотношений между судами, полицией, следствием. Количество оправдательных приговоров не достигает в России и половины процента. О чем это говорит? О том, что суды утратили самостоятельность в принятии решений. Именно поэтому, регулярно раздаются жалобы от адвокатов, что их доводы не слышат судьи, а зачастую, и озвучить их нормально не дают. Вот об этом надо думать при реформировании судебной системы. Иначе, за решетку будут идти не виновные люди, а реальные воротилы преступности оставаться на свободе.

Вернемся к делу Виктора Ковешникова. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM сторона защиты, «согласно позиции стороны обвинения, Ковешников выходил в сеть «Интернет» под ником «Legtsk» и вел переписку по поводу продажи наркотических средств. В судебном заседании от 09.03.2016 г. сторона защиты заявила ходатайство о приобщении материалов, подтверждающих, что лицо под ником «Legtsk» с 29.02.2016 г. снова находится в сети и ведет переписку (в то время как обвиняемый находился под стражей). Суд отказал в удовлетворении ходатайства, «так как данный материал не имеет отношения к предмету доказывания». Обвиняемому судом не были предоставлены достаточные возможности приводить доводы в свою защиту и подкреплять их доказательствами».

На самом деле, эта история типична. Ее могут почти дословно повторить родители, знакомые тысяч молодых парней и девушек, привлеченных за сбыт наркотиков. Или за намерение.

Конечно, среди них немало и тех, кто реально виноват. Но повторюсь, что крайне редко можно услышать о задержании воротил наркобизнеса. Может быть, эти люди сидят в глубоком подполье? Тогда имеет смысл вместо формулировок «приобрел в неустановленное время в неустановленном месте дозу наркотических средств», все-таки, не ограничиваться контрольными закупками, а отследить всю цепочку и выйти на самый верх этой преступной сети? У полиции связаны руки? Те, кто наверху этой пирамиды настолько влиятельны, что даже помыслить об их привлечении к ответственности нашим бравым наркоборцам страшно и остается воевать с подростками и молодежью? Со студентами, простыми работягами, с молодыми матерями, в одиночку воспитывающими детей?

Мне кажется, что свое слово должны, наконец-то, сказать российские общественные организации, позиционирующие себя как борцы с наркотиками. Очевидно, что для начала надо знать правду о том, кто крышует российский наркобизнес. И эта правда должна стать достоянием гласности. Необходимо провести системный мониторинг сомнительных с точки зрения соблюдения законности дел о привлечении к ответственности лиц, причастных, или, якобы, причастных к наркотрафику. И требовать восстановления справедливости. На всех уровнях.

Сейчас направлена жалоба в ЕСПЧ по делу Виктора Ковешникова. Готовившая жалобу юрист Татьяна Трубникова уверена, что в этой истории нарушено право не подвергаться жестокому и бесчеловечному обращению. Явно нарушено, так как к Виктору Ковешникову были применены методы физического воздействия. Об этом Татьяна Трубникова заявила корреспонденту ИА REGNUM.

Практика обращения в ЕСПЧ по «наркоделам» становится все более распространенной в нашей стране. И есть немало примеров, когда эти жалобы удовлетворяются. Что, опять же, говорит о ненормальном состоянии российской судейской системы. Кроме искалеченных судеб системные случаи полицейского произвола, следственных ошибок и беспомощности судов создают очаги социальных напряженности. Ломают у людей веру в законность и справедливость.

Может, стоит, пока не поздно, принять меры? А то ведь так нам и до социального взрыва как в Мексике будет не далеко. Если еще время не ушло.