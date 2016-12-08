



President.gov.by Александр Лукашенко и Пётр Порошенко

Прозападная оппозиция пьет шампанское и ликует. Наконец-то она вступила в диалог с властью. Мало того — почти все их инициативы, за которые их с 2004 по весну 2014 года пинали как подзаборных котят, теперь плодотворно и, несомненно, творчески осваиваются действующей властью. Это ли не повод для ликования?

Так, уже в мае этого года заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Бузовский (молодец, комсомольский опыт не пропьешь) выразил озабоченность тем, что доля российского контента в белорусских СМИ доходит до 65%: «это тоже нас не должно не настораживать с точки зрения культуры национальной, в том числе информационной безопасности». Чем полностью продублировал подход к российским СМИ прозападных СМИ:

«В какой-то степени уравновесить российский контент на белорусских телеканалах можно было бы за счет украинского. В 2014 году президенты Беларуси и Украины смогли договориться о сотрудничестве в этом вопросе. Другое дело, что на уровне исполнителей решение не выполнено и сегодня. Похоже, что белорусская сторона хотела бы получить дешевый украинский развлекательный контент с сохранением контроля на своей стороне (например, в виде гибридного белорусско-украинского телеканала). Киеву же сподручнее получить возможность транслировать свой государственный телеканал на белорусскую аудиторию (телеканал «Беларусь 24» доступен украинцам).

Как выяснилось, украинская сторона готова предложить только сотрудничество с государственным иновещательным телеканалом «UA|TV», который как раз не особо силен в развлечениях, он в основном планомерно отбивает российские атаки в информационной войне. Впрочем, и на «Беларусь 24» развлекательный контент и кинофильмы составляют менее 50%. В целом нетрудно понять, что белорусским властям меньше всего нужна неконтролируемая иностранная информационная продукция».

То есть уже весной этого года процесс сращивания идеологических программ власти и прозападной оппозиции под лозунгом противостояния России шел полным ходом. И разве кто-то скажет, что мы об этом не писали? — Писали, и неоднократно. Как отмечают оппозиционные СМИ:

«Еще недавно признаки русофобии в нашей стране замечались только одиозными СМИ, вроде ИА «REGNUM». Но на прошлой неделе российский «Первый канал» заинтересовался альтернативным видением белорусской истории: мол, и в Украине все началось с отличного от России исторического видения».

То есть не такие уж мы и одиозные, раз одними из первых обратили внимание на те тенденции в белорусской общественной жизни, которые остальные российские СМИ начали замечать только годы спустя. А посмотрите, какой радостью и ликованием взорвались форумы прозападных информационных ресурсов, когда на этой неделе власти Беларуси задержали сторонника Русского мира в республике Юрия Павловца:

Павал 07.12.2016 / 16:55

Шыкоўна! Уся прагрэсіўная Беларусь святкуе!

belvit5 вчера в 20:36

С каждым ублюдком будет так и даже хуже… кто открывает свою грязную пасть на Беларусь и беларусов! Ещё желающие есть? То-то… Рвать на части будем сук продажных! SDV 07.12.2016 / 17:09

Наконец-то им занялись, а то достали эти проповедники русско-мировские.

Бульбан 07.12.2016 / 18:00

Если засудят — жму руку прокурору и судье. Наконец-то власти раззувают глаза на то что готовится «Донбасс2» и действовать нужно решительно!

jag-007 вчера в 15:47

Хорошо было бы, если бы его втихаря повесили.

И это только наиболее адекватные и приемлемые в обществе высказывания. Практически все остальное — гнусная матерщина и похабщина. Но, естественно, разжигают межнациональную рознь сегодня в республике только сторонники Русского мира. Их же оппонентам, как видно, можно все — призывать убить человека, составлять «черные» и расстрельные списки врагов народа — ни белорусские силовики, ни белорусское министерство информации не видит в такого рода комментариях ничего плохого и разжигающего. Но если реакции со стороны власти на подобное нет, значит, власть сама способствует разжиганию подобного рода настроений в русофобской тусовке.

В этой связи абсолютно не удивляют заявления о том, что в республике началась подготовка предложений «по повышению психологической и моральной готовности противостоять угрозам внешней агрессии с любого направления». Их для белорусской армии разрабатывает оппозиционный Белорусский национальный конгресс.

Или другой пример. Больше месяца назад лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич передал в министерство культуры Беларуси обращение за признание бело-красно-белого флага исторической ценностью. Количество подписей под обращением превышает 10,5 тысяч. Видимо, он сделал это неслучайно, так как, по его мнению, государственные масс-медиа начали готовить общественное мнение к возможному признанию бандеровского флага.

«Многие сейчас очень сожалеют о том, что в 1995 году они, руководствуясь конъюнктурной выгодой, рвали бело-красно-белый флаг, преследовали носителей национальной символики. 20 лет этим занимались. Сейчас не так просто повернуть эту машину, даже если бы они и хотели. Хотя мы, конечно, рады, что (пусть и из конъюнктурных причин), но государство пытается развернуться. Ведь Лукашенко понимает: без патриотов национальной символики он не защитит Беларусь и, соответственно, свою власть» — заявил молодежный лидер.

Лидер молодой, а ситуацию понимает правильно. Видимо, точно также не случайно, министерство культуры направило обращение в Академию наук для выработки официальной позиции по бело-красно-белому флагу. Что это означает? Что для сохранения собственной власти официальный Минск готов вступить в союз с теми, кого гнобил двадцать лет. Врагом же назначены Русский мир и Россия.

Что хочется сказать по этому поводу. Возможно, если бы такая линия была заявлена в 1994 году или даже 2000-м, официальному Минску можно было бы вписаться в западные концлагеря. Однако сегодня в мире совсем другие тенденции, а Минск опять шагает не в ногу. От ЕС в нынешнем виде скоро останутся ножки да рожки. Если останутся. Возможно, по крайней мере, существует большая вероятность этого, Владимир Путин и Данила Козырь договорятся о линии разделения сфер влияния в Европе, Средней Азии и на Ближнем Востоке. Тут и сомнений нет, что Беларусь, как и большая часть нынешней Украины, в новом государственном состоянии будет в российской зоне влияния. На этом фоне сажать сторонников Русского мира в республике за якобы разжигание межнациональной розни на фоне того, что ежедневно в сети интернет позволяют себе их оппоненты, поддерживающие как власть, так и оппозицию — весьма показательно.

В связи с вышеизложенным, можно отметить следующее.

Первое. То, что официальный Минск решил вступить в сговор с местными русофобами — очень симптоматично и лучше любых экономических выкладок говорит о реальном положении дел в экономике, внутренней и внешней политике страны (о чем более подробно мы напишем в одном из следующих обзоров блогосферы). То есть даже Азербайджан не дал денег. В этой ситуации и в этом контексте, в условиях отсутствия российской нефти, которая как воздух необходима находящейся при смерти белорусской экономике, нетленный лозунг Дмитрия Анатольевича, что, мол, денег нет, но вы держитесь, — начинает впервые приобретать позитивное звучание.

Второе. Официальный Минск показал, что сторонником России и Русского мира он всегда был неискренним. Только исключительно из-за денег. Когда несмотря на все внешнее давление и внутреннюю фронду, Россия стала сильной, то это оказалось как серпом. Но ничего. Лучше раньше, чем поздно.

Третье. Перевертыш официального Минска говорит об окончательной потере нынешними властями республики концептуального управления в стране. Власти проиграли концептуальное управление своим врагам — прозападной оппозиции. Но если они думают, что заигрывание с местными необандеровцами поможет им удержать власть, о чем прямо заявил политический неофит Дашкевич, то они глубоко ошибаются. Макей с Якубовичем во власти-то, может, и останутся на переходный период, но кто-то должен будет отвечать за все содеянное ранее. И этими козлами отпущения будут силовики. Это они должны прекрасно понимать. И единственное место для них, если они хотят избежать участи ранее прессуемых ими на нарах, это — Россия. Если успеют.

Однако если концептуальная власть проиграна, то вопрос проигрыша реальной власти становится только исключительно вопросом времени. И, похоже, часики затикали. В этой связи вспомнилась одна реплика Ростислава Ищенко от 2014 года. В самом начале украинского кризиса многие жители Украины спрашивали — а нам-то что делать, если бандеровцы придут к власти? Он тогда совершенно правильно ответил — закрывать или переводить в Россию бизнес, продавать жилье, пока оно еще что-то стоит, и переезжать в Россию. Не хотелось бы об этом думать, но, похоже, многим гражданам Белой Руси, чтобы не остаться в самом обозримом будущем без куска хлеба или не гнить в казематах как сторонникам Русского мира, остается только последовать совету Ростислава, так как Беларусь семимильными шагами влетает в украинский сценарий.

Кто-то спросит — а что делать России? Думаю, надо просто не вмешиваться, как и в случае Украины. Если республика не пойдет на подписание соглашения о том, что поступающая по внутрироссийским ценам нефть идет не в прибалтийские, а в российские порты, то от поставок нефти, по крайней мере, для начала на северный Новополоцкий НПЗ, можно будет отказаться и напрямую отправлять ее с российских месторождений на Усть-Лугу. Свободные мощности там уже имеются. Беларусь явно не нуждается в этой имперской нефти. Так зачем настаивать и сыпать соль на сахар?