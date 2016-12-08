На фоне провала соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), неспособности ВМФ США сдержать действия КНР в Южно-Китайском море Вашингтон не смог продемонстрировать своим азиатским партнерам и Пекину, что у него имеются достаточные ресурсы для того, чтобы оставаться значительной силой в регионе. Несмотря на сделанное в 2011 году заявление президента Барака Обамы о том, что «США являются тихоокеанской державой, надолго пришедшей» в регион, эти слова могут оказаться простой риторикой, пишет Хантер Марстон в статье для National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Гонконг

Признавая сокращение мощи США в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона, советники Трампа по Азии Питер Наварро и Александр Грей выступили за увеличение военно-морского присутствия США в регионе, однако их подход «мира через силу», скорее всего, приведет исключительно к негативным последствиям, если он не будет дополнен экономическим взаимодействием, которое и должно было обеспечить ТТП. Вместо того чтобы повысить защищенность региона, большая милитаризация со стороны США вызовет подозрение со стороны Пекина в том, что против него действует очевидная стратегия сдерживания. Такие шаги приведут к еще большей агрессии и ускорят уход США из региона, или, что хуже, окончатся войной крупных держав.

Администрация Обамы пыталась «сбалансировать» внешнюю политику США в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона с помощью укрепления экономических и военных связей, а также инвестиций в своих азиатских союзников. Сейчас же одного экономического и военного влияния Пекина, сопровождаемого ослаблением аппетита США к мировому лидерству, достаточно для начала новой фазы в Азии. И стремление команды Трампа решить проблему исключительно с помощью вооруженных сил может привести к печальным последствиям.

Но вместо того чтобы видеть угрозу со стороны усиливающегося Китая, лидеры США должны понять, что КНР не затрагивает ключевых национальных интересов США. В целом в настоящий момент происходит возвращение Китая к статус-кво анте, при котором Пекин вновь доминирует над несколькими малыми государствами на своей периферии, как это было во времена его прежнего могущества.

Еще со времен до Гражданской войны в США Азия являлась важным для Белого дома регионом, и после окончания Второй мировой войны США поддерживали стабильность и процветание Азии, выступая в качестве гаранта безопасности. Однако баланс глобальных сил меняется.

На сегодняшний день на долю Азии приходится более половины темпа роста глобальной экономики, и к 2020 году регион сравняется по объему расходов на вооруженные силы с США. Выдвинутые Дональдом Трампом во время предвыборной кампании лозунги поднимают вопрос о продолжительности обязательств США их азиатским партнерам. США поставляют в Азию до 60% своих товаров и 72% сельскохозяйственной продукции. Однако без ТТП экономическое влияние в Азии значительно сократится.

Доминированию США в Азии угрожает Китай, который уже затмил ЕС и США в качестве крупнейшего торгового партнера стран — членов АСЕАН. Влияние Китая уже заметно в Малайзии и на Филиппинах, правительства которых заключили выгодные договоры, пойдя на потепление отношений с Пекином.

Будучи исключенным из рядов ведущих стран, задающих правила международных финансовых институтов, Китай пошел на значительные торговые инициативы в попытке переформировать архитектуру региона под свой статус великой державы. И альтернативами нестабильным инициативам США стали Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Всестороннее региональное экономическое партнерство.

Китай также продолжит испытывать мощь вооруженных сил США и их приверженность безопасности в Азии. Становится очевидным, что конечная цель Пекина состоит в том, чтобы выдавить вооруженные силы Вашингтона из региона.

На первый взгляд, статус США как тихоокеанской державы может показаться таким же несомненными, однако целый ряд факторов говорит о том, что их лидерство не стоит принимать как само собой разумеющееся. Усиление Китая удивило политиков США своими большими темпами и лишило их возможности адаптироваться, примером чему является ситуация вокруг островов в Южно-Китайском море.

Таким образом, слова уходящего президента о том, что Азиатско-Тихоокеанский регион является приоритетной задачей для США, могут оказаться не чем иным, как простой риторикой, если Вашингтон не сможет принять всестороннюю стратегию преодоления трудностей в Азии. И она означает не только отправку туда большего числа кораблей ВМФ, но и взаимодействие в области торговли, а также сохранение ключевых союзов США с помощью дипломатии.