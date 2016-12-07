7 декабря 1988 года на севере Армянской ССР произошло разрушительное землетрясение, получившее название Спитакского землетрясения. Несмотря на то, что подобной силы землетрясения происходят по всему миру 10−15 раз за год, Спитакское землетрясение выделяется количеством человеческих жертв и масштабами разрушений. Причиной этому является не только густонаселенный регион охвата природного катаклизма, но и качество строительства в предшествующие 70−80-х гг.

Иван Шилов ИА REGNUM Спитак, 1988

Землетрясение магнитудой 6,9−7 и с интенсивностью толчков в эпицентре 9−10 баллов стало причиной гибели 25 тыс. человек, 20 тыс. стали инвалидами, более полумиллиона человек остались без крова. Было выведено из строя около 40% промышленного потенциала республики, разрушено 17% жилого фонда республики и до 1000 культурно-образовательных объектов.

Газета «Голос Армении» Заводской цех

Петр Шебалин, завлабораторией сильных землетрясений Института физики РАН: «О Спитакском землетрясении трудно говорить беспристрастно. Эта катастрофа потрясла не только всю толщу земной коры, но и всю толщу нашего общества. Рухнуло все, что прогнило: неоправданно оптимистическая схема сейсмического районирования Армении и намеренно удешевленные конструкции многоэтажных зданий, зарегулированная система гражданской обороны и беспомощная система местной администрации…»

Из-за низкого уровня подготовленности соответствующих служб в республиках Союза полномасштабные спасательные работы начались лишь 2−3 дня спустя. В первые же дни работы велись самими гражданами и военными. Из-под завалов были спасены около 20 тыс. человек. Основными причинами большого количества погибших и пострадавших специалистами назывались две — низкое качество строительства последних лет и близость очага к поверхности земли.

Кроме организации помощи пострадавшему региону Армянской ССР всесоюзного масштаба, в помощи республике приняли участие 111 зарубежных стран, а также получившее возможность впервые принять участие в жизни исторической Родины мировое армянство. 10 декабря 1988 года был объявлен в СССР днем траура. Тем не менее скорый развал страны (прекращение восстановительных работ) и транспортно-энергетическая блокада республики со стороны Азербайджана (с 1993 и Турции), требующая больших людских и материальных ресурсов Карабахская война стали причиной того, что восстановление жилого фонда и инфраструктуры, разрушенных землетрясением, было разрешено лишь в последние годы. По части экономики регион так и не оправился до сих пор.

«Все связанное с Арменией красной нитью проходит по моей жизни. Здесь бываю и в дни радости, и в дни скорби. Вчера размышлял: у вашей страны нет нефти, золота, но у нее есть камни, горы и живет она за счет таланта народа», — детский врач Леонид Рошаль 6 декабря 2016 года в Ереване, выступая перед студентами и преподавательским составом Ереванского медицинского университета. В те дни армяне наживали не только врагов.

В числе конспирологических теорий с декабря 1988 года и до сих пор в медиа гуляет версия об искусственном характере землетрясения, якобы центральные власти инициировали бедствие с целью заглушить националистическую волну в Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной республике Азербайджанской ССР с целью присоединения Карабаха к Армении. Спитакское землетрясение на время переключило внимание общественности от Карабаха к Ленинакану (ныне — Гюмри) и Спитаку. Против членов комитета «Карабах» Прокуратурой СССР предпринимались репрессивные меры по обвинению в организации массовых действий, нарушающих общественный порядок, в неисполнении указа о порядке проведения митингов и демонстраций, в разжигании национальной розни.

При землетрясении погибли 22 военнослужащих и 146 членов семей военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии (ныне 102-ой российской военной базы).

Михаил Калантар, Мхитар Хачатрян Выжили

Однако все это лишь подхлестнуло националистические настроения в республике. Ненависть к союзному руководству, лично к Михаилу Горбачеву, Эдуарду Шеварднадзе, Дмитрию Язову росла. Год спустя карабахское движение обрело второе дыхание. Не продвинувшись в решении последствий Спитакского землетрясения ни на миллиметр, Ереван вступал в полномасштабную войну за Карабах материально, демографически и в военном отношении более сильным противником.

Известные в Армении землетрясения (по данным Wikipedia)