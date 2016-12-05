



Александр Горбаруков ИА REGNUM Каска Кайзера ищет в Европе «центр силы»

Прошедшие 4 декабря выборы президента Австрии и референдум в Италии еще больше раскололи Европу. Евроскептики и глобалисты сыграли вничью — 1:1. Но это только на первый взгляд. На самом деле то, что произошло в Европе в минувшее воскресенье, имеет к евроскептикам и глобалистам исключительно поверхностное отношение. В глубине же процессов и там, и там победил распад. О чем идет речь?

Посмотрим на Австрию. Вроде бы победил еврооптимист и глобалист Александр Ван дер Беллен, сторонник «общеевропейских ценностей» — максимальной интеграции в рамках ЕС, однополых браков, открытых границ, приема мигрантов и «альтернативной энергетики». Но каковы его реальные полномочия? Это зицпредседатель Фунт при премьер-министре, который и обладает реальными полномочиями. Поэтому не стоило даже устраивать кипиш по поводу выборов в Австрии. Потому что в реальной политике Австрии — когда надо будет принимать решение о снятии санкций с России, о недопуске мигрантов и беженцев в страну и так далее — президента не будет. Будет премьер-министр и бизнес-элита.

Да, серьезную роль в его победе сыграла Меркель, которая костьми ложится под глобалистский проект, так как только он позволит ей еще на четыре года остаться канцлером Германии. Почему так упирается Меркель? Да потому что распад ЕС в который раз похоронит мечты германской элиты о немецком величии. Еще раз осуществить такую удобную для Рейха «сборку Европы» вряд ли удастся. Надо будет с кем-то договариваться — с Британией, США или Россией. С учетом того, куда и как идут Британия и США, — остается Россия. Но тут не забалуешь.

Поэтому, возможно, прав Дмитрий Дробницкий, когда пишет следующее: «В ночь с 4 на 5 декабря окончательно определилось место Германии не только как главной державы Евросоюза, но и как центра новой мировой либерально-глобалистской сборки. Уже после победы Дональда Трампа заговорили о том, что титул «лидера свободного мира» переходит теперь к Ангеле Меркель. Когда фрау канцлерин подтвердила, что поведет свою партию (а соответственно, и всю правящую коалицию) на выборы осенью 2017 года, американские и европейские экспертные центры начали наперебой предлагать свои рецепты по превращению Берлина в мультикультурный постиндустриальный рай.

Теперь же, когда в культурно близкой Австрии левый либерал Ван дер Беллен остановил правого антиглобалиста Хофера, практически не остается сомнений в том, что мировая элита сделает все для того, чтобы Германия выдержала «испытание популизмом» и стала примером для остального человечества в достижении идеалов «дивного нового мира». Это с одной стороны.

Если посмотреть с другой, с экономической, то тут Меркель абсолютно права — быстрый распад ЕС погребет под своими развалинами, прежде всего, немецкую экономику, так как она больше всего вложилась в евро. Соответственно, ее задача как национального лидера заключается как раз в том, чтобы сделать процесс сноса здания Евросоюза максимально управляемым. А сделать это можно только при максимально низкой скорости разрушения. Вот она его и тормозит. И с этой точки зрения вовсе не об Австрии она думает или о глобалистах, а о той рубашке, которая ей ближе всего к телу, — о Германии.

И вот если с этой точки зрения посмотреть, то выборы в Австрии как раз отвечают интересам России, так как Германия — наш основной торгово-экономический партнер в Европе. И основной интерес России на европейском направлении внешней политики заключается в том, чтобы сохранить Германию в этом качестве. А для этого все средства хороши.

А что мы имеем в Италии? Вот все говорят, что как классно, что евроскептики выиграли: «референдум в Италии ставят в один ряд с такими событиями, как Brexit, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США и Франсуа Фийона в праймериз во Франции и усиление позиций правых в ЕС». Так ли это?

Напомню, что референдум в Италии шел о сокращении полномочий регионов и о повышении централизации власти. По сути, Ренци шел на референдум с той программой, с которой в свое время к власти пришел Владимир Путин. Италии необходима централизация. Иначе эту страну просто разорвет между промышленным севером и сельскохозяйственным югом. И вот побеждают «еврооптимисты», которые говорят, что отменят санкции против России. Во-первых, а оно нам надо? Как показала практика, именно санкции оказывают на экономику России такой оздоравливающий эффект, который не может перешибить даже деятельность правительства Медведева.

Во-вторых, какая программа у этих евроскептиков, кроме пункта за союз с Россией? А оказывается, ничего нет, за исключением того, что будут новые выборы и на них надо победить, чтобы взять власть. Содержания-то — ноль, кроме как осуществлять национальную волю. С кем сотрудничать? И как? Если «евроскептики» пробьют досрочные выборы в парламент и победят на них, после чего поставят своего премьер-министра, то именно Италия выступит могильщиком Евросоюза. И это — резкое обрушение ЕС — никоим образом не находится в русле национально-государственных интересов России, потому что ЕС — наш основной торгово-экономический партнер.

В-третьих, распадется ЕС — вести-то «Великий Шелковый поток» куда? Вот и получается, что реально выигрыш в Австрии еврооптимиста на руку России, а выигрыш евроскептиков в Италии — еще большой вопрос.

Проблемы с распадом Евросоюза обозначают для нас и совсем другие, гораздо более близкие проблемы: «США и Запад переходят к прямому диалогу, все еще продолжая надувать щеки и вливая сотни миллиардов в свои ВПК и армию. Толку же от этого ноль. Ибо мы совершенно точно не хотим завоевывать Прибалтику и Восточную Европу — они нам совершенно не нужны. С вероятностью процентов в 90 очень скоро у нас будет обратная проблема — что делать с прибалтами и прочими ребятами, когда они запросятся к нам.

Вот в Молдавии процесс уже начался — а ведь исторически Кишинев был наряду с Ереваном одним из инициаторов развала СССР. И там начались войны. Это факт. И вот Армения уже в ЕАЭС, ОДКБ и создала единую армию и ПВО с РФ. Вот так. Еще большей проблемой может стать разворот Украины. Ибо 30 млн украинцев и огромная территория с огромным же числом проблем».

Блогер kerzak абсолютно прав, и мы в ИА REGNUM об этом неоднократно писали ранее — одна из главных проблем, стоящих перед Россией, сейчас заключается в том, чтобы не посадить на российские дотации бывшие советские республики, так как это затормозит проецирование экономической и политической силы России как на ближнее, так и на дальнее зарубежье. Советский Союз мы уже проходили. Тридцать или сорок миллионов жителей окраины сегодня абсолютно не нужны российскому бюджету как украинцы. Если они принимают российское гражданство, включаются в социально-экономические и общественно-политические процессы как граждане одной и большой страны — это, скорее всего, возможно, но и то — под очень большим вопросом. А деградирующие территории Прибалтики России и даром не нужны — своих хватает.

В этом плане, что хотелось бы сказать в заключение. Во-первых, что, конечно, происходящие в Европе процессы выздоровления, несомненно, имеют положительный характер и должны Москвой всячески поддерживаться и поощряться. В то же время необходимо сохранять трезвость ума и любые, подчеркиваю, любые на первый взгляд очень «крутые» инициативы новых политиков Европы оценивать исключительно с точки зрения национальных интересов. В какие бы одежки эти предложения ни рядились. Потому что в Европе любителей халявы, как показывает история, всяких там мусью и шаромыг (шер ами) — пруд пруди, и как только им дашь палец, они руку по локоть откусят.

Во-вторых, и это гораздо более важно, что экспансионистский и глобалистский проект Европы, которая по плану должна была поглощать все земли и территории от себя на Восток до Тихого океана, похоже, приказал долго жить. Теперь, скорее всего, геополитически Европа и займет то место, которое ей отведено природой, — небольшого полуострова-аппендикса Большой Евразии. Пусть пока высокотехнологичного — технологии без людей не стоят ровным счетом ничего. А вот с людьми в Европе — большая проблема.