Майкл Флинн, который войдет в команду избранного президента Дональда Трампа в качестве советника по национальной безопасности, является сторонником возвращения США к наземным операциям на Ближнем Востоке для уничтожения «радикального ислама». Об этом и многом другом он говорит в своей книге «Поле битвы» (The Field of Fight), написанной в соавторстве с Майклом Ледином. На основании этой книги можно сделать вывод о том, в какую сторону новый советник по национальной безопасности будет склонять администрацию Трампа, пишет Грег Остин в статье для The Strategist.

Майкл Флинн

По мнению Флинна и Ледина, возобновление войны носит первостепенный характер для подавления глобального союза, объединяющегося с целью уничтожения США. В него входят не только шиитская вооруженная группировка «Хезболла», террористические организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и Россия, Китай, КНДР, Иран, Сирия, Куба, Боливия, Венесуэла и Никарагуа. Авторы придерживаются мнения, что президент России Владимир Путин не понимает, что он помогает и поощряет радикальный ислам, что из-за непостоянства российской борьбы с терроризмом исламский радикализм распространился по всей стране и за её пределы.

В книге авторы приводят аргументы против того, что мир является нормальным состоянием человечества. Доктрина Пауэлла, которая предполагает, что США должны осуществлять военные вторжения, только если большинство населения страны этот шаг одобряет, должна быть вывернута наизнанку. Важно должно быть только то, отмечают авторы, что общественность думает по итогам такой войны.

Их план войны основан на уничтожении исламистских армий и ликвидации или пленении их лидеров. Авторы утверждают, что нынешняя политика США точечных ликвидаций в течение длительного времени, поддерживаемая временными военными вмешательствами, не достигает необходимых результатов. Единственным выводом из книги является то, что армия США должна вернуться на Ближний Восток.

Новая политика Вашингтона потребует изменения в дипломатии США. Белому дому необходимо заключить новые союзы, которые должны стать неизбежным следствием новой войны. В том же, что касается правительств, которые «поддерживают врагов» США, то стратегия США должна заключаться в «по меньшей мере, ослаблении, а там, где этого возможно, в их подавлении». Такая война не будет ни короткой, ни простой, и стране необходимо мобилизоваться как в холодную и Вторую мировую войны.

Остин подчеркивает, что сложно себе представить, чтобы Флинн смог оказать какое-либо влияние на нынешних лидеров оборонного ведомства США и Государственного департамента, который должен возглавить более трезвомыслящий Митт Ромни. Как Флинн, так и Ледин, считаются сторонниками теории заговора. Ледин в частности высказывал мнение, что страны Западной Европы заключили союз с радикальным исламом для уничтожения США.

И хотя почти невозможно для США возобновить наземные операции на Ближнем Востоке для уничтожения всех радикалов, тот факт, что Флинн оставил возможность для начала новой холодной войны с теми странами, которые не подавляют «радикальный исламизм», вызывает большие опасения.

Каким образом администрация США будет определять последователей «радикального ислама»? Так, Флинн назвал Пакистан страной, в которой мягко относятся к этой «идеологии». В отношении таких стран Флинн призывает к жесткой линии.

Он также призывает к уничтожению «политических и теологических основ» «радикальных исламских террористов». Несмотря на то, что с такой необходимостью сложно спорить, не совсем понятно, кого Флинн включает в этот список. Помимо прочего, Флинн готов передать исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Турции.

Таким образом, заключает автор, если Майклу Флинну удастся продержаться на своем посту в Белом доме более нескольких месяцев, он, скорее, станет маргиналом из-за его взглядов. Помимо внутренних голосов, уже выступающих против него, стоит ожидать, что подобные же призывы последуют и от союзников. Зацикленность Флинна на полномасштабной конфронтации с «радикальной исламом» проблематична.

Она не одно и то же, что и борьба с террористическими группировками или вооруженными формированиями, вроде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как-то Флинн говорил, что ислам — это не религия, а идеология. И большинство союзников США выступят против такого ревностного видения Флинном «радикального ислама» и его предполагаемых сторонников, от Никарагуа до России и Китая.

